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Материалы по теме:

Новичков «Крыльев Советов» вызвали в национальные сборные Румынии и Узбекистана

Новичков «Крыльев Советов» вызвали в национальные сборные Румынии и Узбекистана

Игроков самарских «Крыльев Советов» Виталия Денисова  и Паула-Виорела Антона вызвали в национальные сборные Узбекистана и Румынии. Денисов  будет выступать вместе со своей командой на  финальном турнире  Кубка Азии. Во время подготовки к  спортивному событию,  6 и 11  сентября,  сборная Узбекистана 
30 августа 2018, 11:54
В Самаре Kalina протаранила дом после ДТП с иномаркой

В Самаре Kalina протаранила дом после ДТП с иномаркой

В четверг ночью, 30 августа,  в историческом центре  Самары  случилось ДТП. На пересечении  улиц Красноармейской и Фрунзе  столкнулись два автомобиля — Lada Kalina  и Toyota Corolla.  По словам очевидцев в группе «ДТП Самара», после  удара одна из машин не 
30 августа 2018, 10:19
На Ставропольской в Самаре встали трамваи

На Ставропольской в Самаре встали трамваи

В четверг, 30 августа, в Самаре встало движение трамваев на улице Ставропольской, неподалеку от пересечения улицы с Ново-Вокзальной, сообщает корреспондент ТЕРРЫ с места событий. Причина задержки банальна - поломка вагона 19 маршрута, который курсирует между улицей Фадеева и Юнгородком. Сотни 
30 августа 2018, 09:13
В Тольятти 16-летний мотоциклист впал в кому после ДТП с внедорожником

В Тольятти 16-летний мотоциклист впал в кому после ДТП с внедорожником

Во вторник, 28 августа, произошла страшная авария с участием мотоциклиста в Тольятти. В 09:20 16-летний парень ехал на мопеде YAGUAR SPORT по улице Никонова в направлении Железнодорожной. 
 
По предварительной версии, несовершеннолетний не сумел держаться на безопасной дистанции до едущего впереди него 
29 августа 2018, 02:38
Йоан Молло может вернуться в самарские «Крылья»

Йоан Молло может вернуться в самарские «Крылья»

Самарский клуб «Крылья Советов» предлагает заключить контракт полузащитнику Йоану Молло. На этот раз речь идет о соглашении, рассчитанном на два года. Сейчас французский полузащитник находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он провел шесть матчей за «Фулхэм», в которых 
27 августа 2018, 03:12
Полузащитник Данила Кленкин ушел из «Крыльев Советов»

Полузащитник Данила Кленкин ушел из «Крыльев Советов»

В воскресенье, 26 августа, стало известно, что самарские «Крылья Советов» покинул полузащитник Данила Кленкин, который выступал за команду с прошлого сезона. Он провел 21 матч за клуб в первенстве Футбольной национальной лиги и Кубке России, в которых забил три мяча 
26 августа 2018, 10:38
Самарские болельщики побывают на матче с «Енисеем» бесплатно

Самарские болельщики побывают на матче с «Енисеем» бесплатно

Болельщики самарских «Крыльев Советов», которые собираются поехать в Тюмень и поддержать команду, смогут пройти на матч бесплатно. Как пояснили в клубе, при себе нужно иметь только паспорт. Напомним, что матч 5-го тура российской премьер-лиги между «Енисеем» и «Крыльями Советов» состоится 
23 августа 2018, 05:14
Заключенный из Тольятти пытался получить одиночную камеру за взятку в полмиллиона

Заключенный из Тольятти пытался получить одиночную камеру за взятку в полмиллиона

В Самарской области суд рассмотрел дело заключенного колонии из Тольятти. По версии следствия, гражданин Казахстана, уже находящийся в местах не столь отдаленных, пошел на еще одно преступление - он предложил взятку сотруднику колонии. Мужчина хотел за 500 тысяч рублей получить 
25 июля 2018, 05:47
Заключенных в Забайкалье будут кормить мраморной говядиной

Заключенных в Забайкалье будут кормить мраморной говядиной

Заключенных одной из колоний Забайкалья будут кормить мраморной говядиной. Об этом сообщает региональное управление ФСИН.

Исправительное учреждение уже закупило 100 голов телят абердин-ангусской породы, выведенной в Шотландии. Руководство колонии приняло решение трудоустроить пятерых заключенных колонии для организации выпаса животных. 
25 июня 2018, 09:03
Самарские заключенные изготовили 20 сувенирных киосков к ЧМ-2018

Самарские заключенные изготовили 20 сувенирных киосков к ЧМ-2018

В Самаре приступили к установке торговых домиков-киосков. Их собрали заключенные исправительной колонии №5 по заказу одного из муниципальных предприятий. Киоски предназначены для продажи сувенирной продукции и продуктов питания, сообщает региональное УФСИН. Материалы для работы заказывались у сторонних поставщиков. Все выполнено 

20 июня 2018, 12:00
Заключенным в России разрешат заменить колонию на принудительные работы

Заключенным в России разрешат заменить колонию на принудительные работы

Министерство юстиции выступило с законопроектом, который позволит заключенным заменить наказание на менее строгое. Речь идет об отправке осужденных на принудительные работы. При этом срок для получения условно-досрочного освобождения не изменится. Воспользоваться новым законом смогут осужденные за нарушения небольшой или средней 
16 мая 2018, 06:09
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