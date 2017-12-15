В Самаре в пятницу, 15 декабря, водителей начнут массово проверять на трезвость. Рейд начнется сегодня в 22:00 и завершится в 2 часа ночи 16 декабря. «Контроль трезвости» проведут в Железнодорожном и Октябрьском районе на Московском шоссе, улицах Гагарина и Тухачевского.
«В ходе него будет осуществляться массовая проверка водителей транспортных средств на предмет выявления признаков опьянения. Для проведения мероприятия будет задействовано максимальное количество сотрудников Госавтоинспекции», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
По данным ведомства, с начала года в Самаре зарегистрировано 43 ДТП с участием пьяных водителей. Погибли восемь человек, 71 получил ранения.
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