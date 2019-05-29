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Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят
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29 мая 2019, 02:14
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В Самаре 20-летнего парня поймали на краже продуктов в супермаркете
Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Железнодорожный район Самары, когда поступил сигнал от дежурного. Работники одной из охранных фирм попросили о помощи - злоумышленник проник в супермаркет на улице Тухачевского. Патрульные отправились по указанному адресу. На месте происшествия они увидели, что …
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29 мая 2019, 01:49
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В Самаре открылось движение по Утевской
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29 мая 2019, 01:28
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Фигуранты дела о «грязной» нефти не смогли обжаловать заочный арест
В среду, 29 мая, Самарский областной суд отклонил апелляцию на заочный арест фигуранта дела о «грязной» нефти - бывшего генерального директора «Самаратранснефть-терминал» Романа Ружечко. Решение суда первой инстанции было оставлено без изменений. Роману Ружечко предъявлены обвинения по трем статьям УК …
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29 мая 2019, 01:15
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Стало известно имя нового президента Грушинского клуба
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29 мая 2019, 11:52
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Движение по Утевской откроется до конца мая
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23 мая 2019, 01:36
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«Нужно потерпеть»: в Самаре стартовал ремонт на улице Победы
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21 мая 2019, 02:47
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Капремонт проспекта Кирова проведет компания «Самаратранстрой»
Компания «Самаратранстрой» выиграла тендер на 320 млн рублей на капитальный ремонт проспекта Кирова. Подрядчика искал областной Минтранс. Работы будут проводить на участке протяженностью 1 километр от улицы Ветлянской до Кировского моста. Согласно техзаданию, дорогу расширят до четырёх полос движения, установят …
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20 мая 2019, 08:04
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Картину Поля Сезанна продали на торгах почти за 60 миллионов долларов
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14 мая 2019, 10:37
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В Самарской области посчитают мусор
В Самарской области посчитают, сколько жители губернии выбрасывают мусора, говорится в сообщении на портале госзакупок. Торги на выполнение научно-исследовательских работ для определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов в регионе объявил «Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области». Исполнителю планируется …
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13 мая 2019, 06:53
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«Героические растения»: Выжившие на Московском шоссе туи пересадят подальше от дороги
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9 мая 2019, 12:08
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Имущество «АвтоВАЗагрегата» уйдет с молотка
В Тольятти объявлены торги по продаже имущества банкротящегося «АвтоВАЗагрегата». Соответствующее сообщение появилось на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Конкурсный управляющий попытается найти покупателей на объекты недвижимости по адресу производства на Поволжском шоссе в Автограде. Начальная цена за все …
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7 мая 2019, 05:20
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В Самаре снова отремонтируют фонтан в честь 30-летия Победы
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7 мая 2019, 01:21
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Самарцев поразил фонтан высотой с 4-этажный дом у Фрунзенского моста
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3 мая 2019, 11:19
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В Британии продали серебряную фляжку погибшего пассажира «Титаника»
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29 апреля 2019, 04:02
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В Самаре забили фонтаны
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20 апреля 2019, 12:06
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Самолет экс-губернатора Самарской области приватизируют и выставят на продажу
Самолет бывшего губернатора Самарской области Константина Титова снова выставят на продажу. Теперь ВИП-борт ТУ-154М включили в план приватизации на 2019-2021 годы.
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11 апреля 2019, 08:55
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16 млн рублей готовы потратить на обследование Фрунзенского моста
В Самаре потратят 16 млн рублей на испытания и первичное обследование сооружений нового Фрунзенского моста, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика ищет областной Минтранс. Предстоит исследовать напряженно-деформированное состояние конструкций под воздействием временных нагрузок для выявления особенностей. При этом …
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26 марта 2019, 09:10
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Кому завод срочно? Сызранский «Нефтемаш» выставлен на Авито
На продажу выставлено абсолютно все – земля, оборудование, весь комплекс имущества, включая проходную, компрессорную и подстанцию, подъездные железнодорожные пути, гараж и заводские корпуса, говорится в сообщении, опубликованном на сайте бесплатных объявлений.
Аукционный брокер предупреждает, что возможна только прямая покупка. …
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3 марта 2019, 07:13
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Похож на мавзолей: Дмитрий Азаров раскритиковал новый фонтан на четвертой очереди набережной в Самаре
Несколько недель назад в Самаре после реконструкции открыли четвертую очередь набережной. Работы шли почти год. Чиновники отчитались о том, что там уложили новую плитку, построили фонтан, хозяйственно-бытовой комплекс и многое другое. Однако не всем самарцам обновленная набережная пришлась по вкусу. …
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9 июля 2018, 03:33
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