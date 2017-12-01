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«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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В четверг, 30 ноября, в Москве прошла презентация городов-организаторов ЧМ-2018. Всего 11 городов, в том числе Самара. Мероприятие состоялось в медиацентре финальной жеребьевки мундиаля. Знаменитую песню «Самара-городок» исполнили самарские послы ЧМ-2018 Сергей Войтенко, Олег Кононенко, Евгений Савин и Тагир Хайбулаев.
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На содержание зеленых насаждений Самары потратят 241 млн рублей

На содержание зеленых насаждений Самары потратят 241 млн рублей

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АО «Жигулевское пиво» добилось права на выкуп земли

АО «Жигулевское пиво» добилось права на выкуп земли

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В Самаре зальют более ста катков площадью 106 000 кв. метров

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В этом году в Самаре зальют более ста катков площадью 106 000 кв. метров, сообщили в мэрии. Работа начнется, как только наступит подходящая погода: нужна стабильная минусовая температура. Самые большие катки традиционно обустроят на самарской набережной, в парках и на 
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В детсадах Самары могут запретить Деда Мороза

В детсадах Самары могут запретить Деда Мороза

В детсадах Самары, Кирова, Новосибирска и Казани собираются запретить Дедов Морозов на новогодних праздниках. Учреждениям разрешат показывать детям только Снегурочку, в которую должна переодеться нянечка, пишут федеральные СМИ. На радикальные меры муниципалитеты решили пойти из соображений безопасности - ведь под 

29 ноября 2017, 09:04
Суд обязал жительницу Самары снести самовольно возведенный балкон на ул. Аксакова

Суд обязал жительницу Самары снести самовольно возведенный балкон на ул. Аксакова

В Самаре суд обязал жительницу Ленинского района снести самовольно возведенный балкон. Конструкция была установлена на доме №23 по улице Аксакова «путем демонтажа части наружной стены», указано в материалах районной прокуратуры. Это является нарушением требований Жилищного и Градостроительного кодексов РФ, а 

29 ноября 2017, 10:15
Самара: приставы пресекли избиение женщины в районном суде

Самара: приставы пресекли избиение женщины в районном суде

36-летний мужчина ударил рукой по лицу 31-летнюю женщину.
28 ноября 2017, 11:14
Чиновники из Самарской области судятся из-за квартир льготников

Чиновники из Самарской области судятся из-за квартир льготников

Кассационная инстанция арбитражного суда Поволжского округа поддержала решение нижестоящих инстанций и отклонила жалобу областного министерства социально-демографической политики и министерства управления финансами. Они пытались доказать, что мэрия Тольятти не вправе требовать от них компенсацию в 22 миллиона рублей. Согласного материалам дела, 

28 ноября 2017, 10:02
В Самаре в 15 микрорайоне снесут незаконные киоски

В Самаре в 15 микрорайоне снесут незаконные киоски

Около трехсот самовольных построек – контейнеров, киосков, гаражей – снесут в Кировском районе Самары. Они занимают участки общего пользования или полосы отвода инженерных сетей. Информация опубликована на сайте мэрии. Решение о демонтаже принято профильной межведомственной комиссией.  Несколько десятков объектов находятся 

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Самарские чиновники воюют со «Спартой»

Самарские чиновники воюют со «Спартой»

В Самаре продолжается борьба из-за рынка на пересечении улиц Авроры и Аэродромной. Напомним, компания «Спарта» пытается отстоять в суде право на его существование. Городской департамент управления имуществом, напротив, настаивает на закрытии торгового объекта, на этом месте планируется организовать сквер к 

16 октября 2017, 04:05
В Самаре на месте снесенного рынка появится автопарковка для FIFA

В Самаре на месте снесенного рынка появится автопарковка для FIFA

В Самаре на месте ликвидированного рынка на пересечении Московского шоссе с улицей Революционной появится автопарковка для машин FIFA, следует из сообщения на портале госзакупок. Тендер на выполнение строительно-монтажных работ по подготовке и содержанию площадки для специализированного автотранспортного парка объявил департамент 

29 сентября 2017, 04:59
В блогах: про столкновения в Костромском переулке

В блогах: про столкновения в Костромском переулке

Блогеру verqiz не понравилось, как организована торговля на самарском продовольственном рынке в Костромском переулке. "Тут полный бардак. Не пройти и не проехать. Дело в том, что рынок располагается прямо на тротуаре, обойти его по асфальту не получится. С одной 
10 апреля 2017, 06:22
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