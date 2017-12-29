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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Под Самарой 22-летний парень на BMW X6 слетел в кювет

Под Самарой 22-летний парень на BMW X6 слетел в кювет

В четверг, 28 декабря, в Большеглушицком районе Самарской области произошло ДТП. 22-летний парень на BMW X6 слетел с дороги в кювет. Авария случилась на 92 километре дороги Самара – Большая Черниговка около девяти часов утра. Иномарка ехала со стороны Большой 
29 декабря 2017, 02:52
В Сызрани молодой водитель «ВАЗ 21099» разбил голову в ДТП с Kalina

В Сызрани молодой водитель «ВАЗ 21099» разбил голову в ДТП с Kalina

В Сызрани проводится проверка по факту ДТП с участием двух молодых автомобилистов. Авария случилась во вторник, 28 декабря, около 23 часов. На  улице Жуковского столкнулись Kalina и «ВАЗ 21099». «Калиной» управлял 19-летний водитель. Он двигался от улицы Циолковского.

«По предварительной информации 

29 декабря 2017, 12:18
В Самаре водитель «Приоры» сбил пешехода на дублере Московского шоссе

В Самаре водитель «Приоры» сбил пешехода на дублере Московского шоссе

В Самаре на дублере Московского шоссе автомобиль сбил пешехода. ДТП произошло на перекрестке с улицей Николая Панова вечером в четверг, 28 декабря. По словам очевидцев, пешеход шел по зебре, когда на него наехала «Лада Приора». У пострадавшего травма ноги, его 
29 декабря 2017, 11:07
В Нефтегорском районе автоледи на Hyundai Creta влетела под грузовик Ford

В Нефтегорском районе автоледи на Hyundai Creta влетела под грузовик Ford

В Нефтегорском районе произошло столкновение иномарки Hyundai Creta и грузовой Ford. Иномаркой управляла 54-летняя автоледи. По предварительной информации полицейских, женщина нарушила правила проезда перекрестка и влетела под грузовик.  ДТП произошло 27 декабря, около 23 часов, на 70 километре дороги «Подъезд 

28 декабря 2017, 03:40
В Самаре водителя пришлось «вырезать» из «Гранты» после ДТП на «Раките»

В Самаре водителя пришлось «вырезать» из «Гранты» после ДТП на «Раките»

В Самаре вечером во вторник, 26 декабря, произошла жуткая авария на «Раките». По словам очевидцев, спасателям буквально пришлось «вырезать» водителя из попавшей в ДТП «Гранты». По данным МЧС, в 19:41 на пересечении Ракитовского шоссе с улицей Первой Малой, недалеко от 
27 декабря 2017, 09:27
В Самарской области в массовом ДТП с грузовиком погибли 3 человека

В Самарской области в массовом ДТП с грузовиком погибли 3 человека

Во вторник, 26 декабря, в Самарской области произошло массовое ДТП с участием грузовой машины, в котором погибли три человека. Авария случилась не территории Кинельского района, на 42-м километре подъезда к городу Оренбургу от трассы М-5 «Урал». Примерно в 10:20 там 
26 декабря 2017, 02:46
В Самаре водитель «ВАЗ 2107» сбил 16-летнюю девушку на Ново-Садовой

В Самаре водитель «ВАЗ 2107» сбил 16-летнюю девушку на Ново-Садовой

В Самаре водитель на «семерке» сбил 16-летнюю девушку на перекрестке Ново-Садовой и Ново-Вокзальной. ДТП произошло во вторник, 19 декабря, в 9:20. Автомобилем «ВАЗ 2107» управлял 38-летний мужчина, ехавший по Ново-Вокзальной со стороны Московского шоссе. По предварительным данным полиции, девушка переходила 

20 декабря 2017, 03:07
Тольятти: легковушки Infiniti и Granta разворотило в массовом ДТП

Тольятти: легковушки Infiniti и Granta разворотило в массовом ДТП

Массовое ДТП произошло в пятницу, 24 ноября, в Тольятти на улице Ларина. По словам очевидцев, в результате аварии «разворотило» две легковушки Infiniti и Granta. В социальной сети появилось фото с места аварии.

«Сильное ДТП у проходной СК на Ларина. 
24 ноября 2017, 04:17
Самарский автомобилист пытался выехать из двора и разбил несколько машин

Самарский автомобилист пытался выехать из двора и разбил несколько машин

Днем 10 августа в Самаре, на улице Ставропольской, произошло массовое ДТП. Причем все они были повреждены внедорожником, водитель которого, предположительно, до этого отдыхал в «разливайке».

Владимир Зубов, инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре:

- Сегодня примерно в 

10 августа 2017, 05:23
Под Самарой на трассе М-5 снова произошло массовое ДТП: столкнулись семь машин

Под Самарой на трассе М-5 снова произошло массовое ДТП: столкнулись семь машин

В пятницу, 5 мая, в Самарской области произошло крупное ДТП на 965 километре федеральной трассы М-5. Это в районе Жигулевска. По версии полицейских, у фуры отказал тормоз, в результате произошла серия столкновений. Всего в аварию попали семь машин. По предварительной 
5 мая 2017, 02:50
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