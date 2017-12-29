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Под Самарой 22-летний парень на BMW X6 слетел в кювет
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29 декабря 2017, 02:52
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В Самаре водитель «Гелендвагена» устроил массовое ДТП и сбежал
В пятницу, 29 декабря, в Самаре, в Промышленном районе, произошло массовое ДТП. На улице Димитрова водитель «Гелендвагена» ударил ехавшую впереди иномарку. По «принципу домино» последовало еще несколько столкновений. В результате механические повреждения получили пять машин – иномарки. Помимо «Гелендвагена», участниками …
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29 декабря 2017, 01:38
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В Сызрани молодой водитель «ВАЗ 21099» разбил голову в ДТП с Kalina
В Сызрани проводится проверка по факту ДТП с участием двух молодых автомобилистов. Авария случилась во вторник, 28 декабря, около 23 часов. На улице Жуковского столкнулись Kalina и «ВАЗ 21099». «Калиной» управлял 19-летний водитель. Он двигался от улицы Циолковского.
«По предварительной информации …
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29 декабря 2017, 12:18
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В Нефтегорском районе автоледи на Hyundai Creta влетела под грузовик Ford
В Нефтегорском районе произошло столкновение иномарки Hyundai Creta и грузовой Ford. Иномаркой управляла 54-летняя автоледи. По предварительной информации полицейских, женщина нарушила правила проезда перекрестка и влетела под грузовик. ДТП произошло 27 декабря, около 23 часов, на 70 километре дороги «Подъезд …
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28 декабря 2017, 03:40
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В Самаре водителя пришлось «вырезать» из «Гранты» после ДТП на «Раките»
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27 декабря 2017, 09:27
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В Самаре водитель «ВАЗ 2107» сбил 16-летнюю девушку на Ново-Садовой
В Самаре водитель на «семерке» сбил 16-летнюю девушку на перекрестке Ново-Садовой и Ново-Вокзальной. ДТП произошло во вторник, 19 декабря, в 9:20. Автомобилем «ВАЗ 2107» управлял 38-летний мужчина, ехавший по Ново-Вокзальной со стороны Московского шоссе. По предварительным данным полиции, девушка переходила …
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20 декабря 2017, 03:07
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В Самаре водитель «ВАЗ-21099» насмерть сбил пожилого пешехода
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4 декабря 2017, 10:55
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Появились подробности гибели велосипедиста и пешехода в Самаре
В самарской полиции сообщили подробности гибели велосипедиста и пешехода в результате двух ДТП. По уточненным данным, погибший велосипедист – мужчина 1949 года рождения. В понедельник, 27 ноября, около шести часов вечера он ехал по улице Литвинова в Зубчаниновке. Дорога …
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28 ноября 2017, 02:49
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В Самаре на дорогах погибло 8 пешеходов
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12 мая 2017, 12:26
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Водитель белой BMW сбил пешехода у почтамта на Ленинградской, есть видео
Сегодня, 18 ноября, в Интернете появилось видео с места ДТП на перекрестке улиц Куйбышева и Ленинградской. Автомобиль BMW белого цвета сбил пешехода возле главпочтамта. По словам свидетелей происшествия, иномарка наехала на мужчину прямо на пешеходном переходе со светофором, сообщает …
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18 ноября 2016, 11:40