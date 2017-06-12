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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти водитель «Хендай» спровоцировал аварию с четырьмя авто и застрял на газоне

В Тольятти водитель «Хендай» спровоцировал аварию с четырьмя авто и застрял на газоне

В Тольятти инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, которая произошла сегодня, 12 июня, на улице Дзержинского. Участниками аварии стали пять авто, передает 63.ru.

По словам очевидцев, водитель «Хендай» задел четыре машины, вылетел на газон и там застрял. Никто не 
12 июня 2017, 03:39
Трагически погиб глава Советского района Самары Владимир Сафронов

Трагически погиб глава Советского района Самары Владимир Сафронов

Под Сызранью в ДТП насмерть разбился глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов. Авария произошла вечером, 11 июня, в районе села Львовка Шигонского района. Прощание с Владимиром Сафроновым состоится завтра, 13 июня в ДК "Заря", по адресу проезд 9 мая, 

12 июня 2017, 02:59
В Самаре на Ново-Вокзальной «десятка» опрокинула «Газель»

В Самаре на Ново-Вокзальной «десятка» опрокинула «Газель»

Сегодня, 11 июня, около 7:00 в Самаре на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Вольской произошло серьезное ДТП. Как передает Прогородсамара, там столкнулись ВАЗ-2110 и «Газель». Удар был такой силы, что фургон опрокинулся на левый бок и развалился. На месте аварии 
11 июня 2017, 05:28
Нужна ваша помощь: Сызранка ищет реанимобиль, чтобы перевезти подругу в Тольятти

Нужна ваша помощь: Сызранка ищет реанимобиль, чтобы перевезти подругу в Тольятти

Сегодня, 11 июня, в соцсети ВК был опубликован пост о помощи для пострадавшей в ДТП под Сызранью уроженки Тольятти Дарьи М. (на фото). Помочь всех неравнодушных просит подруга пострадавшей – Ксения М. Дарья находится в настоящий момент на лечении 
11 июня 2017, 04:41
Стали известны российские комплектации нового кроссовера Infiniti Q30

Стали известны российские комплектации нового кроссовера Infiniti Q30

Компания Infiniti озвучила комплектации нового кроссовера Q30 для авторынка РФ. Помимо базовой комплектации российскому покупателю станут доступны три заряженных версии со своим набором особенностей.
В базовую комплектацию Infiniti Q30 включено большое число опций, которые удовлетворят запросы основного сегмента автолюбителей. Например, 

9 августа 2016, 02:24
«Икеа» выиграла суд у самарской мэрии

«Икеа» выиграла суд у самарской мэрии

Компания «ИКЕА МОС» выиграла суд у самарской мэрии. Областной арбитраж отказал чиновникам, которые требовали, чтобы «Икеа» заново поставила на кадастровый учет четыре земельных участка общей площадью около 350 тысяч квадратных метров в поселке Красный Пахарь. На этой территории сейчас располагается 

7 июня 2016, 05:12
Россияне могут ждать в 2016 году новинок от Infiniti и Nissan

Россияне могут ждать в 2016 году новинок от Infiniti и Nissan

В 2016 году крупнейшие мировые автопроизводители Nissan и Infiniti презентуют на российском рынке свои новые модели. Японские корпорации будут сохранять вектор укрепления своих лидирующих позиций, невзирая на непростую экономическую картину в РФ.
Накануне новогодних праздников на отечественном авторынке было зафиксировано 
15 января 2016, 12:21
Водитель Infiniti разбился насмерть в ДТП под Самарой

Водитель Infiniti разбился насмерть в ДТП под Самарой

Полицейские Волжского района выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого погиб 36-летний мужчина. Авария случилась в ночь на 30 августа. Автомобиль Infiniti FX35 вылетел в кювет на пятом километре дороги Николаевка - Черновский - Белозерки.

По версии полиции, водитель «Инфинити» 
31 августа 2015, 02:38
В Самаре ТЦ «Мега» временно закрылся из-за перебоев с электричеством

В Самаре ТЦ «Мега» временно закрылся из-за перебоев с электричеством

Вечером в воскресенье, 16 августа, в Самаре неожиданно закрылся торговый центр «Мега». Представители ТЦ в официальной группе «Меги» в соцсетях объяснили закрытие техническими проблемами – отсутствием электричества. По словам посетителей, в результате при выезде с парковки образовалась автомобильная пробка.
17 августа 2015, 09:31
В Самаре неизвестные оклеили стикерами автомобиль марки Opel

В Самаре неизвестные оклеили стикерами автомобиль марки Opel

В одном из самарских дворов неизвестные оклеили автомобиль Opel стикерами. Машина оказалась покрыта ими практически полностью, кроме того, на решетке радиатора наклеен листок с надписью Infiniti.

Ранее в Сети ходил ролик, где автомобиль оклеили стикерами за неправильную парковку. После чего 
12 августа 2015, 04:42
В Самаре около ТЦ «Мега» столкнулись 6 автомобилей: есть пострадавшие

В Самаре около ТЦ «Мега» столкнулись 6 автомобилей: есть пострадавшие

В понедельник, 16 марта, около семи часов вечера произошло крупное ДТП на Московском шоссе. В Красноглинском районе Самары около торгового центра «Мега столкнулись шесть автомобилей.

По данным полиции, 35-летний водитель «Газели», ехавший в направлении выезда из города, не выбрал 
17 марта 2015, 09:20
В Самаре с февраля отменят бесплатные автобусы до ТЦ «Мега»

В Самаре с февраля отменят бесплатные автобусы до ТЦ «Мега»

Все экспресс-автобусы торгового центра прекратят свою работу. С 2 февраля доехать до «Меги» можно будет на автобусах №№ 67 и 56, а также маршрутках №№ 96, 205 и 295, сообщается на сайте ТЦ. Они будут делать остановку для высадки и 

21 января 2015, 04:52
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