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Самару представили как город-организатор ЧМ-2018 в московском медиацентре
В четверг, 30 ноября, в Москве прошла презентация городов-организаторов ЧМ-2018. Всего 11 городов, в том числе Самара. Мероприятие состоялось в медиацентре финальной жеребьевки мундиаля. Знаменитую песню «Самара-городок» исполнили самарские послы ЧМ-2018 Сергей Войтенко, Олег Кононенко, Евгений Савин и Тагир Хайбулаев.
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1 декабря 2017, 04:03
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На содержание зеленых насаждений Самары потратят 241 млн рублей
В Самаре потратят 241 миллион рублей на работы по содержанию зеленых насаждений на территориях общего пользования, говорится в сообщении на портале госзакупок. Речь идет о парках, аллеях и скверах. Тендер по определению подрядчика объявил департамент городского хозяйства. Согласно техзаданию, исполнитель …
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1 декабря 2017, 07:04
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АО «Жигулевское пиво» добилось права на выкуп земли
Верховный суд России согласовал «Жигулевскому пиву» условия выкупа комплекса недвижимости, в котором располагаются цеха предприятия. Речь идет об участке и нескольких строениях на Волжском проспекте.
Компания уже 7-й год судится за право их выкупить с территориальным управлением Росимущества. Сначала ведомство заявляло, …
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1 декабря 2017, 11:22
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В Самаре зальют более ста катков площадью 106 000 кв. метров
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30 ноября 2017, 04:49
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В детсадах Самары могут запретить Деда Мороза
В детсадах Самары, Кирова, Новосибирска и Казани собираются запретить Дедов Морозов на новогодних праздниках. Учреждениям разрешат показывать детям только Снегурочку, в которую должна переодеться нянечка, пишут федеральные СМИ. На радикальные меры муниципалитеты решили пойти из соображений безопасности - ведь под …
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29 ноября 2017, 09:04
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Суд обязал жительницу Самары снести самовольно возведенный балкон на ул. Аксакова
В Самаре суд обязал жительницу Ленинского района снести самовольно возведенный балкон. Конструкция была установлена на доме №23 по улице Аксакова «путем демонтажа части наружной стены», указано в материалах районной прокуратуры. Это является нарушением требований Жилищного и Градостроительного кодексов РФ, а …
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29 ноября 2017, 10:15
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Самара: приставы пресекли избиение женщины в районном суде
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28 ноября 2017, 11:14
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Чиновники из Самарской области судятся из-за квартир льготников
Кассационная инстанция арбитражного суда Поволжского округа поддержала решение нижестоящих инстанций и отклонила жалобу областного министерства социально-демографической политики и министерства управления финансами. Они пытались доказать, что мэрия Тольятти не вправе требовать от них компенсацию в 22 миллиона рублей. Согласного материалам дела, …
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28 ноября 2017, 10:02
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В Самаре в 15 микрорайоне снесут незаконные киоски
Около трехсот самовольных построек – контейнеров, киосков, гаражей – снесут в Кировском районе Самары. Они занимают участки общего пользования или полосы отвода инженерных сетей. Информация опубликована на сайте мэрии. Решение о демонтаже принято профильной межведомственной комиссией. Несколько десятков объектов находятся …
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8 ноября 2017, 01:58
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Самарские чиновники воюют со «Спартой»
В Самаре продолжается борьба из-за рынка на пересечении улиц Авроры и Аэродромной. Напомним, компания «Спарта» пытается отстоять в суде право на его существование. Городской департамент управления имуществом, напротив, настаивает на закрытии торгового объекта, на этом месте планируется организовать сквер к …
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16 октября 2017, 04:05
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В Самаре на месте снесенного рынка появится автопарковка для FIFA
В Самаре на месте ликвидированного рынка на пересечении Московского шоссе с улицей Революционной появится автопарковка для машин FIFA, следует из сообщения на портале госзакупок. Тендер на выполнение строительно-монтажных работ по подготовке и содержанию площадки для специализированного автотранспортного парка объявил департамент …
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29 сентября 2017, 04:59
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В блогах: про столкновения в Костромском переулке
Блогеру verqiz не понравилось, как организована торговля на самарском продовольственном рынке в Костромском переулке. "Тут полный бардак. Не пройти и не проехать. Дело в том, что рынок располагается прямо на тротуаре, обойти его по асфальту не получится. С одной …
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10 апреля 2017, 06:22