В четверг, 15 июня, в Самаре на пересечении Заводского шоссе и улицы XXII Партсъезда произошло ДТП, в результате которого было перекрыто движение трамваев. По предварительной информации, вазовская «пятерка» сбила пожилую женщину, которая сейчас находится в тяжелом состоянии. Авария случилась прямо на рельсах. Очевидец опубликовал фото в социальной сети.
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В Самаре упавшее дерево накрыло машины на улице Фадеева, есть фото
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15 июня 2017, 11:52
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Магнитовская фура, бензовоз и рефрижератор столкнулись на М-5 под Сызранью
Сегодня, 14 июня, около 17:00 на трассе М-5 «Урал» у села Старое Томышево Новоспасского района Ульяновской области произошло ДТП с участием трёх транспортных средств.
Как пишет «КТВ – Луч», там столкнулись три грузовика - бензовоз, магнитовская фура MAN …
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14 июня 2017, 10:57
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В Самаре из-за двух ЧП на рельсах встали трамваи
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13 июня 2017, 05:24
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В Самаре «Гранта» перевернулась и перекрыла Красноглинское шоссе
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13 июня 2017, 04:01
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В Башкирии на мосту над железнодорожными путями повисла полицейская машина
Необычное дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского автомобиля случилось в Башкирии. Следуя по мосту над железнодорожными путями, водитель не справился с управлением, снес ограждение и буквально навис над контактной сетью.
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13 июня 2017, 03:25
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Фото: как самарские полицейские спасали новорожденных телят
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8 июня 2017, 05:11
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Фото в блогах: почему в сквере на Московском шоссе остается «колхоз»?
Блогер Александр Жоголев поведал, что в недавно отремонтированном парке Мира на Московском шоссе обнаружен артефакт! "В этом скверике появились удобные для прогулки дорожки из тротуарной плитки, новые столбы с освещением, зелёные газоны, клумбы с цветами, много скамеек. Но, как …
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8 июня 2017, 08:00