«Там просто мясо!» Два человека погибли в ДТП на «Южке» Сегодня, 17 марта, в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП со смертельным исходом. В районе Южного моста после кольца Солнечное автомобиль ВАЗ-2114 вылетел на «встречку», где его протаранил вахтовый ПАЗ.



От удара вазовскую легковушку смяло «в лепешку»: от капота и …