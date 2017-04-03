Администрация Самары намерена обязать застройщиков создавать по парковочному месту на каждую новую квартиру. Напомним, по темпам возведения жилья 63 регион сейчас входит в тройку лидеров среди субъектов Поволжья. В 2015 и 2016 годах в губернии возводилось по 2 миллиона квадратных метров, это даже больше чем в середине прошлого века, когда строился Тольятти. При этом почти половина нового жилья приходится на Самару. В погоне за прибылью многие застройщики не заботятся о создании комфортных условий для автовладельцев, что ещё более усугубляет транспортную ситуацию в столице региона. Сколько жителям при покупке квартиры придётся доплачивать за парковочное место? Подробности – в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 18:45.
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В Самаре будут работать 355 общественных советов территорий и 135 советов микрорайонов
Они будут заниматься проверкой технического состояния жилых домов для подготовки предложений о проведении ремонта, а также участвовать в организации публичных слушаний по проекту планировки территорий и приемке работ по благоустройству. Об этом стало известно в ходе совещания, которое провел губернатор …
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16 марта 2017, 04:00
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Свет на парковках «Самара Арены» сделают за 22 млн рублей
В Самаре потратят 22 млн рублей на технологическое присоединение к сетям электроснабжения парковки около строящегося стадиона к ЧМ-2018. Об этом говорится на портале госзакупок. Областное «Управление капитального строительства» заключит контракт с единственным подрядчиком. Речь идет о территории, прилегающей к стадиону …
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15 марта 2017, 11:27
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На переселение самарцев из ветхого жилья потратят 209 млн рублей
Правительство Самарской области готово заплатить 209 миллионов рублей за квартиры для переселения граждан из аварийного жилья. Соответствующий тендер появился сегодня на портале госзакупок.
Согласно техзаданию, у победителя торгов выкупят по цене квадратного метра в 34 тысячи рублей пятиэтажные дома в посёлке …
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2 марта 2017, 02:55
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В России хотят построить больше деревянных домов
Минпромторг предложил строить в России больше деревянных домов. По мнению главы ведомства Дениса Мантурова, это поможет развитию лесопромышленного комплекса. Чиновник отметил, что в России на долю домов из древесины приходится только 12 процентов от всего жилищного строительства, во многих западных …
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27 февраля 2017, 03:17
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Тольяттинские дольщики рискуют оказаться без страховых выплат
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21 февраля 2017, 06:41
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В Самаре пьяный водитель перебил 8 машин на парковке, есть фото
В Самаре на Воронежской произошло крупное необычное ДТП. Водитель за рулем неустановленного легкового автомобиля врезался в кучу припаркованных возле жилого дома машин. В результате пострадали сразу 8 транспортных средств.
По словам очевидцев события, находившийся за рулем легковушки мужчина находился …
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17 декабря 2016, 02:56
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Застройщик жилого микрорайона "Березовка" под Тольятти банкротится
Застройщиком микрорайона "Березовка", что в 7 километрах от Автограда, выступает ООО "Инвестиционная компания "Недвижимость". Под залог земельного участка она брала кредит в "ФИА-банке". После отзыва лицензии финансового учреждения у фирмы возникли проблемы, стройка остановилась. Пока дольщики - участники госпрограммы "Жилье …
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25 ноября 2016, 09:43
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ФАС: самарской компании придется доказать звание «застройщика №1»
Самарское управление ФАС обязало компанию «Юг-1» доказать, что она является «застройщиком №1». Именно такую формулировку использовали бизнесмены в собственной рекламе в средствах массовой информации. В надзорном ведомстве посчитали, что подобное утверждение содержит информацию «о превосходстве и лидерстве данного застройщика перед …
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12 июля 2016, 03:45
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Около стадиона «Самара Арена» построят три парковки
На территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена», который строят в радиоцентре к ЧМ-2018, будет три автомобильные парковки. Объявлен конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ. За проект заплатят 3,5 млн рублей. На строительство предварительно планируют потратить около 360 млн рублей, указано в …
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18 июня 2016, 01:54
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В блогах: самарский пенсионер голодает из-за застройщика
Блогер div_samara рассказал, что на фасаде одного из домов на пересечении улиц Пушкина и Чкалова в Самаре появился плакат следующего содержания: «Выхода из дома нет! Вынуждены объявить голодовку. Факт произвола самарских властей». Читатели пишут, что на крайнюю меру пошел …
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7 июня 2016, 08:57
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Новые правила землепользования помогут решить проблему парковок
В Самаре летом вступят в силу изменения в правила землепользования, которые смогут решить проблему нехватки парковок во дворах. На 1 квартиру застройщик должен будет организовать полтора парковочных места. Нововведение вряд ли понравится строительным компаниям, предполагают городские власти. Но их соблюдение …
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25 февраля 2016, 06:10
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На 48 стройплощадках Самары нашли нарушения границ
Проверка строительных площадок в Самаре выявила случаи самовольного захвата территорий. Зачастую застройщики размещали технику и ограждения за пределами отведенных им под работы участков – иногда они занимают тротуары, газоны или проезжие части. Всего было проверено 49 площадок. Превышение отведенных границ …
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3 февраля 2016, 11:08