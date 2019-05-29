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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят

Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят

В Самаре несколько животных оказались в ловушке — котята находились в подвале многоквартирного дома № 320 по проспекту Кирова, но выход оттуда закрыли железной конструкцией. Малышей видно через отверстие в ограждении, но выбраться оттуда самостоятельно они не могут. 

- Сосед 
29 мая 2019, 02:14
В Самаре 20-летнего парня поймали на краже продуктов в супермаркете

В Самаре 20-летнего парня поймали на краже продуктов в супермаркете

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Железнодорожный район Самары, когда поступил сигнал от дежурного. Работники одной из охранных фирм попросили о помощи - злоумышленник проник в супермаркет на улице Тухачевского. Патрульные отправились по указанному адресу. На месте происшествия они увидели, что 
29 мая 2019, 01:49
В Самаре открылось движение по Утевской

В Самаре открылось движение по Утевской

С вечера вторника, 28 мая, в Куйбышевском районе Самары открыли для движения улицу Утевскую на отрезке от Уральской до Хасановской. 

- С 17:00 28 мая на участке км 8+600 — км 9+150 федеральной дороги А-300 Самара — Большая Черниговка - 
29 мая 2019, 01:28
Фигуранты дела о «грязной» нефти не смогли обжаловать заочный арест

Фигуранты дела о «грязной» нефти не смогли обжаловать заочный арест

В среду, 29 мая, Самарский областной суд отклонил апелляцию на заочный арест фигуранта дела о «грязной» нефти - бывшего генерального директора «Самаратранснефть-терминал» Романа Ружечко. Решение суда первой инстанции было оставлено без изменений. Роману Ружечко предъявлены обвинения по трем статьям УК 
29 мая 2019, 01:15
Стало известно имя нового президента Грушинского клуба

Стало известно имя нового президента Грушинского клуба

Новым президентом Грушинского клуба стал тольяттинский поэт Виталий Шабанов. Его кандидатуру одобрили на отчетно-выборном собрании во вторник, 28 мая. 

- Я согласился (стать президентом клуба) на один-два месяца до принятия нового устава, президентом я больше чем два месяца быть не 
29 мая 2019, 11:52
Движение по Утевской откроется до конца мая

Движение по Утевской откроется до конца мая

В столице 63-го региона завершены работы по перекладке первого участка канализационного коллектора на улице Утевской. На пересечении ее с улицей Войкова специалисты переложили 85 метров трубы диаметром 700 мм на глубине 7 метров. Движение стоков прерывать было нельзя, поэтому пришлось 
23 мая 2019, 01:36
«Нужно потерпеть»: в Самаре стартовал ремонт на улице Победы

«Нужно потерпеть»: в Самаре стартовал ремонт на улице Победы

Во вторник, 21 мая, в столице 63-го региона стартовал ремонт улицы Победы на участке от Елизарова до проспекта Кирова. Рабочие обновят проезжую часть, газоны и тротуары.

«В состав работ входит проезжая часть, газоны тротуары. Приносим извинения за причиненные неудобства. Нужно 
21 мая 2019, 02:47
Капремонт проспекта Кирова проведет компания «Самаратранстрой»

Капремонт проспекта Кирова проведет компания «Самаратранстрой»

Компания «Самаратранстрой» выиграла тендер на 320 млн рублей на капитальный ремонт проспекта Кирова. Подрядчика искал областной Минтранс. Работы будут проводить на участке протяженностью 1 километр от улицы Ветлянской до Кировского моста. Согласно техзаданию, дорогу расширят до четырёх полос движения, установят 
20 мая 2019, 08:04
Картину Поля Сезанна продали на торгах почти за 60 миллионов долларов

Картину Поля Сезанна продали на торгах почти за 60 миллионов долларов

На днях аукционный дом Christie's провел очередные торги. Самым дорогим лотом мероприятия стал натюрморт Поля Сезанна "Кувшин и фрукты". Картина ушла с молотка за 59 миллионов 295 тысяч долларов. О картине известно, что она была создана в период между 1888 
14 мая 2019, 10:37
В Самарской области посчитают мусор

В Самарской области посчитают мусор

В Самарской области посчитают, сколько жители губернии выбрасывают мусора, говорится в сообщении на портале госзакупок. Торги на выполнение научно-исследовательских работ для определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов в регионе объявил «Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области». Исполнителю планируется 
13 мая 2019, 06:53
«Героические растения»: Выжившие на Московском шоссе туи пересадят подальше от дороги

«Героические растения»: Выжившие на Московском шоссе туи пересадят подальше от дороги

Жители Самары опять обеспокоились многострадальными туями, которые высадили вдоль Московского шоссе в преддверии чемпионата мира по футболу. Многие деревья уже погибли, но есть еще те, кто героически, вопреки всему борется за жизнь.
 
