|
В Самаре мужчина снимал порновидео с подростками
|
20 ноября 2018, 01:07
|
Бюджет Самары приняли в первом чтении
Бюджет Самары в первом чтении приняли единогласно. Обсуждение главного финансового документа Самары во втором чтении запланировано на середину декабря.
Напомним, что в губернской столице проходило заседание городского парламента. На 51-м заседании Думы г.о. Самара рассматривался бюджет на 2019 год. …
|
20 ноября 2018, 12:41
|
В Самаре чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пообщается с болельщиками
Стало известно, что 13 декабря чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретится с поклонниками из Самары в одном из торговых комплексов. Мероприятие начнется в 18:00 на фудкорте ТК «Амбар» на Южном шоссе, 5. Об этом сообщает официальная группа молла в Сети. …
|
20 ноября 2018, 11:19
|
Из Самарской области выдворили 842 нелегалов
С начала года судебные приставы выдворили из Самарской области 842 нелегальных мигрантов. Только за первую половину ноября регион покинули 12 граждан Узбекистана, также два жителя Казахстана и Украины.
|
20 ноября 2018, 10:51
|
В Самаре школу № 81 закрыли на карантин из-за отравления 13 детей
|
19 ноября 2018, 05:41
|
До конца года в Самаре должен заработать новый детсад в Волгаре
|
19 ноября 2018, 05:17
|
Более миллиона жителей Самарской области привили от гриппа
|
16 ноября 2018, 11:07
|
В Самаре появится детская площадка на железнодорожном вокзале
|
15 ноября 2018, 12:12