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В Тольятти водитель «Хендай» спровоцировал аварию с четырьмя авто и застрял на газоне
В Тольятти инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, которая произошла сегодня, 12 июня, на улице Дзержинского. Участниками аварии стали пять авто, передает 63.ru.
По словам очевидцев, водитель «Хендай» задел четыре машины, вылетел на газон и там застрял. Никто не …
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12 июня 2017, 03:39
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Трагически погиб глава Советского района Самары Владимир Сафронов
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12 июня 2017, 02:59
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В Самаре на Ново-Вокзальной «десятка» опрокинула «Газель»
Сегодня, 11 июня, около 7:00 в Самаре на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Вольской произошло серьезное ДТП. Как передает Прогородсамара, там столкнулись ВАЗ-2110 и «Газель». Удар был такой силы, что фургон опрокинулся на левый бок и развалился. На месте аварии …
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11 июня 2017, 05:28
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Нужна ваша помощь: Сызранка ищет реанимобиль, чтобы перевезти подругу в Тольятти
Сегодня, 11 июня, в соцсети ВК был опубликован пост о помощи для пострадавшей в ДТП под Сызранью уроженки Тольятти Дарьи М. (на фото). Помочь всех неравнодушных просит подруга пострадавшей – Ксения М. Дарья находится в настоящий момент на лечении …
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11 июня 2017, 04:41
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Стали известны российские комплектации нового кроссовера Infiniti Q30
Компания Infiniti озвучила комплектации нового кроссовера Q30 для авторынка РФ. Помимо базовой комплектации российскому покупателю станут доступны три заряженных версии со своим набором особенностей.
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9 августа 2016, 02:24
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«Икеа» выиграла суд у самарской мэрии
Компания «ИКЕА МОС» выиграла суд у самарской мэрии. Областной арбитраж отказал чиновникам, которые требовали, чтобы «Икеа» заново поставила на кадастровый учет четыре земельных участка общей площадью около 350 тысяч квадратных метров в поселке Красный Пахарь. На этой территории сейчас располагается …
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7 июня 2016, 05:12
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Россияне могут ждать в 2016 году новинок от Infiniti и Nissan
В 2016 году крупнейшие мировые автопроизводители Nissan и Infiniti презентуют на российском рынке свои новые модели. Японские корпорации будут сохранять вектор укрепления своих лидирующих позиций, невзирая на непростую экономическую картину в РФ.
Накануне новогодних праздников на отечественном авторынке было зафиксировано …
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15 января 2016, 12:21
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Водитель Infiniti разбился насмерть в ДТП под Самарой
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31 августа 2015, 02:38
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В Самаре ТЦ «Мега» временно закрылся из-за перебоев с электричеством
Вечером в воскресенье, 16 августа, в Самаре неожиданно закрылся торговый центр «Мега». Представители ТЦ в официальной группе «Меги» в соцсетях объяснили закрытие техническими проблемами – отсутствием электричества. По словам посетителей, в результате при выезде с парковки образовалась автомобильная пробка.
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17 августа 2015, 09:31
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В Самаре неизвестные оклеили стикерами автомобиль марки Opel
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12 августа 2015, 04:42
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В Самаре около ТЦ «Мега» столкнулись 6 автомобилей: есть пострадавшие
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17 марта 2015, 09:20
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В Самаре с февраля отменят бесплатные автобусы до ТЦ «Мега»
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21 января 2015, 04:52