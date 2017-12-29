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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Под Самарой 22-летний парень на BMW X6 слетел в кювет

Под Самарой 22-летний парень на BMW X6 слетел в кювет

В четверг, 28 декабря, в Большеглушицком районе Самарской области произошло ДТП. 22-летний парень на BMW X6 слетел с дороги в кювет. Авария случилась на 92 километре дороги Самара – Большая Черниговка около девяти часов утра. Иномарка ехала со стороны Большой 
29 декабря 2017, 02:52
В Самаре водитель «Гелендвагена» устроил массовое ДТП и сбежал

В Самаре водитель «Гелендвагена» устроил массовое ДТП и сбежал

В пятницу, 29 декабря, в Самаре, в Промышленном районе, произошло массовое ДТП. На улице Димитрова водитель «Гелендвагена» ударил ехавшую впереди иномарку. По «принципу домино» последовало еще несколько столкновений. В результате механические повреждения получили пять машин – иномарки. Помимо «Гелендвагена», участниками 
29 декабря 2017, 01:38
В Сызрани молодой водитель «ВАЗ 21099» разбил голову в ДТП с Kalina

В Сызрани молодой водитель «ВАЗ 21099» разбил голову в ДТП с Kalina

В Сызрани проводится проверка по факту ДТП с участием двух молодых автомобилистов. Авария случилась во вторник, 28 декабря, около 23 часов. На  улице Жуковского столкнулись Kalina и «ВАЗ 21099». «Калиной» управлял 19-летний водитель. Он двигался от улицы Циолковского.

«По предварительной информации 

29 декабря 2017, 12:18
В Нефтегорском районе автоледи на Hyundai Creta влетела под грузовик Ford

В Нефтегорском районе автоледи на Hyundai Creta влетела под грузовик Ford

В Нефтегорском районе произошло столкновение иномарки Hyundai Creta и грузовой Ford. Иномаркой управляла 54-летняя автоледи. По предварительной информации полицейских, женщина нарушила правила проезда перекрестка и влетела под грузовик.  ДТП произошло 27 декабря, около 23 часов, на 70 километре дороги «Подъезд 

28 декабря 2017, 03:40
В Самаре водителя пришлось «вырезать» из «Гранты» после ДТП на «Раките»

В Самаре водителя пришлось «вырезать» из «Гранты» после ДТП на «Раките»

В Самаре вечером во вторник, 26 декабря, произошла жуткая авария на «Раките». По словам очевидцев, спасателям буквально пришлось «вырезать» водителя из попавшей в ДТП «Гранты». По данным МЧС, в 19:41 на пересечении Ракитовского шоссе с улицей Первой Малой, недалеко от 
27 декабря 2017, 09:27
В Самаре водитель «ВАЗ 2107» сбил 16-летнюю девушку на Ново-Садовой

В Самаре водитель «ВАЗ 2107» сбил 16-летнюю девушку на Ново-Садовой

В Самаре водитель на «семерке» сбил 16-летнюю девушку на перекрестке Ново-Садовой и Ново-Вокзальной. ДТП произошло во вторник, 19 декабря, в 9:20. Автомобилем «ВАЗ 2107» управлял 38-летний мужчина, ехавший по Ново-Вокзальной со стороны Московского шоссе. По предварительным данным полиции, девушка переходила 

20 декабря 2017, 03:07
В Самаре водитель «ВАЗ-21099» насмерть сбил пожилого пешехода

В Самаре водитель «ВАЗ-21099» насмерть сбил пожилого пешехода

В Самаре водитель автомобиля «ВАЗ-21099» насмерть сбил пожилого пешехода. ДТП произошло в Кировском районе города в воскресенье, 3 декабря.

«3 декабря 2017 года в 18:30 у дома №22 на Красноглинском шоссе в Кировском районе Самары произошло ДТП со смертельным исходом. Как 

4 декабря 2017, 10:55
Появились подробности гибели велосипедиста и пешехода в Самаре

Появились подробности гибели велосипедиста и пешехода в Самаре

В самарской полиции сообщили подробности гибели велосипедиста и пешехода в результате двух ДТП. По уточненным данным, погибший велосипедист – мужчина 1949 года рождения. В понедельник, 27 ноября, около шести часов вечера он ехал по улице Литвинова в Зубчаниновке. Дорога 
28 ноября 2017, 02:49
В Самаре на дорогах погибло 8 пешеходов

В Самаре на дорогах погибло 8 пешеходов

За 4 месяца 2017 года в городе Самара было зарегистрировано 294 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 16 человек и 359 получили ранения. Из общего количества аварий 141 – наезд на пеших участников дорожного движения, в которых 8 человек погибли и 

12 мая 2017, 12:26
Водитель белой BMW сбил пешехода у почтамта на Ленинградской, есть видео

Водитель белой BMW сбил пешехода у почтамта на Ленинградской, есть видео

Сегодня, 18 ноября, в Интернете появилось видео с места ДТП на перекрестке улиц Куйбышева и Ленинградской. Автомобиль BMW белого цвета сбил пешехода возле главпочтамта. По словам свидетелей происшествия, иномарка наехала на мужчину прямо на пешеходном переходе со светофором, сообщает 
18 ноября 2016, 11:40
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