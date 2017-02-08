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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

Появилось видео массового ДТП на мосту в Самаре

Появилось видео массового ДТП на мосту в Самаре

В Самаре на мосту в районе Хлебной площади произошло массовое ДТП, сообщили очевидцы. По их словам, образовалась пробка в обе стороны. Столкнулись три автомобиля, в том числе иномарка BMW X5.

ДТП произошло в среду, 8 февраля, примерно в 11 часов 20 

8 февраля 2017, 02:09
В Самаре трамвай на пересечении Ставропольской и Советской снес световую опору

В Самаре трамвай на пересечении Ставропольской и Советской снес световую опору

В Самаре примерно в 19.00 в понедельник на пересечении улиц Ставропольской и Советской трамвай сошел с рельсов и снес фонарный столб. После чего перегородил проезжую часть улицы Ставропольский полностью. Пассажиры нескольких десятков трамваев и автобусов вынуждены идти пешком по морозу. 

6 февраля 2017, 08:18
В Самаре 20-летняя автоледи на иномарке не справилась с управлением

В Самаре 20-летняя автоледи на иномарке не справилась с управлением

В воскресенье, 5 февраля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП с участием трех автомобилей. В 13:10 на улице Мяги столкнулись Hyundai Tucson, «Нива» и «Лада Приора». Есть пострадавшие.

По предварительной версии полицейских, 20-летняя автоледи, управлявшая иномаркой, в условиях снегопада не справилась 

6 февраля 2017, 04:09
Под Саратовом жертвами ДТП с участием автобуса стали четыре человека

Под Саратовом жертвами ДТП с участием автобуса стали четыре человека

Дорожно-транспортное происшествие в Энгельсском районе Саратовской области унесло жизни четырех человек. По предварительным данным, авария произошла вследствие заноса легковушки на встречный автобус.
Как сообщается, в понедельник, около семи часов утра, поступило сообщение о ДТП на 3-м километре трассы Энгельс-Ершов. Предположительно, 

6 февраля 2017, 01:06
Ребенок и трое взрослых пострадали при пожаре в Тольятти

Ребенок и трое взрослых пострадали при пожаре в Тольятти

В воскресенье, 5 февраля, в Автозаводском районе Тольятти произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Сообщение поступило в МЧС в 11:02. Фото с места происшествия опубликовано в социальной сети. По словам очевидцев, возгорание произошло в квартире на седьмом этаже. По предварительной 
6 февраля 2017, 09:35
В Сызрани 12-летний мальчик пытался покончить с собой

В Сызрани 12-летний мальчик пытался покончить с собой

В Сызрани 1 февраля пытался покончить с собой 12-летний мальчик. Попытку суицида удалось предотвратить родителям ребенка. Они вызвали «скорую», которая доставила его в горбольницу № 2 на Образцовской площадке. Оттуда сигнал о случившемся поступил в местную полицию.
В настоящее время 
4 февраля 2017, 05:30
В Самаре на 6-месячную малышку упал снежный ком

В Самаре на 6-месячную малышку упал снежный ком

Во вторник, 24 января, в Самаре в результате схода снега пострадал младенец. Инцидент произошел на улице Победы, передает портал samru.ru.

Мама вышла на прогулку с шестимесячной дочкой – она находилась в коляске. Возле подъезда с козырька прямо на 
25 января 2017, 11:20
Cемья отравилась газом в самарской квартире на Партизанской

Cемья отравилась газом в самарской квартире на Партизанской

Накануне в Самаре случилось коммунальное ЧП – семья отравилась газом. Инцидент произошел 15 января на улице Партизанской, в квартире 192-го дома. Пострадал ребенок – 8-летняя девочка. Также отравление получила 29-летняя женщина, сообщает сайт samru.

Предварительно причиной происшествия называют 
16 января 2017, 09:56
В Самаре водитель «девятки» сбил на зебре женщину с 2-летним ребенком

В Самаре водитель «девятки» сбил на зебре женщину с 2-летним ребенком

В понедельник, 9 января, в Железнодорожном районе Тольятти пострадал ребенок. В 11:10 двухлетний мальчик переходил улицу Авроры по зебре в сопровождении 31-летней женщины. Пешеходов сбила вазовская «девятка». За рулем находился 28-летний мужчина. По данным полиции, водитель ехал по Балаковской и сбил людей 

10 января 2017, 05:03
В Чапаевске в ДТП пострадали 5 человек, среди них 6-летний мальчик

В Чапаевске в ДТП пострадали 5 человек, среди них 6-летний мальчик

В среду, 26 октября, в Чапаевске произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. В 16 часов 10 минут на перекрестке улиц Кутузова и Люпаева столкнулись два автомобиля – вазовская «семерка» и «Лада Приора». Всего пострадали пятеро человек, сообщили в ГУ МВД 
27 октября 2016, 02:14
В блогах: автоледи помогла мальчику - тольяттинец опубликовал видео

В блогах: автоледи помогла мальчику - тольяттинец опубликовал видео

В Интернете набирает популярность запись с видеорегистратора, опубликованная в группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте".

Местный житель стал свидетелем, как оживлённое шоссе перебегали мальчишки вне пешеходного перехода. Один из них (по всей видимости, самый маленький) не успел и остался 
18 октября 2016, 11:23
В Самарской области инвалид изнасиловал 11-летнего мальчика в гараже

В Самарской области инвалид изнасиловал 11-летнего мальчика в гараже

В Сергиевском районе Самарской области проводится проверка по заявлению о сексуальном насилии в отношении ребенка. Жертвой насильника стал 11-летний мальчик. В полицию обратилась его мать, сообщает портал «Волга-Ньюс».

Женщина сообщила, что ее сын пострадал от действий 33-летнего односельчанина. 
21 сентября 2016, 11:21
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