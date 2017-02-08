Полиция Самары разыскивает автомобилиста, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел на улице Майской в Кировском районе 6 февраля, примерно в 16:30.
Пострадавший – 9-летний мальчик. Ребенок получил травмы. По данным полицейских, автомобилист ехал от улицы Мирной в направлении Нагорной. Ребенок шел по зебре.
В больнице мальчику оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Полиция устанавливает предполагаемого виновника аварии и обстоятельства ДТП.
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