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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре водитель ВАЗ 2114 въехал в иномарку на встречке

В Самаре водитель ВАЗ 2114 въехал в иномарку на встречке

В Самаре полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего в Куйбышевском районе на дороге Самара - Волгоград - Чапаевск, въезд №1. Во вторник, 26 декабря, в 14:50 там столкнулись два автомобиля: ВАЗ 2114 и иномарка Renault Kaptur. Есть пострадавшие. 

По предварительной версии, 48-летний 

27 декабря 2017, 03:01
Спасатели Новокуйбышевска нашли вмерзшую в лед лодку с трупом рыбака

Спасатели Новокуйбышевска нашли вмерзшую в лед лодку с трупом рыбака

Спасатели Новокуйбышевска нашли вмерзшую в лед лодку с трупом мужчины. Поиски проводились на Волге в районе Васильевских островов утром в понедельник, 25 января. В поисково-спасательную службу обратились полицейские. На автомобиле к реке доставили аэроглиссер «Патруль». На аэросанях четверо спасателей отправились 

27 декабря 2017, 09:09
В центре Самары водитель на Toyota RAV4 влетел в новый трамвай

В центре Самары водитель на Toyota RAV4 влетел в новый трамвай

В понедельник, 25 декабря, в Самаре на перекрестке проспекта Ленина и улицы Полевой произошло ДТП с участием трамвая. Новый трамвай, следовавший по маршруту №22, протаранил внедорожник Toyota RAV4. Видео с места ДТП очевидец опубликовал в социальной сети. Судя по тайм-коду, 
26 декабря 2017, 11:42
Грузовики столкнулись по цепной реакции в Сокском карьере под Самарой

Грузовики столкнулись по цепной реакции в Сокском карьере под Самарой

В Самарской области в Сокском карьере по цепной реакции столкнулись несколько грузовиков. ДТП произошло в понедельник, 25 декабря. Фото с места аварии появилось в социальной сети. По предварительной информации, один из грузовиков вез песок, остальные были пустые. Грузовики шли колонной, 
26 декабря 2017, 10:23
В Самаре «четырнадцатую» разорвало пополам в столкновении с «Ауди»

В Самаре «четырнадцатую» разорвало пополам в столкновении с «Ауди»

В воскресенье, 24 декабря, в Самаре на Красноглинском шоссе в результате ДТП пополам разорвало легковую машину. Это произошло примерно в 14 часов. Столкнулись вазовская и «четырнадцатая» и «Ауди». Управлял отечественной легковушкой 29-летний мужчина, ехавший со стороны улицы Сергея Лазо. Есть пострадавшие.

«По 

25 декабря 2017, 02:33
На Волге под Тольятти спасатели нашли тело вмерзшего в лед рыбака‍

На Волге под Тольятти спасатели нашли тело вмерзшего в лед рыбака‍

В среду, 20 декабря, спасатели Самарской области получили сообщение о ЧП на Волге. Под Тольятти пожилой рыбак провалился в промоину и вмерз в лед. Инцидент произошел напротив поселка Луначарский в Ставропольском районе. Сообщение об этом поступило в ПСО Тольятти в 

21 декабря 2017, 09:39
В Самаре водитель «ВАЗ 2107» сбил 16-летнюю девушку на Ново-Садовой

В Самаре водитель «ВАЗ 2107» сбил 16-летнюю девушку на Ново-Садовой

В Самаре водитель на «семерке» сбил 16-летнюю девушку на перекрестке Ново-Садовой и Ново-Вокзальной. ДТП произошло во вторник, 19 декабря, в 9:20. Автомобилем «ВАЗ 2107» управлял 38-летний мужчина, ехавший по Ново-Вокзальной со стороны Московского шоссе. По предварительным данным полиции, девушка переходила 

20 декабря 2017, 03:07
В Тольятти выживший в ДТП водитель вышел на дорогу и был задавлен «Калиной»

В Тольятти выживший в ДТП водитель вышел на дорогу и был задавлен «Калиной»

В Тольятти сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на Обводном шоссе.  По предварительным данным, выживший в одном ДТП водитель вышел на дорогу и был задавлен «Калиной». Это случилось в среду, 13 декабря, вечером. Фотографии с места  ДТП опубликованы в социальной 

14 декабря 2017, 01:45
В жестком ДТП на трассе Самара – Бугуруслан погиб водитель

В жестком ДТП на трассе Самара – Бугуруслан погиб водитель

В Кинельском районе на трассе Самара – Бугуруслан утром в четверг, 14 декабря, произошла автомобильная авария. В жестком ДТП погиб водитель. По данным полицейских, около семи часов утра на 45 километре дороги столкнулись «ВАЗ-2115» и грузовик Hino. «Пятнадцатой» управлял 57-летний 
14 декабря 2017, 11:51
В Сызрани 22-летнего мужчину заперли на рабочем месте

В Сызрани 22-летнего мужчину заперли на рабочем месте

Ночью 12 декабря сызранские спасатели получили вызов от 22-летнего мужчины, который сообщил, что не может уйти с работы. Он оказался заперт в рабочем помещении.
«Инцидент произошел в организации, расположенной по адресу: улица Советская, 4», - сообщили в МБУ «Аварийно-спасательная служба».

Выяснилось, 

13 декабря 2017, 03:44
В Самаре водитель на «Оке» столкнулся с Hyundai Solaris и остался жив

В Самаре водитель на «Оке» столкнулся с Hyundai Solaris и остался жив

В Самаре водитель на «Оке» столкнулся с Hyundai Solaris и остался жив. Фото с места ДТП предоставили в областной полиции. Отечественная малолитражка в результате ДТП серьезно деформирована. Авария произошла ночью в понедельник, 11 декабря, в поселке Береза. «Ока» и  Hyundai 

12 декабря 2017, 02:03
В Сызрани двухлетний ребенок закрыл на балконе маму в одном халате

В Сызрани двухлетний ребенок закрыл на балконе маму в одном халате

В Сызрани спасатели помогли попасть в квартиру женщине, которую на балконе закрыл ее собственный ребенок. Инцидент произошел в воскресенье, 10 декабря, в доме №28 на улице Степана Разина.

Мама малыша вышла на балкон. А ее двухлетний ребенок захлопнул дверь и запер 

11 декабря 2017, 09:48
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