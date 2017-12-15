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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Жительница Башкирии через два года нашла своего потерянного сына в Самаре

Жительница Башкирии через два года нашла своего потерянного сына в Самаре

Жительница Башкирии через 2 года нашла своего потерянного сына в Самаре. За помощь она в письме поблагодарила сотрудников самарской полиции. Женщина рассказала, что, когда её сыну было три года, в декабре 2015-го, бывший муж забрал ребенка «под благовидным предлогом». Найти 

12 декабря 2017, 09:57
В Самаре двое водителей устроили драку из-за парковочного места у дома

В Самаре двое водителей устроили драку из-за парковочного места у дома

В Самаре двое водителей устроили драку из-за парковочного места. Одному из них потребовалась медицинская помощь. На его обидчика завели уголовное дело. Инцидент произошел на улице Солнечной в дневное время.

«Завязавшаяся вначале словесная перепалка вскоре закончилась тем, что один из ее участников 

11 декабря 2017, 01:11
В Самаре после игры школьников завели уголовное дело, есть пострадавший

В Самаре после игры школьников завели уголовное дело, есть пострадавший

В Самаре после игры школьников завели уголовное дело, есть пострадавший, рассказали в полиции. В правоохранительные органы поступила информация, что в одну из больниц города госпитализирован 15-летний подросток с травмой.

«В ходе работы над поступившим обращением инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что 

6 декабря 2017, 12:15
Жители шокированы: В Самаре на балконе висел труп мужчины

Жители шокированы: В Самаре на балконе висел труп мужчины

Сегодня, 3 декабря, в Самаре в Кировском районе случилась трагедия. Около 11:00 жители одного из домов на пересечении улиц Свободы и Юбилейной увидели труп мужчины. Он свисал с балкона пятого этажа дома.

«Я сначала подумал, что он вылез прыгать 
3 декабря 2017, 02:17
В Самаре полиция и сотрудники Росгвардии провели масштабный рейд

В Самаре полиция и сотрудники Росгвардии провели масштабный рейд

Сегодня утром полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии провели масштабный рейд по иммигрантам, находящимся и работающим в Самаре без документов. В 6 утра правоохранители приехали в общежитие, расположенное на территории Кировского рынка, где в данный момент ютятся десятки иностранных граждан. Их 

29 ноября 2017, 12:46
В России водителям-новичкам хотят запретить управлять мощными автомобилями

В России водителям-новичкам хотят запретить управлять мощными автомобилями

Для автолюбителей, имеющих стаж вождения до 4 лет, хотят установить ограничения мощности эксплуатируемого транспортного средства. С такой инициативой выступила организация "Коллективная защита".
Свою идею активисты намерены вынести на рассмотрение кабмина. В частности, согласно задумке, для данной категории автовладельцев может быть 

24 ноября 2017, 02:21
Исследование выявило, чем женщины-водители лучше мужчин

Исследование выявило, чем женщины-водители лучше мужчин

Представительницы слабого пола гораздо меньше отвлекаются в процессе езды на машине, утверждают норвежские ученые, проанализировавшие особенности поведения свыше 1500 автолюбителей. Итоги их исследования приводит издание Frontiers in Psychology.
Ученые работали с представителями двух основных категорий. В их поле зрения попали 

22 ноября 2017, 10:26
ГИБДД предупреждает водителей о дожде в Самарской области

ГИБДД предупреждает водителей о дожде в Самарской области

В среду, 15 ноября, ГИБДД опубликовала предупреждение о дождливой погоде на территории Самарской области.

«Областная Госавтоинспекция предупреждает, что в начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с дорогой. Увеличивается опасность заносов и потери управляемости автомобилем. В несколько раз возрастает тормозной 

15 ноября 2017, 01:59
Самарская область заняла 26 место в рейтинге трезвости

Самарская область заняла 26 место в рейтинге трезвости

В России составлен рейтинг трезвости субъектов федерации. Самарцы по-прежнему входят в топ-30 самых «трезвых». Однако по сравнению с прошлым годом 63 регион опустился в таблице на две строчки: в 2016-м Самарская область занимает 26-е место из 85 субъектов Российской Федерации.

Самыми 

23 ноября 2016, 03:24
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