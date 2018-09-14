В Самарской области отца будут судить за гибель 2-летнего мальчика и двух младенцев



Напомним, что 14 … В Самарской области завершено расследование громкого дела в отношении 26-летнего мужчины. Ранее этот человек неоднократно представал перед судом. Сейчас его подозревают в убийстве и покушении на убийство, а также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества.Напомним, что 14