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В Самаре появится 13-этажный IT-парк в районе «Скалы»
В Самаре продолжается строительство высотного IT-парка в районе пересечения улицы Киевской и Московского шоссе, неподалеку от торгово-офисного центра «Скала». Оно стартовало в 2018 году, сейчас возведено несколько этажей 13-этажного здания на территории бывшего ГПЗ-4. Как отметили в облправительстве, год назад …
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6 февраля 2019, 02:09
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В Самаре два месяца не могут устранить утечку из-за незаконных гаражей
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6 февраля 2019, 01:46
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В Самарской области 2964 обманутых дольщика никак не получат купленные квартиры
В настоящий момент в реестре проблемных объектов долевого строительства в Самарской области остаются 38 зданий, а обманутыми дольщиками официально признаны 2964 человека. Однако, по оценке регионального Минстроя, вероятнее, их несколько больше. Сейчас ведется активная работа по удовлетворению их прав на …
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6 февраля 2019, 01:20
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Тольяттинцу дали два года условно за посты в «Вконтакте»
Вступил в силу приговор Центрального районного суда Тольятти, который служители Фемиды вынесли 35-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Его деятельность раскрыли сотрудники регионального УФСБ: он размещал на своей странице в …
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6 февраля 2019, 01:07
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В Самарской области подняли по тревоге 4 000 мотострелков
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6 февраля 2019, 12:14
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В Самаре Гелендваген застрял на трамвайных путях на Ново-Садовой
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5 февраля 2019, 04:57
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Самолет рухнул в озеро во время авиашоу в Австрии
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5 февраля 2019, 03:37
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Самарцы задолжали за воду уже 1,5 млрд рублей
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4 февраля 2019, 09:51
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В Самаре горел частный дом на 200 кв.м: есть жертвы
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4 февраля 2019, 09:42
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Снова «черви»: на Ставропольской в Самаре провалился асфальт
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4 февраля 2019, 07:58
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«Машины тоже влюбляются»: в Самаре Лада «оседлала» иномарку
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3 февраля 2019, 04:29
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В Самаре перекрыли улицу Ставропольскую: на дороге образовался огромный провал
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3 февраля 2019, 04:06
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Не всё путём в самарском железнодорожном «царстве»… В Сызрани с рельсов сошел поезд
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3 февраля 2019, 03:31
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Вот это «рекорд»! В Самаре фура протаранила 16 автомобилей
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2 февраля 2019, 01:57
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Отопление самарцам обещали включить после 20:00
В Самаре рабочие завершили ремонт на тепломагистрали на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора. Как сообщили в «Предприятии тепловых сетей», систему заполняют водой, после этого управляющие организации приступят к подключению отопления потребителей. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, ожидаемое …
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23 января 2019, 08:35
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Самарцы, пострадавшие из-за коммунального ЧП, могут обратиться за компенсацией
Горожане, пострадавшие или потерявшие свое имущество из-за прорыва теплопровода на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры, могут обратиться за компенсацией. Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области, самарцам можно позвонить в АО «ПТС» по телефону 8-906-346-82-16 или обратиться письменно …
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23 января 2019, 04:08
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