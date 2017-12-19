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Материалы по теме:

Ледяные торосы блокировали переправу Самара - Рождествено

Ледяные торосы блокировали переправу Самара - Рождествено

Село Рождествено снова в блокаде. Жители населенных пунктов на правом берегу Волги фактически лишены возможности преодолеть водную преграду. Между тем по оценке минтранса в 2017 году на дотации и поддержку транспортной отрасли в Самарской области предусмотрено свыше 1,7 млрд рублей. 

22 декабря 2017, 08:05
Село Рождествено оказалось в блокаде

Село Рождествено оказалось в блокаде

Село Рождествено снова в блокаде. Жители населенных пунктов на правом берегу Волги фактически лишены возможности преодолеть водную преграду. Переправа через реку заблокирована уже четыре дня. Движению мешают ледяные торосы.

«В теплое время года для всех это даже больше удовольствие - прогулка 

22 декабря 2017, 05:40
Появилось видео с загоревшимся на ходу микроавтобусом на М-5 у Самары

Появилось видео с загоревшимся на ходу микроавтобусом на М-5 у Самары

В социальной сети появилось видео пожара на трассе М-5 возле Самары. Рядом с развязкой на аэропорт прямо на ходу загорелся микроавтобус. По словам  очевидцев, от машины остался один «скелет». По предварительной информации, сгорел микроавтобус марки «Газель». По данным пожарных, инцидент произошел 
21 декабря 2017, 03:30
На Волге под Тольятти спасатели нашли тело вмерзшего в лед рыбака‍

На Волге под Тольятти спасатели нашли тело вмерзшего в лед рыбака‍

В среду, 20 декабря, спасатели Самарской области получили сообщение о ЧП на Волге. Под Тольятти пожилой рыбак провалился в промоину и вмерз в лед. Инцидент произошел напротив поселка Луначарский в Ставропольском районе. Сообщение об этом поступило в ПСО Тольятти в 

21 декабря 2017, 09:39
В Самаре от берега оторвало пристань «Октябрьский спуск»

В Самаре от берега оторвало пристань «Октябрьский спуск»

Пристань «Октябрьский спуск», расположенная на улице лейтенанта Шмидта в Самаре, чуть было не отправилась в свободное плавание по Волге. Около трех часов дня в ТРК «ТЕРРА» обратились телезрители, которые сообщили, что дебаркадер, к которому в период навигации швартуется паром, оторвался 
20 декабря 2017, 05:05
Появилось видео порыва трубы на Ново-Вокзальной в Самаре

Появилось видео порыва трубы на Ново-Вокзальной в Самаре

Очевидец опубликовал в соцсети видео с «гейзером» на улице Ново-Вокзальной в Самаре. Как уже сообщала «ТЕРРА», в ночь на 20 декабря на теплосети в районе перекрестка с проспектом Юных Пионеров был зафиксирован порыв трубы диаметром 400 миллиметров. Из-за этого без 
20 декабря 2017, 01:26
Навигация-2017 закрыта: с 19 декабря в Самаре не работают пассажирская и грузовая переправы

Навигация-2017 закрыта: с 19 декабря в Самаре не работают пассажирская и грузовая переправы

В Самаре навигация по Волге закрыта. С 19 декабря не работает пассажирская и грузовая переправа. В понедельник, 18 декабря,  последнее судно – теплоход «ОМ» из Рождествено не смог самостоятельно прибыть на речной вокзал Самары из-за обледенения Волги. Пришлось вызывать буксир. 
19 декабря 2017, 11:32
Жители Самары остались без воды из-за нештатной ситуации на Волге

Жители Самары остались без воды из-за нештатной ситуации на Волге

Самарцы снова остались без воды из-за шуги в Волге. В понедельник, 18 декабря, в 05:30 из-за нештатной ситуации на реке Волге, вызвавшей остановку НФС-2, без холодного водоснабжения остался поселок Зубчаниновка в Кировском районе Самары, сообщает диспетчерская компания «Самарские коммунальные системы». 
18 декабря 2017, 08:15
Снятая на видео голубая вспышка в небе напугала жителей Сызрани

Снятая на видео голубая вспышка в небе напугала жителей Сызрани

Пользователи социальных сетей обсуждают видео, снятое в Сызрани. Голубая вспышка в небе напугала местных жителей. Момент зафиксировал видеорегистратор. Запись, сделанная, судя по таймкоду, 11 декабря в 19:35, опубликована в Интернете. Во время движения автомобиля в темное время суток небо резко 
12 декабря 2017, 05:07
В блогах: в Самаре сняли постапокалиптический сериал

В блогах: в Самаре сняли постапокалиптический сериал

На видеохостинге youtube выложили пилот постапокалиптического сериала «Смотри в оба», снятого в Самарской области. Его снимали в 2016 году в селах Тимашево и Старый Буян, а 
12 декабря 2017, 02:25
Паром Самара – Рождествено с 5 декабря ходит только дважды в день

Паром Самара – Рождествено с 5 декабря ходит только дважды в день

В Самаре с 5 декабря изменилось расписание грузопассажирской переправы Октябрьский спуск – Рождествено. Теперь паром ходит только дважды в день в каждом направлении.

«Отправление с пристани Рождествено в 6 часов утра и в 14:30, из Самары – в восемь утра и 

5 декабря 2017, 10:00
В Самаре машинам с пассажирами в салоне запретили заезжать на паром

В Самаре машинам с пассажирами в салоне запретили заезжать на паром

"Самарское речное пассажирское предприятие" ввело новые правила посадки и высадки пассажиров на паром «Окский-35», который следует до Рождествено. Они начали действовать с 15 июня. Теперь перед въездом на паром водитель машины должен высадить пассажиров. После этого могут заезжать мотоциклисты и 

16 июня 2017, 01:14
В блогах: паром из Сызрани забрали в армию

В блогах: паром из Сызрани забрали в армию

В группе "Речфлот63" соцсети "Вконтакте" сообщают, что сызранский паром "СП-101", курсирующий между Сызранью на правом берегу Волги и Нижнесызранскими хуторами на левом, «призвали» в армию. Судно будет задействовано в военных учениях, которые пройдут на следующей неделе в Ульяновской области. 
19 августа 2015, 10:37
Паром Самара – Рождествено отправили на ремонт

Паром Самара – Рождествено отправили на ремонт

Грузопассажирский паром «Окский-35» отправили на ремонт. Информация об этом появилась на сайте "Самарского речного пассажирского предприятия" (СРПП).

Напомним, судно осуществляло грузопассажирские перевозки по маршруту Самара – Рождествено. С 17 августа его эксплуатировать не будут. Паром нуждается в ремонте, а 
17 августа 2015, 10:45
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