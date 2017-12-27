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В Самаре водитель ВАЗ 2114 въехал в иномарку на встречке
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27 декабря 2017, 03:01
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Спасатели Новокуйбышевска нашли вмерзшую в лед лодку с трупом рыбака
Спасатели Новокуйбышевска нашли вмерзшую в лед лодку с трупом мужчины. Поиски проводились на Волге в районе Васильевских островов утром в понедельник, 25 января. В поисково-спасательную службу обратились полицейские. На автомобиле к реке доставили аэроглиссер «Патруль». На аэросанях четверо спасателей отправились …
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27 декабря 2017, 09:09
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В центре Самары водитель на Toyota RAV4 влетел в новый трамвай
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26 декабря 2017, 11:42
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Грузовики столкнулись по цепной реакции в Сокском карьере под Самарой
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26 декабря 2017, 10:23
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В Самаре «четырнадцатую» разорвало пополам в столкновении с «Ауди»
В воскресенье, 24 декабря, в Самаре на Красноглинском шоссе в результате ДТП пополам разорвало легковую машину. Это произошло примерно в 14 часов. Столкнулись вазовская и «четырнадцатая» и «Ауди». Управлял отечественной легковушкой 29-летний мужчина, ехавший со стороны улицы Сергея Лазо. Есть пострадавшие.
«По …
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25 декабря 2017, 02:33
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На Волге под Тольятти спасатели нашли тело вмерзшего в лед рыбака
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21 декабря 2017, 09:39
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В Самаре водитель «ВАЗ 2107» сбил 16-летнюю девушку на Ново-Садовой
В Самаре водитель на «семерке» сбил 16-летнюю девушку на перекрестке Ново-Садовой и Ново-Вокзальной. ДТП произошло во вторник, 19 декабря, в 9:20. Автомобилем «ВАЗ 2107» управлял 38-летний мужчина, ехавший по Ново-Вокзальной со стороны Московского шоссе. По предварительным данным полиции, девушка переходила …
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20 декабря 2017, 03:07
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В Тольятти выживший в ДТП водитель вышел на дорогу и был задавлен «Калиной»
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14 декабря 2017, 01:45
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В жестком ДТП на трассе Самара – Бугуруслан погиб водитель
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14 декабря 2017, 11:51
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В Сызрани 22-летнего мужчину заперли на рабочем месте
Ночью 12 декабря сызранские спасатели получили вызов от 22-летнего мужчины, который сообщил, что не может уйти с работы. Он оказался заперт в рабочем помещении.
Выяснилось, …
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13 декабря 2017, 03:44
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В Самаре водитель на «Оке» столкнулся с Hyundai Solaris и остался жив
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12 декабря 2017, 02:03
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В Сызрани двухлетний ребенок закрыл на балконе маму в одном халате
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11 декабря 2017, 09:48