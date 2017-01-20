В четверг, 19 января, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. По данным полиции, 29-летний мужчина на иномарке BMW X5 наехал на женщину, переходившую улицу Промышленности в неположенном месте. Затем автомобиль въехал в сугроб и застрял.
Авария случилась в 13:40. Сообщается, что машина двигалась со стороны проезда 9 Мая к улице Днепровской. В результате ДТП 45-летняя женщина получила травмы. Ее забрала бригада скорой помощи. Проводится проверка.
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На трассе в Башкирии в ДТП погиб 82-летний водитель «Лады Гранты»
20 января на трассе в Башкирии, в Бижбулякском районе, случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись «Лада Гранта» и фура «МАЗ».
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20 января 2017, 03:21
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В Самарской области сотрудница банка присвоила почти 1 млн рублей
Прекращено уголовное дело в отношении жительницы Самарской области, которую сотрудники ФСБ уличили в присвоении крупной суммы денег. Подозреваемая – сотрудница самарского банка. Сообщается, что она подала фиктивные документы в администрацию Хворостянского района о трудоустройстве в сельхозкооператив и, как «молодой специалист», …
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20 января 2017, 12:14
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Под Сызранью водитель погиб из-за брошенного на дороге колеса
Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного аварии на 863 километре автотрассы М-5 «Урал». Водитель «Лада-Приора» скончался из-за брошенного на проезжей части колеса.
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18 января 2017, 11:18
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Пьяный самарец на «Лексусе» разбил иномарки, припаркованные на Ново-Садовой
Во вторник, 17 января, в Самаре на Ново-Садовой произошло массовое ДТП. Автомобиль «Лексус» протаранил припаркованные иномарки. Авария случилась около восьми часов вечера на участке Ново-Садовой между улицами Осипенко и Челюскинцев.
«Лексусом» управлял 33-летний водитель. По предварительной информации, он находился в состоянии …
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18 января 2017, 01:42
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В ДТП под Саратовом погибли семь человек
В Саратовской области устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза, в результате которого погибли семь человек. По данным СМИ, которые ссылаются на информацию региональной полиции, катастрофа случилась в ночь на воскресенье близ населенного пункта Тарумовка, в Петровском районе, на трассе …
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16 января 2017, 01:04
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В Самаре молодая женщина упала из окна на четвертом этаже
В четверг, 12 января, скорая помощь доставила в больницу женщину примерно 30 лет. Она упала из окна дома на улице Партизанской, в районе ТРК «Аврора». У пострадавшей многочисленные травмы.
Выяснением обстоятельств произошедшего займутся правоохранительные органы. По предварительной информации, у гражданки наблюдалось …
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13 января 2017, 11:10
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Молодая женщина погибла и трое человек ранены в ДТП под Самарой
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26 декабря 2016, 03:18
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В Самаре мужчина зарезал знакомую женщину-бомжа
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14 декабря 2016, 11:56