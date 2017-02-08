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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 февраля 2017г  
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Материалы по теме:

В Самаре водитель сбил на зебре мальчика и скрылся

В Самаре водитель сбил на зебре мальчика и скрылся

Полиция Самары разыскивает автомобилиста, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел на улице Майской в Кировском районе 6 февраля, примерно в 16:30.

Пострадавший – 9-летний мальчик. Ребенок получил травмы. По данным полицейских, автомобилист ехал от улицы Мирной в 

8 февраля 2017, 04:18
Появилось видео массового ДТП на мосту в Самаре

Появилось видео массового ДТП на мосту в Самаре

В Самаре на мосту в районе Хлебной площади произошло массовое ДТП, сообщили очевидцы. По их словам, образовалась пробка в обе стороны. Столкнулись три автомобиля, в том числе иномарка BMW X5.

ДТП произошло в среду, 8 февраля, примерно в 11 часов 20 

8 февраля 2017, 02:09
В Самаре трамвай на пересечении Ставропольской и Советской снес световую опору

В Самаре трамвай на пересечении Ставропольской и Советской снес световую опору

В Самаре примерно в 19.00 в понедельник на пересечении улиц Ставропольской и Советской трамвай сошел с рельсов и снес фонарный столб. После чего перегородил проезжую часть улицы Ставропольский полностью. Пассажиры нескольких десятков трамваев и автобусов вынуждены идти пешком по морозу. 

6 февраля 2017, 08:18
В Самаре 20-летняя автоледи на иномарке не справилась с управлением

В Самаре 20-летняя автоледи на иномарке не справилась с управлением

В воскресенье, 5 февраля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП с участием трех автомобилей. В 13:10 на улице Мяги столкнулись Hyundai Tucson, «Нива» и «Лада Приора». Есть пострадавшие.

По предварительной версии полицейских, 20-летняя автоледи, управлявшая иномаркой, в условиях снегопада не справилась 

6 февраля 2017, 04:09
В ДТП в Тольятти пострадали две девочки 9 и 12 лет

В ДТП в Тольятти пострадали две девочки 9 и 12 лет

В понедельник, 26 декабря, в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП, в котором пострадали дети. Две девочки 9 и 12 лет находились в автомобиле «Лада Гранта», столкнувшемся с иномаркой Hyundai Verna. Авария случилась в 19: 45 на улице Борковской.

«Верной» управлял 37-летний 

27 декабря 2016, 12:53
В Сызрани пенсионер-педофил развращал школьниц

В Сызрани пенсионер-педофил развращал школьниц

Следователи завели уголовное дело на 61-летнего жителя Сызрани. Пенсионеру вменяют покушение на изнасилование малолетней и действия сексуального характера в отношении девочки младше 14 лет. По версии следствия, мужчина совершил преступления у себя дома, в квартире на улице Локомобильной, в июле 

16 ноября 2016, 05:25
В соцсети появилось видео жесткой драки двух школьниц из Самары

В соцсети появилось видео жесткой драки двух школьниц из Самары

Правоохранительные органы проводят проверку по факту публикции в интернете видео с жестокой дракой между девочками-подростками.

Ролик «Дикий махач» был размещен в одном из федеральных пабликов о происшествиях. Как утверждает автор, случай имело место в Самаре.

Участвовали в драке две девочки. Их возраст 

13 октября 2016, 12:20
В Тольятти двух пропавших школьниц 12 и 14 лет нашли в библиотеке

В Тольятти двух пропавших школьниц 12 и 14 лет нашли в библиотеке

Двух девочек 12 и 14 лет, об исчезновении которых в полицию Тольятти заявили 15 сентября, нашли, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Опросив друзей и знакомых школьниц, полицейские установили: девочки ночевали в подъезде одного из тольяттинских домов, а утром отправились 

16 сентября 2016, 05:09
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