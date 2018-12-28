В Самаре 22-летний парень забил насмерть сожителя матери и выбросил тело в гаражах В Самаре раскрыли убийство местного жителя. Тело 44-летнего мужчины нашли на улице Ивана Булкина в гаражном массиве. При себе у погибшего не было документов, поэтому его личность установили только после снятия отпечатков пальцев. У него было криминальное прошлое - он …