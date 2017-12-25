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Материалы по теме:

В Самаре на Краноглинском шоссе машину «ВАЗ» разорвало пополам в ДТП с Audi

В Самаре на Краноглинском шоссе машину «ВАЗ» разорвало пополам в ДТП с Audi

В воскресенье, 24 декабря, в Самаре на Красноглинском шоссе в результате ДТП пополам разорвало легковую машину. Это произошло примерно в 14 часов. Управлял «четырнадцатой» 29-летний мужчина, ехавший со стороны улицы Сергея Лазо. Есть пострадавшие.

«По предварительной информации полицейских, напротив дома 133 

25 декабря 2017, 02:33
В Самаре ГИБДД обратилась к водителям и пешеходам из-за снега и пробок

В Самаре ГИБДД обратилась к водителям и пешеходам из-за снега и пробок

Сотрудники ГИБДД опубликовали обращение к самарцам – водителям и пешеходам. Полицейские призывают участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать осторожность. После снегопада дороги Самары сковали пробки, произошло несколько ДТП. Сейчас сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию в городе на 7 баллов.
25 декабря 2017, 12:24
Появилось видео ДТП в Тольятти с попавшей под 2 автобуса девушкой

Появилось видео ДТП в Тольятти с попавшей под 2 автобуса девушкой

Появилось видео жуткого ДТП с участием двух автобусов. 23-летняя девушка, перебегавшая дорогу, попала под два автобуса. Видео было снято регистратором водителя – участника ДТП. На записи видно, как девушка выбегает на дорогу. От удара её отбросило на следующую полосу, где 
25 декабря 2017, 11:29
В Тольятти перебегавшую дорогу 23-летнюю девушку сбили два автобуса

В Тольятти перебегавшую дорогу 23-летнюю девушку сбили два автобуса

В Тольятти полицейские устанавливают обстоятельства жуткого ДТП: 23-летнюю девушку сбили два автобуса. Видео, снятое регистратором одного из транспортных средств, опубликовано в социальной сети. ДТП произошло в воскресенье, 24 декабря, в 14:45. Маршрутка «Газель», которой управлял 47-летний водитель, ехала по улице 
25 декабря 2017, 10:21
Жуткое ДТП на Кирова в Самаре: «десятка» залетела под трамвай

Жуткое ДТП на Кирова в Самаре: «десятка» залетела под трамвай

Сегодня, 24 декабря, утром в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. В районе Кировского рынка столкнулись «десятка» и трамвай. Передают в паблике «Новости Самары - Самара life».
 
«Авария произошла примерно в 11:00. «Десятка» буквально залезла под трамвай. 
24 декабря 2017, 04:48
Появилось фото жуткой аварии с 2 грузовиками на трассе М-5 в Самаре

Появилось фото жуткой аварии с 2 грузовиками на трассе М-5 в Самаре

В четверг, 21 декабря, в Самаре на трассе М-5 произошла жуткая авария. В 11:10 на 902-м километре дороги столкнулись два грузовика - Man и Daf. По данным полицейских, «Ман», двигавшийся из Самары, выехал на встречную полосу.

«В результате ДТП 
22 декабря 2017, 03:14
В Самаре грузовик без водителя врезался в трамвай и подмял «Рено»

В Самаре грузовик без водителя врезался в трамвай и подмял «Рено»

В Самаре грузовик без водителя врезался в трамвай и подмял «Рено», сообщили очевидцы в соцсети. Фото с места происшествия появилось в паблике «ДТП Самара». По сообщению автора, авария произошла на перекрестке улиц Пензенской и Дачной прямо на трамвайной линии. Передняя 
20 декабря 2017, 03:46
Появилось фото внутренних помещений стадиона «Самара Арена»

Появилось фото внутренних помещений стадиона «Самара Арена»

В Сети опубликованы новые фотографии со стадиона «Самара Арена». В том числе снимки внутренних помещений. Рабочие завершают черновую отделку и принялись за чистовую. Подходят к концу монтажные работы на куполе, сообщается на странице города-организатора ЧМ-2018 в соцсети twitter.

