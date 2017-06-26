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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Ночью под Самарой «Рено» сбило насмерть пешехода

Ночью под Самарой «Рено» сбило насмерть пешехода

27-летний парень переходил дорогу в неустановленном месте.
25 июня 2017, 01:43
В Самаре пострадал пассажир автобуса, в который влетел мотоциклист

В Самаре пострадал пассажир автобуса, в который влетел мотоциклист

Появились подробности вчерашней аварии на проспекте Масленникова, где столкнулись мотоцикл и пассажирский автобус. По данным полиции, авария произошла в среду, 7 июня, примерно в полдень.

Согласно материалам ГИБДД, 22-летний мотоциклист не справился с управлением и вылетел на встречную 
8 июня 2017, 01:45
«Такие у нас отличные дороги»: в Самаре из-за ямы мотоциклист перевернулся и улетел под автобус

«Такие у нас отличные дороги»: в Самаре из-за ямы мотоциклист перевернулся и улетел под автобус

В Самаре на пересечении проспекта Масленникова и улицы Гая произошло ДТП с участием мотоциклиста. Он ехал в сторону Подшипниковой и попал передним колесом в яму. От удара мужчина перелетел через руль, а его мотоцикл выехал на встречную полосу и попал 
7 июня 2017, 04:14
В Самаре у «Золотого яблока» погибли водитель и пассажирка мотоцикла после столкновения с эвакуатором

В Самаре у «Золотого яблока» погибли водитель и пассажирка мотоцикла после столкновения с эвакуатором

Сегодня, 20 мая, примерно в 3:50 в Самаре на Московском шоссе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии сотрудников полиции, 34-летний водитель эвакуатора Hyundai двигался со стороны улицы Киевской в направлении Мичурина. При 
20 мая 2017, 04:09
Под Самарой водитель Mercedes сбил насмерть инспектора ДПС

Под Самарой водитель Mercedes сбил насмерть инспектора ДПС

Сегодня, 9 мая, в 1:20 на автотрассе «М-5 Урал» в Красноярском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Жертвой стал инспектор ДПС, находившийся при исполнении служебных обязанностей.

По предварительным данным сотрудников полиции, водитель на автомобиле Mercedes не справился с управлением и выехал 

9 мая 2017, 09:44
На Волжском проспекте мотоцикл врезался в такси «Браво»: водитель и пассажир в больнице

На Волжском проспекте мотоцикл врезался в такси «Браво»: водитель и пассажир в больнице

В ночь с субботы на воскресенье, с 6 на 7 мая, на Волжском проспекте произошло серьезное ДТП с участием такси «Браво» и спортивного мотоцикла. Об этом сообщает 63.ru.
 
По словам очевидцев, водитель Renault Logan, поворачивая с Волжского проспекта 
7 мая 2017, 12:00
В Самаре запретят остановку и парковку на улице Ново-Садовой

В Самаре запретят остановку и парковку на улице Ново-Садовой

В Самаре с 24 апреля возобновляется ремонт улицы Ново-Садовой. Автомобилистов ждут ограничения: будет запрещена остановка и стоянка с обеих сторон от Северо-Восточной магистрали до улицы Первомайской.
 
В ближайшее время здесь появятся соответствующие предупреждающие знаки. Водителям следует заранее обдумывать маршруты.
17 апреля 2017, 11:05
В Самаре МАЗ насмерть сбил 78-летнего пенсионера

В Самаре МАЗ насмерть сбил 78-летнего пенсионера

Сегодня, 11 апреля, около 13:00 в Самаре на Заводском шоссе произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 38-летний водитель двигался на грузовике МАЗ от проезда Мальцева в сторону улицы XXII 
11 апреля 2017, 11:04
Появилось видео, как в Самаре на Ново-Садовой сбили пешехода

Появилось видео, как в Самаре на Ново-Садовой сбили пешехода

Вчера, 13 августа, около 17:00 на пересечении улиц Ново-Садовой и Ново-вокзальной в Самаре был сбит пешеход. На видео трудно определить степень вины водителя. Все-таки машина совершила наезд на полной скорости. Однако свидетели категоричны: «Это пешеход в машину въехал. Он просто 
14 августа 2016, 11:11
В Тольятти разбился насмерть мотоциклист, есть фото

В Тольятти разбился насмерть мотоциклист, есть фото

Сегодня, 11 июня, примерно в 14:40 на улице Мичурина в Тольятти мотоциклист столкнулся с Honda Accord. Как передают в «Паблик Тольятти» соцсети «ВКонтакте», «скорая помощь» ехала на вызов 20 минут, за это время человек скончался.
 
Комментаторы пишут, что 
11 июня 2016, 04:13
В Самаре столкнулись «скорая» и два мотоцикла - «Харлей» и «Кавасаки», есть фото

В Самаре столкнулись «скорая» и два мотоцикла - «Харлей» и «Кавасаки», есть фото

Сегодня, 24 апреля, в Самаре на улице Ново-Садовой столкнулись машина частной «скорой помощи» и два мотоцикла. Как передает портал 63.ru, неотложка ехала по направлению «в город», байки - «из города».  «Харлеем» управлял 33-летнй мужчина, он и пострадал в результате 
24 апреля 2016, 07:51
В Самаре на Ново-Садовой горел торговый павильон

В Самаре на Ново-Садовой горел торговый павильон

Вчера, 1 января, около 15:00 в Самаре на улице Ново-Садовой загорелся торговый павильон, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
 
Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На тушение выезжали 8 пожарных на 2-х единицах спецтехники. Пожар были ликвидирован за 12 
2 января 2016, 05:22
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