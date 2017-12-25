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В Самаре на Краноглинском шоссе машину «ВАЗ» разорвало пополам в ДТП с Audi
В воскресенье, 24 декабря, в Самаре на Красноглинском шоссе в результате ДТП пополам разорвало легковую машину. Это произошло примерно в 14 часов. Управлял «четырнадцатой» 29-летний мужчина, ехавший со стороны улицы Сергея Лазо. Есть пострадавшие.
«По предварительной информации полицейских, напротив дома 133 …
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25 декабря 2017, 02:33
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В Самаре ГИБДД обратилась к водителям и пешеходам из-за снега и пробок
Сотрудники ГИБДД опубликовали обращение к самарцам – водителям и пешеходам. Полицейские призывают участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать осторожность. После снегопада дороги Самары сковали пробки, произошло несколько ДТП. Сейчас сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию в городе на 7 баллов.
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25 декабря 2017, 12:24
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Появилось видео ДТП в Тольятти с попавшей под 2 автобуса девушкой
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25 декабря 2017, 11:29
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В Тольятти перебегавшую дорогу 23-летнюю девушку сбили два автобуса
В Тольятти полицейские устанавливают обстоятельства жуткого ДТП: 23-летнюю девушку сбили два автобуса. Видео, снятое регистратором одного из транспортных средств, опубликовано в социальной сети. ДТП произошло в воскресенье, 24 декабря, в 14:45. Маршрутка «Газель», которой управлял 47-летний водитель, ехала по улице …
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25 декабря 2017, 10:21
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Жуткое ДТП на Кирова в Самаре: «десятка» залетела под трамвай
Сегодня, 24 декабря, утром в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. В районе Кировского рынка столкнулись «десятка» и трамвай. Передают в паблике «Новости Самары - Самара life».
«Авария произошла примерно в 11:00. «Десятка» буквально залезла под трамвай. …
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24 декабря 2017, 04:48
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Появилось фото жуткой аварии с 2 грузовиками на трассе М-5 в Самаре
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22 декабря 2017, 03:14
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В Самаре грузовик без водителя врезался в трамвай и подмял «Рено»
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20 декабря 2017, 03:46
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Появилось фото внутренних помещений стадиона «Самара Арена»
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14 декабря 2017, 02:58
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В блогах: «История строительства Сызранской ГЭС»
Блогер Вадим Кондратьев посвятил пост истории строительства Сызранской ГЭС. Он опубликовал подборку фотографий 1920-х годов.
«Сейчас эта станция является памятником истории и архитектуры. Она вступила в строй в 1929 году в рамках деятельности ГОЭЛРО. На сегодня это единственное …
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14 декабря 2017, 08:09
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В Самаре на кольце у «Кока-Колы» изменились приоритеты движения
В Самаре установили знаки приоритета перед кольцом у пересечения улиц Чекистов и Магистральной в районе завода «Кока-Кола». Очевидец опубликовал фото в социальной сети.
«Свершилось. На кольце у «Кока-Колы» (Чекистов/Магистральная) повесили знаки приоритета», - сообщает блогер tam_odin.
Напомним, месяц назад, 8 ноября, вступило …
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8 декабря 2017, 01:56
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В Самаре трамвай сбил перебегавшую пути 22-летнюю девушку в районе «Колизея»
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8 декабря 2017, 10:12
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В Самаре на XXII Партсъезда трамвай протаранил Vesta
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22 ноября 2017, 10:43
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NASA вместе с Uber запустят летающее такси к 2020 году
Корпорация Uber совместно с американским космическим ведомством NASA собирается создать «летающее такси». Согласно последним планам, тестовые испытания пройдут в 2020 году в Лос-Анджелесе и Дубае.
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9 ноября 2017, 10:04
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Госдума рассмотрит законопроект о страховании пассажиров такси
Законопроект об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков, которые оформляют договора с легковыми такси, и о единых правилах работы агрегаторов такси внесен в Государственную думу.
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12 октября 2017, 09:12
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Преступление века: Сызранец выхватил 2 блока сигарет и скрылся … на такси
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17 сентября 2017, 06:32
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К ЧМ-2018 областное правительство закупит сразу 600 автомобилей "Лада-Веста"
По информации источников "ТЕРРЫ" к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет в Самаре, областным правительством будет закуплено сразу 600 автомобилей "Лада-Веста".
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5 сентября 2017, 03:19