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Самарцев заинтриговало новогоднее оформление администрации Ленинского района
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6 декабря 2018, 01:58
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В Самаре Maybach врезался в стоявшую иномарку у администрации Октябрьского района
В четверг, 6 декабря, произошла дорожная авария в областной столице. Около здания администрации Октябрьского района, неподалеку от станции метрополитена «Алабинская» автомобиль премиум-класса Maybach был оставлен на дороге, причем, передняя часть машины повреждена. По информации ГУ МВД по Самарской области, представительский …
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6 декабря 2018, 01:29
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Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
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6 декабря 2018, 12:54
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Что изменится для самарцев с введением электронного документооборота в ЗАГСах
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6 декабря 2018, 12:10
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Бюджет Самарской области на 2019 год принят во втором чтении
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6 декабря 2018, 12:05
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Комитет по бюджету Самарской губдумы рассматривает поправки в главный финансовый документ
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4 декабря 2018, 02:19
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Эксклюзив: интервью жены арестованного экс-главы СОФЖИ и управления капстроительства губернии Реналя Мязитова
В одном из громких уголовных дел последнего времени, возбужденных в Самарской области, в ближайшее время могут появиться новые факты. Речь идет о злоупотреблении полномочиями экс-руководителя СОФЖИ и управления капстроительства 63-го региона Реналя Мязитова. Напомним, чиновника заключили под стражу 18 октября …
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30 ноября 2018, 10:45
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Самарские чиновники утвердили регламент предоставления участков на кладбищах
Мэрия Самары утвердила регламент предоставления земельных участков для погребения. С заявлением о получении такой муниципальной услуги могут обратиться родственники умершего или его представители. Заявления принимаются в департаменте потребрынка Самары или в МКУ "Ритуал", можно также обратиться через Госуслуги. Напомним, на …
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30 ноября 2018, 11:49
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В Самаре взяли под стражу депутата Минахмета Халиуллова
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22 ноября 2018, 08:54
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Депутаты предлагают ввести дневной «тихий час» в Самарской области
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14 ноября 2018, 03:05
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Прокуратура признала внеочередное заседание Думы Тольятти законным
Прокуратура Тольятти признала законным внеочередное заседание городской Думы шестого созыва. Оно прошло в Автограде 1 октября. Срочность, с которой собрались парламентарии, обусловлена необходимостью оперативного внесения изменений в городской бюджет. Дело в том, что Тольятти получит из областного бюджета 89,7 млн …
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1 октября 2018, 04:32
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Депутаты Губдумы поддержали сохранение льгот для самарцев предпенсионого возраста
Депутаты Самарской губернской думы приняли решение о сохранении всех действующих льгот для жителей предпенсионного возраста нашего региона. Таким способом парламентарии поддержали инициативу губернатора Дмитрия Азарова. Сейчас речь идет о работающих мужчина в возрасте от 60 лет и женщинах в возрасте …
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24 сентября 2018, 01:27