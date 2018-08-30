|
Новичков «Крыльев Советов» вызвали в национальные сборные Румынии и Узбекистана
|
30 августа 2018, 11:54
|
В Самаре Kalina протаранила дом после ДТП с иномаркой
В четверг ночью, 30 августа, в историческом центре Самары случилось ДТП. На пересечении улиц Красноармейской и Фрунзе столкнулись два автомобиля — Lada Kalina и Toyota Corolla. По словам очевидцев в группе «ДТП Самара», после удара одна из машин не …
|
30 августа 2018, 10:19
|
На Ставропольской в Самаре встали трамваи
|
30 августа 2018, 09:13
|
В Тольятти 16-летний мотоциклист впал в кому после ДТП с внедорожником
Во вторник, 28 августа, произошла страшная авария с участием мотоциклиста в Тольятти. В 09:20 16-летний парень ехал на мопеде YAGUAR SPORT по улице Никонова в направлении Железнодорожной.
|
29 августа 2018, 02:38
|
Йоан Молло может вернуться в самарские «Крылья»
|
27 августа 2018, 03:12
|
Полузащитник Данила Кленкин ушел из «Крыльев Советов»
|
26 августа 2018, 10:38
|
Самарские болельщики побывают на матче с «Енисеем» бесплатно
|
23 августа 2018, 05:14
|
Заключенный из Тольятти пытался получить одиночную камеру за взятку в полмиллиона
|
25 июля 2018, 05:47
|
Заключенных в Забайкалье будут кормить мраморной говядиной
Заключенных одной из колоний Забайкалья будут кормить мраморной говядиной. Об этом сообщает региональное управление ФСИН.
Исправительное учреждение уже закупило 100 голов телят абердин-ангусской породы, выведенной в Шотландии. Руководство колонии приняло решение трудоустроить пятерых заключенных колонии для организации выпаса животных.
|
25 июня 2018, 09:03
|
Самарские заключенные изготовили 20 сувенирных киосков к ЧМ-2018
В Самаре приступили к установке торговых домиков-киосков. Их собрали заключенные исправительной колонии №5 по заказу одного из муниципальных предприятий. Киоски предназначены для продажи сувенирной продукции и продуктов питания, сообщает региональное УФСИН. Материалы для работы заказывались у сторонних поставщиков. Все выполнено …
|
20 июня 2018, 12:00
|
Заключенным в России разрешат заменить колонию на принудительные работы
Министерство юстиции выступило с законопроектом, который позволит заключенным заменить наказание на менее строгое. Речь идет об отправке осужденных на принудительные работы. При этом срок для получения условно-досрочного освобождения не изменится. Воспользоваться новым законом смогут осужденные за нарушения небольшой или средней …
|
16 мая 2018, 06:09