«На 
14 декабря 2017, 02:58
В блогах: «История строительства Сызранской ГЭС»

В блогах: «История строительства Сызранской ГЭС»

Блогер Вадим Кондратьев посвятил пост истории строительства Сызранской ГЭС. Он опубликовал подборку фотографий 1920-х годов.

«Сейчас эта станция является памятником истории и архитектуры. Она вступила в строй в 1929 году в рамках деятельности ГОЭЛРО. На сегодня это единственное 
14 декабря 2017, 08:09
В Самаре на кольце у «Кока-Колы» изменились приоритеты движения

В Самаре на кольце у «Кока-Колы» изменились приоритеты движения

В Самаре установили знаки приоритета перед кольцом у пересечения улиц Чекистов и Магистральной в районе завода «Кока-Кола». Очевидец опубликовал фото в социальной сети.

«Свершилось. На кольце у «Кока-Колы» (Чекистов/Магистральная) повесили знаки приоритета», - сообщает блогер tam_odin.

Напомним, месяц назад, 8 ноября, вступило 

8 декабря 2017, 01:56
В Самаре трамвай сбил перебегавшую пути 22-летнюю девушку в районе «Колизея»

В Самаре трамвай сбил перебегавшую пути 22-летнюю девушку в районе «Колизея»

Вечером в четверг, 7 декабря, в Самаре, в Кировском районе, произошло ДТП с участием общественного транспорта. Пострадал пешеход. В районе «Колизея» трамвай сбил перебегавшую пути 22-летнюю девушку. ДТП зарегистрировали в 19:15. В областной полиции предоставили фото с места происшествия.

«Как 
8 декабря 2017, 10:12
В Самаре на XXII Партсъезда трамвай протаранил Vesta

В Самаре на XXII Партсъезда трамвай протаранил Vesta

В среду, 22 ноября, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Утром на перекрестке улиц XXII Партсъезда и улицы Свободы трамвай протаранил Vesta. Очевидцы сообщили о ДТП в соцсетях и опубликовали фото.

«ДТПс трамваем произошло сегодня утром на 
22 ноября 2017, 10:43
NASA вместе с Uber запустят летающее такси к 2020 году

NASA вместе с Uber запустят летающее такси к 2020 году

Корпорация Uber совместно с американским космическим ведомством NASA собирается создать «летающее такси». Согласно последним планам, тестовые испытания пройдут в 2020 году в Лос-Анджелесе и Дубае.
Транспортные средства, способные перевозить 4 пассажиров, будут иметь функцию вертикального взлета и такой же посадки. 

9 ноября 2017, 10:04
Госдума рассмотрит законопроект о страховании пассажиров такси

Госдума рассмотрит законопроект о страховании пассажиров такси

Законопроект об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков, которые оформляют договора с легковыми такси, и о единых правилах работы агрегаторов такси внесен в Государственную думу.
Поправки авторы планируемого новшества хотят внести в новую версию закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика 

12 октября 2017, 09:12
Преступление века: Сызранец выхватил 2 блока сигарет и скрылся … на такси

Преступление века: Сызранец выхватил 2 блока сигарет и скрылся … на такси

В полиции Сызрани поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина, находясь в кафе по улице Степана Разина, совершил открытое хищение табачных изделий и денежных средств.
 
Сотрудники полиции выяснили: злоумышленник вбежал в кафе, сильно оттолкнул продавца от кассы, после чего 

17 сентября 2017, 06:32
К ЧМ-2018 областное правительство закупит сразу 600 автомобилей

К ЧМ-2018 областное правительство закупит сразу 600 автомобилей "Лада-Веста"

По информации источников "ТЕРРЫ" к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет в Самаре, областным правительством будет закуплено сразу 600 автомобилей "Лада-Веста".
Машины передадут компании-оператору такси. Наиболее вероятным кандидатом, эксперты называют сервис "Яндекс-Такси". Именно он будет обслуживать гостей, которые 

5 сентября 2017, 03:19
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