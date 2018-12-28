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В Самаре сотрудника УФСИН и адвоката подозревают в покушении на мошенничество
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28 декабря 2018, 07:02
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В Самарской области завершилось берегоукрепление у Гранного
В Самарской области завершилось берегоукрепление Саратовского водохранилища в районе Гранного в Новокуйбышевске. Напомним, что работы проводились, чтобы защитить береговую полосу от размыва. Сумма контракта составила 34 924 364 рубля, деньги выделил региональный бюджет. Как пояснили в пресс-службе облправительства, выполнен банкет …
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28 декабря 2018, 04:55
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В Самаре сошел с рельсов вагон пассажирского поезда
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28 декабря 2018, 04:40
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В Тольятти двое вандалов на «Приоре» похитили лошадь из новогодней композиции
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28 декабря 2018, 04:04
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В Самаре запускают 55-метровое колесо обозрения в парке Гагарина
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28 декабря 2018, 02:21
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В Самаре 22-летний парень забил насмерть сожителя матери и выбросил тело в гаражах
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28 декабря 2018, 01:53
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В Самаре ищут усатого разбойника в камуфляже
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28 декабря 2018, 11:48
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6 лет удерживал двух пленников предполагаемый рабовладелец в Самарской области
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13 августа 2018, 12:51
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Оправдывал терроризм: в Самаре студента из Средней Азии повязали сотрудники спецслужб
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7 августа 2018, 02:52
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В Самаре изъяли контрафактный алкоголь на 50 млн рублей
Сотрудники регионального управления ФСБ ликвидировали подпольный цех по изготовлению контрафактного алкоголя. Нелегальным производством занимались представители одной из этнических организованных преступных групп региона. Подделка элитных марок коньяка, виски, мартини, водки, шампанского и вина шла в промышленных масштабах. Сотрудники госбезопасности изъяли 3000 …
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3 декабря 2015, 11:03
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ФСБ перекрыла крупнейший канал хищения нефти в Самарской области
Членов межрегиональной преступной группировки, которые занимались хищениями нефти из магистральных нефтепроводов в Самарской области, задержали сотрудники ФСБ. В операции принимали участие примерно 100 сотрудников ведомства по Самарской и Пензенской областям.
Прибыль преступной группы достигала одного миллиона рублей в сутки. Подробности – …
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27 ноября 2015, 12:23