«Не все туи на Московском шоссе погибли. 
9 мая 2019, 12:08
Имущество «АвтоВАЗагрегата» уйдет с молотка

Имущество «АвтоВАЗагрегата» уйдет с молотка

В Тольятти объявлены торги по продаже имущества банкротящегося «АвтоВАЗагрегата». Соответствующее сообщение появилось на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Конкурсный управляющий попытается найти покупателей на объекты недвижимости по адресу производства на Поволжском шоссе в Автограде. Начальная цена за все 

7 мая 2019, 05:20
В Самаре снова отремонтируют фонтан в честь 30-летия Победы

В Самаре снова отремонтируют фонтан в честь 30-летия Победы

В Самаре восстановят первоначальный вид фонтана в честь 30-летия Победы. Об этом сообщила в твиттере глава города Елена Лапушкина. Для этого придется провести повторный ремонт объекта. Отмечается, что работы должны стартовать уже в июле.

Напомним, реконструкция фонтана в честь 30-летия Победы 

7 мая 2019, 01:21
Самарцев поразил фонтан высотой с 4-этажный дом у Фрунзенского моста

Самарцев поразил фонтан высотой с 4-этажный дом у Фрунзенского моста

В пятницу, 3 мая, изумленные жители столицы 63-го региона могли наблюдать непривычное зрелище — фонтан воды высотой с дом. По словам очевидцев, гейзер забил в районе строящегося Фрунзенского моста в Самарском районе.
ЧП случилось на стройплощадке объекта: во время работ расшатались 
3 мая 2019, 11:19
В Британии продали серебряную фляжку погибшего пассажира «Титаника»

В Британии продали серебряную фляжку погибшего пассажира «Титаника»

В Британии состоялся аукцион, на котором ушел с молотка предмет, связанный с историей крушения лайнера «Титаник». Речь идет о серебряной фляжке для бренди. Незадолго до того, как корабль скрылся под водой, владелица фляжки Хелен Черчилль Кэнди передала ее своему другу 
29 апреля 2019, 04:02
В Самаре забили фонтаны

В Самаре забили фонтаны

В Самаре в тестовом режиме заработали фонтаны. 20 апреля их струи будут бить около 10 часов. В этом году в городе полноценно заработают 39 гидротехнических сооружений. Официально сезон стартует 1 мая.
20 апреля 2019, 12:06
Самолет экс-губернатора Самарской области приватизируют и выставят на продажу

Самолет экс-губернатора Самарской области приватизируют и выставят на продажу

Самолет бывшего губернатора Самарской области Константина Титова снова выставят на продажу. Теперь ВИП-борт ТУ-154М включили в план приватизации на 2019-2021 годы. 

«Приватизация указанного имущества связана с отсутствием потребности в нем для нужд органов власти Самарской области и подведомственных им хозяйствующих 
11 апреля 2019, 08:55
16 млн рублей готовы потратить на обследование Фрунзенского моста

16 млн рублей готовы потратить на обследование Фрунзенского моста

В Самаре потратят 16 млн рублей на испытания и первичное обследование сооружений нового Фрунзенского моста, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика ищет областной Минтранс. Предстоит исследовать напряженно-деформированное состояние конструкций под воздействием временных нагрузок для выявления особенностей. При этом 
26 марта 2019, 09:10
Кому завод срочно? Сызранский «Нефтемаш» выставлен на Авито

Кому завод срочно? Сызранский «Нефтемаш» выставлен на Авито

На продажу выставлено абсолютно все – земля, оборудование, весь комплекс имущества, включая проходную, компрессорную и подстанцию, подъездные железнодорожные пути, гараж и заводские корпуса, говорится в сообщении, опубликованном на сайте бесплатных объявлений.
 
Аукционный брокер предупреждает, что возможна только прямая покупка. 
3 марта 2019, 07:13
Похож на мавзолей: Дмитрий Азаров раскритиковал новый фонтан на четвертой очереди набережной в Самаре

Похож на мавзолей: Дмитрий Азаров раскритиковал новый фонтан на четвертой очереди набережной в Самаре

Несколько недель назад в Самаре после реконструкции открыли четвертую очередь набережной. Работы шли почти год. Чиновники отчитались о том, что там уложили новую плитку, построили фонтан, хозяйственно-бытовой комплекс и многое другое. Однако не всем самарцам обновленная набережная пришлась по вкусу. 

9 июля 2018, 03:33
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