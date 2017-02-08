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В Самаре водитель сбил на зебре мальчика и скрылся
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8 февраля 2017, 04:18
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Появилось видео массового ДТП на мосту в Самаре
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8 февраля 2017, 02:09
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В Самаре трамвай на пересечении Ставропольской и Советской снес световую опору
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6 февраля 2017, 08:18
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В Самаре 20-летняя автоледи на иномарке не справилась с управлением
В воскресенье, 5 февраля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП с участием трех автомобилей. В 13:10 на улице Мяги столкнулись Hyundai Tucson, «Нива» и «Лада Приора». Есть пострадавшие.
По предварительной версии полицейских, 20-летняя автоледи, управлявшая иномаркой, в условиях снегопада не справилась …
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6 февраля 2017, 04:09
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В ДТП в Тольятти пострадали две девочки 9 и 12 лет
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27 декабря 2016, 12:53
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В Сызрани пенсионер-педофил развращал школьниц
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16 ноября 2016, 05:25
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В соцсети появилось видео жесткой драки двух школьниц из Самары
Правоохранительные органы проводят проверку по факту публикции в интернете видео с жестокой дракой между девочками-подростками.
Ролик «Дикий махач» был размещен в одном из федеральных пабликов о происшествиях. Как утверждает автор, случай имело место в Самаре.
Участвовали в драке две девочки. Их возраст …
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13 октября 2016, 12:20
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В Тольятти двух пропавших школьниц 12 и 14 лет нашли в библиотеке
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16 сентября 2016, 05:09