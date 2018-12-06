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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

Самарцев заинтриговало новогоднее оформление администрации Ленинского района

Самарцев заинтриговало новогоднее оформление администрации Ленинского района

Вся Самара с нетерпением готовится к встрече самого долгожданного в России праздника - Нового года. Администрация Ленинского района губернской столицы тоже не осталась в стороне и недавно ее здание украсила новогодняя иллюминация. Но светящиеся гирлянды вызвали у самарцев много вопросов 
6 декабря 2018, 01:58
В Самаре Maybach врезался в стоявшую иномарку у администрации Октябрьского района

В Самаре Maybach врезался в стоявшую иномарку у администрации Октябрьского района

В четверг, 6 декабря, произошла дорожная авария в областной столице. Около здания администрации Октябрьского района, неподалеку от станции метрополитена «Алабинская» автомобиль премиум-класса Maybach был оставлен на дороге, причем, передняя часть машины повреждена. По информации ГУ МВД по Самарской области, представительский 
6 декабря 2018, 01:29
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре

Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал оценку ситуации с парком 60-летия Советской власти в Самаре. Напомним, что возможная застройка места отдыха вызвала волну негодования у общественности, люди протестуют и обращаются в различные инстанции для прояснения вопроса.
 
- Без привязки к 
6 декабря 2018, 12:54
Что изменится для самарцев с введением электронного документооборота в ЗАГСах

Что изменится для самарцев с введением электронного документооборота в ЗАГСах

В ближайшие несколько лет в России заработает единая система документооборота в отделах Записи актов гражданского состояния. Благодаря ей граждане смогут получить все необходимые документы из любой точки страны, просто обратившись в ЗАГС по месту жительства. 
 
С октября этого года в России 
6 декабря 2018, 12:10
Бюджет Самарской области на 2019 год принят во втором чтении

Бюджет Самарской области на 2019 год принят во втором чтении

Бюджет нашего региона на 2019 год приняли во втором чтении в четверг, 6 декабря. На 33-м пленарном заседании в Самарской губернской думе присутствовали 45 депутатов, 40 из них проголосовали «за», против высказались представители фракциии КПРФ. Напомним, что проект главного финансового 
6 декабря 2018, 12:05
Комитет по бюджету Самарской губдумы рассматривает поправки в главный финансовый документ

Комитет по бюджету Самарской губдумы рассматривает поправки в главный финансовый документ

В эти минуты в Самарской губернской думе началось внеочередное заседание комитета по бюджету. Главный вопрос - рассмотрение поправок в бюджет 63-го региона на 2019 год перед рассмотрением его во 2-м чтении. Внесено 429 поправок на сумму 86,1 млрд рублей. Учесть 
4 декабря 2018, 02:19
Эксклюзив: интервью жены арестованного экс-главы СОФЖИ и управления капстроительства губернии Реналя Мязитова

Эксклюзив: интервью жены арестованного экс-главы СОФЖИ и управления капстроительства губернии Реналя Мязитова

В одном из громких уголовных дел последнего времени, возбужденных в Самарской области, в ближайшее время могут появиться новые факты. Речь идет о злоупотреблении полномочиями экс-руководителя СОФЖИ и управления капстроительства 63-го региона Реналя Мязитова. Напомним, чиновника заключили под стражу 18 октября 
30 ноября 2018, 10:45
Самарские чиновники утвердили регламент предоставления участков на кладбищах

Самарские чиновники утвердили регламент предоставления участков на кладбищах

Мэрия Самары утвердила регламент предоставления земельных участков для погребения. С заявлением о получении такой муниципальной услуги могут обратиться родственники умершего или его представители. Заявления принимаются в департаменте потребрынка Самары или в МКУ "Ритуал", можно также обратиться через Госуслуги. Напомним, на 
30 ноября 2018, 11:49
В Самаре взяли под стражу депутата Минахмета Халиуллова

В Самаре взяли под стражу депутата Минахмета Халиуллова

Сегодня Самарский районный суд принял решение об аресте на два месяца - до 20 января 2019 года председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского района Самары Минахмета Халиуллова. Его задержали накануне.
 
Ранее он был вовлечен в скандал, связанный с «Фондом капитального ремонта». По 
22 ноября 2018, 08:54
Депутаты предлагают ввести дневной «тихий час» в Самарской области

Депутаты предлагают ввести дневной «тихий час» в Самарской области

Депутаты Губдумы могут внести поправки региональный закон о тишине. Сейчас шуметь запрещается с 22:00 до 8:00, а летом - с 23:00 до 8:00. Авторы изменений предлагают расширить рамки до 10:00. Кроме того, тишину предполагается соблюдать и днем 13:00 до 15:00.

После 

14 ноября 2018, 03:05
Прокуратура признала внеочередное заседание Думы Тольятти законным

Прокуратура признала внеочередное заседание Думы Тольятти законным

Прокуратура Тольятти признала законным внеочередное заседание городской Думы шестого созыва. Оно прошло в Автограде 1 октября. Срочность, с которой собрались парламентарии, обусловлена необходимостью оперативного внесения изменений в городской бюджет. Дело в том, что Тольятти получит из областного бюджета 89,7 млн 

1 октября 2018, 04:32
Депутаты Губдумы поддержали сохранение льгот для самарцев предпенсионого возраста

Депутаты Губдумы поддержали сохранение льгот для самарцев предпенсионого возраста

Депутаты Самарской губернской думы приняли решение о сохранении всех действующих льгот для жителей предпенсионного возраста нашего региона. Таким способом парламентарии поддержали инициативу губернатора Дмитрия Азарова. Сейчас речь идет о работающих мужчина в возрасте от 60 лет и женщинах в возрасте 

24 сентября 2018, 01:27
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