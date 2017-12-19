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Ледяные торосы блокировали переправу Самара - Рождествено
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22 декабря 2017, 08:05
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Село Рождествено оказалось в блокаде
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22 декабря 2017, 05:40
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Появилось видео с загоревшимся на ходу микроавтобусом на М-5 у Самары
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21 декабря 2017, 03:30
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На Волге под Тольятти спасатели нашли тело вмерзшего в лед рыбака
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21 декабря 2017, 09:39
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В Самаре от берега оторвало пристань «Октябрьский спуск»
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20 декабря 2017, 05:05
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Появилось видео порыва трубы на Ново-Вокзальной в Самаре
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20 декабря 2017, 01:26
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Навигация-2017 закрыта: с 19 декабря в Самаре не работают пассажирская и грузовая переправы
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19 декабря 2017, 11:32
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Жители Самары остались без воды из-за нештатной ситуации на Волге
Самарцы снова остались без воды из-за шуги в Волге. В понедельник, 18 декабря, в 05:30 из-за нештатной ситуации на реке Волге, вызвавшей остановку НФС-2, без холодного водоснабжения остался поселок Зубчаниновка в Кировском районе Самары, сообщает диспетчерская компания «Самарские коммунальные системы».
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18 декабря 2017, 08:15
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Снятая на видео голубая вспышка в небе напугала жителей Сызрани
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12 декабря 2017, 05:07
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В блогах: в Самаре сняли постапокалиптический сериал
На видеохостинге youtube выложили пилот постапокалиптического сериала «Смотри в оба», снятого в Самарской области. Его снимали в 2016 году в селах Тимашево и Старый Буян, а …
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12 декабря 2017, 02:25
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Паром Самара – Рождествено с 5 декабря ходит только дважды в день
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5 декабря 2017, 10:00
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В Самаре машинам с пассажирами в салоне запретили заезжать на паром
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16 июня 2017, 01:14
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В блогах: паром из Сызрани забрали в армию
В группе "Речфлот63" соцсети "Вконтакте" сообщают, что сызранский паром "СП-101", курсирующий между Сызранью на правом берегу Волги и Нижнесызранскими хуторами на левом, «призвали» в армию. Судно будет задействовано в военных учениях, которые пройдут на следующей неделе в Ульяновской области. …
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19 августа 2015, 10:37
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Паром Самара – Рождествено отправили на ремонт
Грузопассажирский паром «Окский-35» отправили на ремонт. Информация об этом появилась на сайте "Самарского речного пассажирского предприятия" (СРПП).
Напомним, судно осуществляло грузопассажирские перевозки по маршруту Самара – Рождествено. С 17 августа его эксплуатировать не будут. Паром нуждается в ремонте, а …
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17 августа 2015, 10:45