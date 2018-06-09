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Суд признал младшего брата Пэрис Хилтон виновным в краже
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7 июня 2018, 11:20
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Житель Самарской области незаконно выловил 12 судаков
Житель Самарской области попал под уголовную статью за незаконный лов рыбы. Подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии в районе Жигулевской ГЭС и вызвали на место полицейских. Прибывшие правоохранители изъяли 12 пойманных судаков и рыболовные снасти.
Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, …
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4 июня 2018, 11:07
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Медицинское ЧП: Сразу 15 детей наглотались гидрогелевых шариков в детсаду Тольятти
Вчера, 1 июня, около 12 часов дня, в одном из детсадов Автозаводского района Тольятти, по предварительной информации, сразу 15 детей 3-3,5 лет проглотили гелевые шарики Orbeez. Предположительно, один из малышей принес их с собой и «угостил» своих друзей, передает …
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2 июня 2018, 02:17
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Двоих пропавших подростков нашли в Самаре
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31 мая 2018, 09:30
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В Самарской области полицейские закрыли нелегальный пункт приема металлолома
В поселке Алексеевка Кинельского района Самарской области полицейские пресекли работу нелегального пункта металлоприема. Местный предприниматель открыл точку сбора металлолома, не оформив для этого никаких документов. Во время обыска оперативники изъяли 25 килограммов цветмета на сумму 10 тысяч рублей, а также …
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28 мая 2018, 03:49
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«Они так похожи на леденцы!»: В Сызрани 3-летний ребенок отравился гормональными препаратами
Несовершеннолетний с отравлением был госпитализирован в местную горбольницу. Об этом пишет «КТВ ЛУЧ».
В Сызрани 3-летний ребенок, увидев яркие разноцветные таблетки, съел их, приняв за леденцы. На самом деле это оказались … гормональные препараты. С отравлением он был …
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27 мая 2018, 12:05
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Полиция из Саратова едет в Самару на чемпионат мира по футболу
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26 мая 2018, 03:13
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Житель Сызранского района засадил дом и двор коноплей
На днях в полицию поступило сообщение о том, что 43-летний житель Сызранского района занимается культивацией наркотиков. Правоохранители наведались к мужчине в дом. Там они обнаружили, что комнаты в жилище и надворные постройки оборудованы под выращивание конопли. В руках правоохранителей оказались …
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25 мая 2018, 11:29
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В Самарской области отец издевался над дочерью, обливая ее водой по ночам
Сотрудники прокуратуры поддержали возбуждение уголовного дела против 44-летнего жителя Жигулевска, сообщает 63.ru. По версии следствия, мужчина на протяжение 5 месяцев издевался над несовершеннолетней дочерью. Нерадивый отец постоянно обливал девочку водой и оскорблял ее. Не гнушался подозреваемы и рукоприкладством.
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19 мая 2018, 08:49
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В Самаре 18-летний парень сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку
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14 мая 2018, 10:41
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Перепутала бутылку: В Тольятти бабушка выпила уксус и отправилась в больницу
73-летняя жительница Тольятти, проживающая в Автозаводском районе города, перепутала бутылки с уксусом и по ошибке добавила в пищу из той, где был 70-процентный. Бабушка получила ожоги пищевода и была госпитализирована в тольяттинскую горбольницу, передает Сититраффик.
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4 марта 2018, 05:40
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В Тольятти двое детей отравились чистящими средствами
На этой неделе в Тольятти сразу двое младенцев попали в больницу в результате отравления бытовой химией. Как сообщает 63.ru, оба случая произошли в Центральном районе, а виной всему была невнимательность родителей. Первый ребенок, которому всего год от роду, выпил …
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20 января 2018, 11:06