В Самаре появится 13-этажный IT-парк в районе «Скалы» … В Самаре продолжается строительство высотного IT-парка в районе пересечения улицы Киевской и Московского шоссе, неподалеку от торгово-офисного центра «Скала». Оно стартовало в 2018 году, сейчас возведено несколько этажей 13-этажного здания на территории бывшего ГПЗ-4. Как отметили в облправительстве, год назад