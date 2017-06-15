В Самаре из-за двух ЧП на рельсах встали трамваи В Самаре из-за двух ЧП на рельсах встали трамваи

Во вторник, 13 июня, в Самаре произошло сразу две аварии на трамвайных путях. Примерно в три часа на Ново-Садовой в районе перекрестка с улицей Аминева сошел с рельсов трамвай №7. Никто …