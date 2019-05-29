Самолет экс-губернатора Самарской области приватизируют и выставят на продажу Самолет бывшего губернатора Самарской области Константина Титова снова выставят на продажу. Теперь ВИП-борт ТУ-154М включили в план приватизации на 2019-2021 годы.

«Приватизация указанного имущества связана с отсутствием потребности в нем для нужд органов власти Самарской области и подведомственных им хозяйствующих … «Приватизация указанного имущества связана с отсутствием потребности в нем для нужд органов власти Самарской области и подведомственных им хозяйствующих