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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 января 2017г 
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Материалы по теме:

На трассе в Башкирии в ДТП погиб 82-летний водитель «Лады Гранты»

На трассе в Башкирии в ДТП погиб 82-летний водитель «Лады Гранты»

20 января на трассе в Башкирии, в Бижбулякском районе, случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись «Лада Гранта» и фура «МАЗ».
Авария произошла около одиннадцати часов дня на 18 км автодороги Бижбуляк-Аитово-граница Оренбургской области. Об этом информируют региональные агентства со ссылкой на 

20 января 2017, 03:21
В Самарской области сотрудница банка присвоила почти 1 млн рублей

В Самарской области сотрудница банка присвоила почти 1 млн рублей

Прекращено уголовное дело в отношении жительницы Самарской области, которую сотрудники ФСБ уличили в присвоении крупной суммы денег. Подозреваемая – сотрудница самарского банка. Сообщается, что она подала фиктивные документы в администрацию Хворостянского района о трудоустройстве в сельхозкооператив и, как «молодой специалист», 

20 января 2017, 12:14
Под Сызранью водитель погиб из-за брошенного на дороге колеса

Под Сызранью водитель погиб из-за брошенного на дороге колеса

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного аварии на 863 километре автотрассы М-5 «Урал». Водитель «Лада-Приора» скончался из-за брошенного на проезжей части колеса.
По предварительной версии сотрудников полиции, авария произошла на участке трассы между Сызранью и поселком Новоспасское в ночь понедельника на вторник, 

18 января 2017, 11:18
Пьяный самарец на «Лексусе» разбил иномарки, припаркованные на Ново-Садовой

Пьяный самарец на «Лексусе» разбил иномарки, припаркованные на Ново-Садовой

Во вторник, 17 января, в Самаре на Ново-Садовой произошло массовое ДТП. Автомобиль «Лексус» протаранил припаркованные иномарки. Авария случилась около восьми часов вечера на участке Ново-Садовой между улицами Осипенко и Челюскинцев.

«Лексусом» управлял 33-летний водитель. По предварительной информации, он находился в состоянии 

18 января 2017, 01:42
В ДТП под Саратовом погибли семь человек

В ДТП под Саратовом погибли семь человек

В Саратовской области устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза, в результате которого погибли семь человек. По данным СМИ, которые ссылаются на информацию региональной полиции, катастрофа случилась в ночь на воскресенье близ населенного пункта Тарумовка, в Петровском районе, на трассе 

16 января 2017, 01:04
В Самаре молодая женщина упала из окна на четвертом этаже

В Самаре молодая женщина упала из окна на четвертом этаже

В четверг, 12 января, скорая помощь доставила в больницу женщину примерно 30 лет. Она упала из окна дома на улице Партизанской, в районе ТРК «Аврора». У пострадавшей многочисленные травмы.

Выяснением обстоятельств произошедшего  займутся правоохранительные органы. По предварительной информации, у гражданки наблюдалось 

13 января 2017, 11:10
Молодая женщина погибла и трое человек ранены в ДТП под Самарой

Молодая женщина погибла и трое человек ранены в ДТП под Самарой

В воскресенье, 25 декабря, произошло смертельное ДТП в Приволжском районе Самарской области. В 8:20 на 68 километре автодороги Осинки – Приволжье столкнулись два вазовских автомобиля – «четырнадцатая» и «Нива». Погибла женщина, еще трое человек получили ранения.

По предварительной версии, 
26 декабря 2016, 03:18
В Самаре мужчина зарезал знакомую женщину-бомжа

В Самаре мужчина зарезал знакомую женщину-бомжа

Труп 33-летней женщины с признаками насильственной смерти был обнаружен 10 декабря в доме по улице 3-й год Пятилетки в Самаре. По подозрению в совершении убийства задержан 34-летний знакомый погибшей. Установлено, что убитая не имела определенного места жительства.

По версии полицейских,  знакомые 

14 декабря 2016, 11:56
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