7
25
56
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

В Самаре сотрудника УФСИН и адвоката подозревают в покушении на мошенничество

В Самаре сотрудника УФСИН и адвоката подозревают в покушении на мошенничество

Следственный отдел по Промышленному району губернской столицы завел уголовное дело в отношении старшего инспектора филиала по Промышленному району города Самары ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской области и члена Палаты адвокатов Самарской области. Их подозревают в покушении на мошенничество.
28 декабря 2018, 07:02
В Самарской области завершилось берегоукрепление у Гранного

В Самарской области завершилось берегоукрепление у Гранного

В Самарской области завершилось берегоукрепление Саратовского водохранилища в районе Гранного в Новокуйбышевске. Напомним, что работы проводились, чтобы защитить береговую полосу от размыва. Сумма контракта составила 34 924 364 рубля, деньги выделил региональный бюджет. Как пояснили в пресс-службе облправительства, выполнен банкет 
28 декабря 2018, 04:55
В Самаре сошел с рельсов вагон пассажирского поезда

В Самаре сошел с рельсов вагон пассажирского поезда

Стало известно о ЧП на железной дороге в Самаре. В среду, 26 декабря, в 21:08 на третьем пути парка пассажирской технической станции Самара при маневровых работах на стрелках всеми колесными парами сошла с рельсов первая тележка головного вагона пассажирского поезда 
28 декабря 2018, 04:40
В Тольятти двое вандалов на «Приоре» похитили лошадь из новогодней композиции

В Тольятти двое вандалов на «Приоре» похитили лошадь из новогодней композиции

В Тольятти неизвестные решились на необычное похищение - их добычей стала часть металлической иллюминационной композиции в виде лошади. По данным регионального ГУ МВД, преступление произошло 27 декабря примерно с 2:10 до 2:45 на Центральной площади Тольятти.

Полицейские осмотрели место 
28 декабря 2018, 04:04
В Самаре запускают 55-метровое колесо обозрения в парке Гагарина

В Самаре запускают 55-метровое колесо обозрения в парке Гагарина

В пятницу, 28 декабря, в Самаре запустили в тестовом режиме новое колесо обозрения в парке имени Гагарина.

- И все-таки оно вертится! В парке Гагарина запускают в эксплуатацию долгожданный аттракцион «Колесо обозрения», - сообщила мэрия Самары.
 
Известно, что высота нового колеса 
28 декабря 2018, 02:21
В Самаре 22-летний парень забил насмерть сожителя матери и выбросил тело в гаражах

В Самаре 22-летний парень забил насмерть сожителя матери и выбросил тело в гаражах

В Самаре раскрыли убийство местного жителя. Тело 44-летнего мужчины нашли на улице Ивана Булкина в гаражном массиве. При себе у погибшего не было документов, поэтому его личность установили только после снятия отпечатков пальцев. У него было криминальное прошлое - он 
28 декабря 2018, 01:53
В Самаре ищут усатого разбойника в камуфляже

В Самаре ищут усатого разбойника в камуфляже

В Самаре ищут мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на магазин. 19 декабря неизвестный мужчина зашел в магазин на улице Гагарина. Угрожая предметом, похожим на нож, он похитил 15 тысяч рублей. Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли необходимые улики, записи с 
28 декабря 2018, 11:48
6 лет удерживал двух пленников предполагаемый рабовладелец в Самарской области

6 лет удерживал двух пленников предполагаемый рабовладелец в Самарской области

Сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области выяснили, что житель Кинельского района может быть причастен к незаконному лишению свободы нескольких граждан России. Оказалось, что с 2012 по июль 2018 года злоумышленник силой удерживал двух мужчин в доме своего родственника в 
13 августа 2018, 12:51
Оправдывал терроризм: в Самаре студента из Средней Азии повязали сотрудники спецслужб

Оправдывал терроризм: в Самаре студента из Средней Азии повязали сотрудники спецслужб

В поле зрения спецслужб попал студент из Средней Азии, учащийся в одном из вузов. Молодой человек размещал в соцсетях посты, в которых оправдывал деятельность ИГИЛ (деятельность запрещена в России), призывал к терроризму. В результате в отношении молодого человека возбудили уголовное 
7 августа 2018, 02:52
В Самаре изъяли контрафактный алкоголь на 50 млн рублей

В Самаре изъяли контрафактный алкоголь на 50 млн рублей

Сотрудники регионального управления ФСБ ликвидировали подпольный цех по изготовлению контрафактного алкоголя. Нелегальным производством занимались представители одной из этнических организованных преступных групп региона. Подделка элитных марок коньяка, виски, мартини, водки, шампанского и вина шла в промышленных масштабах. Сотрудники госбезопасности изъяли 3000 
3 декабря 2015, 11:03
ФСБ перекрыла крупнейший канал хищения нефти в Самарской области

ФСБ перекрыла крупнейший канал хищения нефти в Самарской области

Членов межрегиональной преступной группировки, которые занимались хищениями нефти из магистральных нефтепроводов в Самарской области, задержали сотрудники ФСБ. В операции принимали участие примерно 100 сотрудников ведомства по Самарской и Пензенской областям.
Прибыль преступной группы достигала одного миллиона рублей в сутки. Подробности – 
27 ноября 2015, 12:23
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх