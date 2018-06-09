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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Суд признал младшего брата Пэрис Хилтон виновным в краже

Суд признал младшего брата Пэрис Хилтон виновным в краже

Суд признал младшего брата известной светской львицы, певицы и героини реалити-шоу Пэрис Хилтон Конрада виновным в краже. Его наказали тремя годами условно, также ему придется регулярно ходить к психологу и лечиться от алкоголизма в рехабе. 24-летний молодой человек возмущен решением 
7 июня 2018, 11:20
Житель Самарской области незаконно выловил 12 судаков

Житель Самарской области незаконно выловил 12 судаков

Житель Самарской области попал под уголовную статью за незаконный лов рыбы. Подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии в районе Жигулевской ГЭС и вызвали на место полицейских. Прибывшие правоохранители изъяли 12 пойманных судаков и рыболовные снасти.

Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, 

4 июня 2018, 11:07
Медицинское ЧП: Сразу 15 детей наглотались гидрогелевых шариков в детсаду Тольятти

Медицинское ЧП: Сразу 15 детей наглотались гидрогелевых шариков в детсаду Тольятти

Вчера, 1 июня, около 12 часов дня, в одном из детсадов Автозаводского района Тольятти, по предварительной информации, сразу 15 детей 3-3,5 лет проглотили гелевые шарики Orbeez. Предположительно, один из малышей принес их с собой и «угостил» своих друзей, передает 
2 июня 2018, 02:17
Двоих пропавших подростков нашли в Самаре

Двоих пропавших подростков нашли в Самаре

30 мая в Самаре нашли пропавших подростков. Двое детей, 10 и 15 лет, ушли 29 мая из дома на улице Рыльской, и никакой связи с ними не было.

Полицейские организовали поисковую операцию. Они обследовали заброшенные дома и чердаки, опросили знакомых, которые 

31 мая 2018, 09:30
В Самарской области полицейские закрыли нелегальный пункт приема металлолома

В Самарской области полицейские закрыли нелегальный пункт приема металлолома

В поселке Алексеевка Кинельского района Самарской области полицейские пресекли работу нелегального пункта металлоприема. Местный предприниматель открыл точку сбора металлолома, не оформив для этого никаких документов. Во время обыска оперативники изъяли 25 килограммов цветмета на сумму 10 тысяч рублей, а также 

28 мая 2018, 03:49
«Они так похожи на леденцы!»: В Сызрани 3-летний ребенок отравился гормональными препаратами

«Они так похожи на леденцы!»: В Сызрани 3-летний ребенок отравился гормональными препаратами

Несовершеннолетний с отравлением был госпитализирован в местную горбольницу. Об этом пишет «КТВ ЛУЧ».

В Сызрани 3-летний ребенок, увидев яркие разноцветные таблетки, съел их, приняв за леденцы. На самом деле это оказались … гормональные препараты. С отравлением он был 
27 мая 2018, 12:05
Полиция из Саратова едет в Самару на чемпионат мира по футболу

Полиция из Саратова едет в Самару на чемпионат мира по футболу

Соседи помогут коллегам из 63-го региона в обеспечении охраны общественного порядка во время игр мундиаля.

Перед отправкой в служебную командировку сотрудники полиции прошли инструктаж. Его провел лично врио начальника Саратовского ГУ МВД Сергей Полтанов. Он напомнил стражам порядка о 
26 мая 2018, 03:13
Житель Сызранского района засадил дом и двор коноплей

Житель Сызранского района засадил дом и двор коноплей

На днях в полицию поступило сообщение о том, что 43-летний житель Сызранского района занимается культивацией наркотиков. Правоохранители наведались к мужчине в дом. Там они обнаружили, что комнаты в жилище и надворные постройки оборудованы под выращивание конопли. В руках правоохранителей оказались 

25 мая 2018, 11:29
В Самарской области отец издевался над дочерью, обливая ее водой по ночам

В Самарской области отец издевался над дочерью, обливая ее водой по ночам

Сотрудники прокуратуры поддержали возбуждение уголовного дела против 44-летнего жителя Жигулевска, сообщает 63.ru. По версии следствия, мужчина на протяжение 5 месяцев издевался над несовершеннолетней дочерью. Нерадивый отец постоянно обливал девочку водой и оскорблял ее. Не гнушался подозреваемы и рукоприкладством.
19 мая 2018, 08:49
В Самаре 18-летний парень сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку

В Самаре 18-летний парень сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку

12 мая в Самаре произошла кража. На улице Стара-Загора молодой парень сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку и скрылся.

Потерпевшая не стала терять время, и сразу сообщила о преступлении в полицию. Прибывший экипаж ДПС собрал приметы злоумышленника и отправился за молодым 

14 мая 2018, 10:41
Перепутала бутылку: В Тольятти бабушка выпила уксус и отправилась в больницу

Перепутала бутылку: В Тольятти бабушка выпила уксус и отправилась в больницу

73-летняя жительница Тольятти, проживающая в Автозаводском районе города, перепутала бутылки с уксусом и по ошибке добавила в пищу из той, где был 70-процентный. Бабушка получила ожоги пищевода и была госпитализирована в тольяттинскую горбольницу, передает Сититраффик.
4 марта 2018, 05:40
В Тольятти двое детей отравились чистящими средствами

В Тольятти двое детей отравились чистящими средствами

На этой неделе в Тольятти сразу двое младенцев попали в больницу в результате отравления бытовой химией. Как сообщает 63.ru, оба случая произошли в Центральном районе, а виной всему была невнимательность родителей. Первый ребенок, которому всего год от роду, выпил 
20 января 2018, 11:06
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