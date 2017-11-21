6
37
43
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
11 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Под Самарой иномарка насмерть сбила 82-летнего пенсионера

Под Самарой иномарка насмерть сбила 82-летнего пенсионера

В Самарской области полиция проводит проверку по факту гибели в ДТП пожилого мужчины. Под Самарой 82-летнего пенсионера насмерть сбила иномарка «Тойота Хайлендер». Управлял внедорожником 40-летнний водитель.
 
«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 20.11.2017 года в 18:20 водитель 1977 

21 ноября 2017, 01:51
В Самарской области стартовала неделя памяти жертв ДТП

В Самарской области стартовала неделя памяти жертв ДТП

Традиционно каждое третье воскресенье ноября во многих странах мира проводится день памяти жертв ДТП. В Самаре, по инициативе ГИБДД, студентам Поволжского госуниверситета телекоммуникаций и информатики показали экспозицию из автомобилей, пострадавших в ДТП, а затем они смогли пройти так называемый краш-курс.

Водители 

20 ноября 2017, 02:17
В Самаре в ДТП с «перевертышем» пострадал ребенок

В Самаре в ДТП с «перевертышем» пострадал ребенок

В воскресенье, 19 ноября, в Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Алма-Атинской перевернулся внедорожник. Есть пострадавшие.

«Алма-Атинская/Московское шоссе: один перевертыш, один в хлам, "Мерседес" и еще кто-то... Стоят ГИБДД, толпа», - сообщил очевидец в социальной сети.

По 
20 ноября 2017, 01:12
Остался без колес: в Самаре Ford и SsangYong столкнулись на встречке

Остался без колес: в Самаре Ford и SsangYong столкнулись на встречке

Сегодня, 19 ноября, днем в Самаре произошло крупное ДТП. В районе кольца рядом с перекрёстком проспекта Кирова и улицы Стара-Загора столкнулись автомобили Ford и SsangYong Kyron. Очевидцы аварии выложили фотографии в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте».

По словам 
19 ноября 2017, 08:45
Под Самарой водитель ВАЗ 2107 столкнулся с КамАЗом и погиб

Под Самарой водитель ВАЗ 2107 столкнулся с КамАЗом и погиб

В четверг, 9 ноября, в Безенчукском районе в результате ДТП погиб водитель автомобиля «ВАЗ 2107». По сообщению ГИБДД, в 20 часов 10 минут легковая машина столкнулась с грузовиком «КамАЗ» с прицепом.

«Водитель 1956 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ 2107, двигаясь по 

10 ноября 2017, 02:30
Почему автохамы психуют, когда их просят не парковаться на тротуаре?

Почему автохамы психуют, когда их просят не парковаться на тротуаре?

В Самаре вынесен приговор 26-летнему автомобилисту, который избил двоих самарцев, после того, как ему сделали замечание о неправильной парковке. Инцидент был заснят камерой наблюдения. Это случилось на парковке около одного из самарских магазинов. По данным силовиков, потерпевшие попросили водителя убрать 
20 июля 2017, 11:01
В Самаре пьяный таксист с топором нападает на водителей

В Самаре пьяный таксист с топором нападает на водителей

Про вопиющий случай рассказывает один из членов паблика "Услышано Самара" сосцети "ВКонтакте". "Вчера примерно в 20:00 в Железнодорожном районе Самары за торговым центром пьяный водитель такси допустил наезд на припаркованный автомобиль KIA Picanto. Мы решили вызвать ГАИ, после чего 
21 июня 2017, 06:48
Видео: самарец попросил водителя убрать машину с тротуара и был жестоко избит

Видео: самарец попросил водителя убрать машину с тротуара и был жестоко избит

В Самаре завершено расследование по делу об избиении мужчины агрессивным автомобилистом. Инцидент произошел в апреле 2017 года на улице Куйбышева. Пешеход, увидевший припаркованную на тротуаре машину, сделал водителю замечание - а тот пришел в ярость. Автохам толчком в грудь опрокинул 

14 июня 2017, 11:29
В Самаре грабитель, напавший на девушку, выронил мобильник и банковскую карту

В Самаре грабитель, напавший на девушку, выронил мобильник и банковскую карту

В Самаре задержали подозреваемого в ограблении местной жительницы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
25-летняя жительница дома на улице Стара-Загора вечером возвращалась домой. В подъезде на лестничной площадке первого этажа на нее напал незнакомец. Он попытался вырвать сумку 

27 мая 2017, 01:48
Вазовская легковушка взлетела и рухнула на иномарку около парка Гагарина

Вазовская легковушка взлетела и рухнула на иномарку около парка Гагарина

В ночь на 24 апреля в Самаре на улице Стара-Загоре произошло ДТП с участием трех автомобилей. В Сети появилось фото с места аварии. По словам очевидцев, после столкновения с иномаркой вазовская легковушка снесла дорожное ограждение, перевернулась на крышу и врезалась 
24 апреля 2017, 04:03
В Самаре поддержали продление улицы Стара-Загора

В Самаре поддержали продление улицы Стара-Загора

Мэрия Самары опубликовала заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории для продления дороги по улице Стара-Загора. Предполагается удлинение и расширение проезжей части на участке от улицы Советской Армии до улицы Санфировой. Всего за месяц в администрацию Октябрьского района 

20 марта 2017, 03:05
В Самаре строительный кран рухнул на улицу Стара-Загора, есть видео

В Самаре строительный кран рухнул на улицу Стара-Загора, есть видео

На улице Стара-Загора прямо на дорогу рухнул строительный кран. Информация о происшествии в Самаре и видео появились в социальной сети.
«Едем сегодня по Стара-Загоре в сторону кольца Кирова, смотрим - пробка. Проезжаем и видим, как упала часть строительного крана. Сам 

14 марта 2017, 07:27
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх