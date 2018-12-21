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Рекордный штраф за картель: самарская фирма выплатила 85 млн рублей
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21 декабря 2018, 01:13
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В Самаре 18-летняя девушка попала под троллейбус на проспекте Кирова
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21 декабря 2018, 12:36
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Наталью Умярову, осужденную по «делу блогеров», отпустят по УДО
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21 декабря 2018, 12:09
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В Самарской области автоледи на Granta врезалась в столб: пострадали трое
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21 декабря 2018, 11:34
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В Тольятти покалеченный на производстве рабочий получил компенсацию в 1 млн рублей
Прокуратура Автозаводского района Тольятти обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда со строительно-производственной организации. В результате несчастного случая на производстве пострадал один из сотрудников предприятия. В июне 2017 года 26-летний мужчина получил травму позвоночника при проведении работ …
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21 декабря 2018, 11:00
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В Самаре из-за утечки без тепла остались 1300 человек
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20 декабря 2018, 02:33
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В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану
В ближайшее время завсегдатаи нескольких самарских кафе и ресторанов будут неприятно удивлены: в заведениях могут перекрыть отопление. В «черный» список попали рестораны чешской и грузинской кухни, чайхана и десертное кафе. Суммарный долг точек общепита превысил 600 тысяч рублей.
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20 декабря 2018, 01:44
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Трубу, из-за повреждения которой затопило улицу Авроры, сегодня заменят
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19 декабря 2018, 11:10
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В Самаре более трех десятков домов остались без холодной воды
Жители более трех десятков домов в Железнодорожном районе областной столицы остались без холодной воды из-за коммунальной аварии. По данным «РКС-Самара» на 21:00 вторника, 18 декабря, было отключено холодное водоснабжение по следующих адресам:
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19 декабря 2018, 09:31
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Возможны проблемы с водой: на улице Мориса Тореза произошло повреждение водовода
Во вторник, 18 декабря, примерно в 15:00 датчики центральной диспетчерской службы коммунальщиков показали резкое падение давления на водоводе диаметром 900 миллиметров. Такое падение обычно говорит о крупной утечке. Как сообщили в «РКС-Самара», предположительно, произошло повреждение водовода в районе дома № …
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18 декабря 2018, 04:20
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В ситуацию с отоплением в Сызрани может вмешаться Генпрокуратура
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17 декабря 2018, 11:51
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В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии
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14 декабря 2018, 02:35