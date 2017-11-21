В понедельник, 20 ноября, в Самаре на улице Стара-Загора столкнулись «пятерка» и Nissan. Есть пострадавший. Авария произошла в 18:50.
«По предварительной информации полицейских, напротив дома № 541 по улице Стара-Загора, водитель не выполнил требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, в результате чего допустил столкновение с автомашиной Ниссан, которая следовала во встречном направлении», - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Водитель «пятерки» сломал себе ребра. Мужчина госпитализирован. По данным ГИБДД, оба участника аварии были трезвыми. Идет проверка.
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