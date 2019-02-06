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«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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Материалы по теме:

В Самаре появится 13-этажный IT-парк в районе «Скалы»

В Самаре появится 13-этажный IT-парк в районе «Скалы»

В Самаре продолжается строительство высотного IT-парка в районе пересечения улицы Киевской и Московского шоссе, неподалеку от торгово-офисного центра «Скала». Оно стартовало в 2018 году, сейчас возведено несколько этажей 13-этажного здания на территории бывшего ГПЗ-4. Как отметили в облправительстве, год назад 
6 февраля 2019, 02:09
В Самаре два месяца не могут устранить утечку из-за незаконных гаражей

В Самаре два месяца не могут устранить утечку из-за незаконных гаражей

Самарские коммунальщики пытаются решить проблему с устранением утечки на улице Луцкой и подают в суд на владельца незаконных гаражей. История продолжается с конца ноября прошлого года. На водопроводной линии диаметром 300 мм около дома № 14 по улице Луцкой произошла 
6 февраля 2019, 01:46
В Самарской области 2964 обманутых дольщика никак не получат купленные квартиры

В Самарской области 2964 обманутых дольщика никак не получат купленные квартиры

В настоящий момент в реестре проблемных объектов долевого строительства в Самарской области остаются 38 зданий, а обманутыми дольщиками официально признаны 2964 человека. Однако, по оценке регионального Минстроя, вероятнее, их несколько больше. Сейчас ведется активная работа по удовлетворению их прав на 
6 февраля 2019, 01:20
Тольяттинцу дали два года условно за посты в «Вконтакте»

Тольяттинцу дали два года условно за посты в «Вконтакте»

Вступил в силу приговор Центрального районного суда Тольятти, который служители Фемиды вынесли 35-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Его деятельность раскрыли сотрудники регионального УФСБ: он размещал на своей странице в 
6 февраля 2019, 01:07
В Самарской области подняли по тревоге 4 000 мотострелков

В Самарской области подняли по тревоге 4 000 мотострелков

В среду, 6 февраля, в Самарской области были подняты по тревоге бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа — всего 4 тысячи человек. Это было сделано в рамках тактического учения. Накануне также по тревоге подняли бригаду материально-технического обеспечения. Учения стартуют 
6 февраля 2019, 12:14
В Самаре Гелендваген застрял на трамвайных путях на Ново-Садовой

В Самаре Гелендваген застрял на трамвайных путях на Ново-Садовой

Вот вторник днем, 5 февраля, в Самаре неожиданно встало движение трамваев по направлению к Постникову оврагу. На трамвайных путях в районе пересечения Ново-Садовой и проспекта Ленина застрял Mercedes-Benz G-Сlass. Интересно, что рельсы, на которых завяз в снегу Гелендваген, обособлены, заезд 
5 февраля 2019, 04:57
Самолет рухнул в озеро во время авиашоу в Австрии

Самолет рухнул в озеро во время авиашоу в Австрии

Накануне в Австрии произошло ЧП на авиашоу. Самолет Staudacher S-600, выполнявший сложный маневр, потерпел крушение. Момент инцидента попал на видео. На нем видно, как пилот совершает заход над озером, расположенном  на границе федеральных земель Верхняя Австрия и Зальцбург. Машина прошла 
5 февраля 2019, 03:37
Самарцы задолжали за воду уже 1,5 млрд рублей

Самарцы задолжали за воду уже 1,5 млрд рублей

По итогам 2018 года общий долг жителей и организаций Самары за воду и водоотведение вырос на 15 процентов, до 1 миллиарда 563-х млн рублей, информируют "Самарские коммунальные системы". Причина по всем категориям абонентов единая - низкая платёжная дисциплина, отмечают коммунальщики. 
4 февраля 2019, 09:51
В Самаре горел частный дом на 200 кв.м: есть жертвы

В Самаре горел частный дом на 200 кв.м: есть жертвы

В понедельник вечером, 4 февраля, пожарные расчеты выезжали в Октябрьский район. Там произошел крупный пожар с человеческими жертвами. Сигнал о возгорании поступил в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 18:19. В Волжском переулке горел частный дом на площади 
4 февраля 2019, 09:42
Снова «черви»: на Ставропольской в Самаре провалился асфальт

Снова «черви»: на Ставропольской в Самаре провалился асфальт

В ближайшие дни Сеть снова «атакуют» мемы о дорожных червях, которые виноваты в проблемах с самарскими дорогами: 3 февраля на участке улицы Ставропольской от Ново-Вокзальной до улицы Александра Матросова возник провал на проезжей части. Как сообщили в ГУ МВД по 
4 февраля 2019, 07:58
«Машины тоже влюбляются»: в Самаре Лада «оседлала» иномарку

«Машины тоже влюбляются»: в Самаре Лада «оседлала» иномарку

Абсурдное ДТП произошло на Дыбенко, не доезжая Советской Армии со стороны Запорожской. Лада «оседлала» иномарку – просто заехала на нее. По всей видимости, водитель вазовской легковушки не справился с управлением, машину понесло и она подпрыгнула на снежном сугробе, как на трамплине. 
3 февраля 2019, 04:29
В Самаре перекрыли улицу Ставропольскую: на дороге образовался огромный провал

В Самаре перекрыли улицу Ставропольскую: на дороге образовался огромный провал

Провал проезжей части случился на участке улицы Ставропольской от Ново-Вокзальной до Матросова. К счастью, температурные ожоги горожанам на этот раз не грозят. На месте аварии льется не горячий кипяток, а холодная вода. По информации мэрии Самары, произошла утечка из колодцев 

3 февраля 2019, 04:06
Не всё путём в самарском железнодорожном «царстве»… В Сызрани с рельсов сошел поезд

Не всё путём в самарском железнодорожном «царстве»… В Сызрани с рельсов сошел поезд

Вчера, 2 февраля, вечером в Самарской области произошло новое ЧП на железной дороге. В 16:05 на станции Сызрань-1 при маневровых передвижениях электровоз 2ВЛ10У сошел с рельсов. По предварительным данным, поезд без состава проехал маневровый светофор с запрещающим показанием. В результате 
3 февраля 2019, 03:31
Вот это «рекорд»! В Самаре фура протаранила 16 автомобилей

Вот это «рекорд»! В Самаре фура протаранила 16 автомобилей

Сегодня, 2 февраля, около 10 часов утра 28-летний водитель за рулем многотонного грузовика устроил крупное ДТП на окраине самарского поселка Зубчаниновка. В районе дома №78а большегруз снес сразу … 16 припаркованных автомобилей. Также «добычей» грузовика стала опора линии электропередач. Столб 
2 февраля 2019, 01:57
Отопление самарцам обещали включить после 20:00

Отопление самарцам обещали включить после 20:00

В Самаре рабочие завершили ремонт на тепломагистрали на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора. Как сообщили в «Предприятии тепловых сетей», систему заполняют водой, после этого управляющие организации приступят к подключению отопления потребителей. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, ожидаемое 
23 января 2019, 08:35
Самарцы, пострадавшие из-за коммунального ЧП, могут обратиться за компенсацией

Самарцы, пострадавшие из-за коммунального ЧП, могут обратиться за компенсацией

Горожане, пострадавшие или потерявшие свое имущество из-за прорыва теплопровода на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры, могут обратиться за компенсацией. Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области, самарцам можно позвонить в АО «ПТС» по телефону 8-906-346-82-16 или обратиться письменно 
23 января 2019, 04:08
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