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Ночью под Самарой «Рено» сбило насмерть пешехода
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25 июня 2017, 01:43
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В Самаре пострадал пассажир автобуса, в который влетел мотоциклист
Появились подробности вчерашней аварии на проспекте Масленникова, где столкнулись мотоцикл и пассажирский автобус. По данным полиции, авария произошла в среду, 7 июня, примерно в полдень.
Согласно материалам ГИБДД, 22-летний мотоциклист не справился с управлением и вылетел на встречную …
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8 июня 2017, 01:45
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«Такие у нас отличные дороги»: в Самаре из-за ямы мотоциклист перевернулся и улетел под автобус
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7 июня 2017, 04:14
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В Самаре у «Золотого яблока» погибли водитель и пассажирка мотоцикла после столкновения с эвакуатором
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20 мая 2017, 04:09
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Под Самарой водитель Mercedes сбил насмерть инспектора ДПС
Сегодня, 9 мая, в 1:20 на автотрассе «М-5 Урал» в Красноярском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Жертвой стал инспектор ДПС, находившийся при исполнении служебных обязанностей.
По предварительным данным сотрудников полиции, водитель на автомобиле Mercedes не справился с управлением и выехал …
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9 мая 2017, 09:44
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На Волжском проспекте мотоцикл врезался в такси «Браво»: водитель и пассажир в больнице
В ночь с субботы на воскресенье, с 6 на 7 мая, на Волжском проспекте произошло серьезное ДТП с участием такси «Браво» и спортивного мотоцикла. Об этом сообщает 63.ru.
По словам очевидцев, водитель Renault Logan, поворачивая с Волжского проспекта …
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7 мая 2017, 12:00
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В Самаре запретят остановку и парковку на улице Ново-Садовой
В Самаре с 24 апреля возобновляется ремонт улицы Ново-Садовой. Автомобилистов ждут ограничения: будет запрещена остановка и стоянка с обеих сторон от Северо-Восточной магистрали до улицы Первомайской.
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17 апреля 2017, 11:05
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В Самаре МАЗ насмерть сбил 78-летнего пенсионера
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11 апреля 2017, 11:04
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Появилось видео, как в Самаре на Ново-Садовой сбили пешехода
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14 августа 2016, 11:11
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В Тольятти разбился насмерть мотоциклист, есть фото
Сегодня, 11 июня, примерно в 14:40 на улице Мичурина в Тольятти мотоциклист столкнулся с Honda Accord. Как передают в «Паблик Тольятти» соцсети «ВКонтакте», «скорая помощь» ехала на вызов 20 минут, за это время человек скончался.
Комментаторы пишут, что …
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11 июня 2016, 04:13
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В Самаре столкнулись «скорая» и два мотоцикла - «Харлей» и «Кавасаки», есть фото
Сегодня, 24 апреля, в Самаре на улице Ново-Садовой столкнулись машина частной «скорой помощи» и два мотоцикла. Как передает портал 63.ru, неотложка ехала по направлению «в город», байки - «из города». «Харлеем» управлял 33-летнй мужчина, он и пострадал в результате …
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24 апреля 2016, 07:51
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В Самаре на Ново-Садовой горел торговый павильон
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2 января 2016, 05:22