На сегодняшний день на территории Самарской области осуществляют свою деятельность посредством коммерческих пассажироперевозок 141 водитель с иностранными водительскими удостоверениями. С 1 июня 2017 года вступают в силу норма ФЗ, устанавливающая запрет на управление ТС на основании международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской деятельности.
К указанной работе должны допускаться только лица, имеющие российские права. С завтрашнего дня должностных лиц, ответственных за выпуск на линию водителя с «чужими» правами, будут штрафовать до 50 тысяч рублей. Для водителей – нарушителей предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
Таким образом, граждане не имеющие «отечественных» документов будут отстранены от работы и лишены прав заниматься перевозками, сообщает сегодня пресс-служба регионального ГУ МВД.
|
В Кинельском районе сотрудники ФСБ и полиции задержали 93 иностранца
Крупномасштабная спецоперация прошла сегодня в селе Красносамарское. Задержаны гражданине Узбекистана и Китая, работавшие в местном тепличном хозяйстве. По словам силовиков, узбеки в основном имеют разрешительные документы, а китайцы только паспорта. Тепличный комплекс проверяли неоднократно и каждый раз выявляли нарушения миграционного …
|
4 мая 2017, 07:54
|
«Шипы» по-самарски: как горожане ответили на изменения в ПДД
Блогер Алексей Сиверкин показал, как креативно некоторые самарские автомобилисты обыгрывают последнее изменение в правилах дорожного движения, обязывающее водителей устанавливать знак «Ш» на машинах, оснащенных шинами с шипами. "Купить значок "Ш" или все-таки переобуться?"- гласит надпись на плакате. При всех нюансах …
|
13 апреля 2017, 09:49
|
В Самарскую область приехало более 289 тысяч иностранцев
40 тысяч мигрантов за минувший год получили патент, разрешающий им работать на территории региона. Еще 2 тысячи 133 человека получили подобные документы в январе и феврале этого года. Такие данные на пресс-конференции озвучил начальник Управления по вопросам миграции Максим Запорожченко.
Наибольшее …
|
31 марта 2017, 07:22
|
В России ввели ограничения для начинающих водителей
В России введены ограничения для начинающих водителей. Согласно опубликованному на портале российского правительства документу, теперь автомобилистам со стажем вождения до двух лет нельзя ездить без соответствующего обязательного опознавательного знака, перевозить крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы, участвовать в буксировке других машин.
Новичкам …
|
27 марта 2017, 03:33
|
ФАС установит минимальную стоимость подготовки водителей
Федеральная антимонопольная служба установит минимальную стоимость подготовки водителей, ведомство уже начало разработку соответствующего законопроекта, пишет «Российская газета». Новшество призвано устранить недобросовестную конкуренцию в отрасли. Сейчас ряд автошкол в буквальном смысле торгуют свидетельствами о прохождении курсов и самими правами, легко позволяя …
|
20 марта 2017, 12:56
|
Для таксистов в России введут систему контроля усталости
Для таксистов могут ввести IT-систему, которая станет следить за состоянием водителей. Это новшество могут внедрить в сервис обслуживания клиентов «Яндекс.Такси», информирует «Коммерсантъ».
|
17 марта 2017, 09:51
|
В ДТП под Саратовом погибли семь человек
В Саратовской области устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза, в результате которого погибли семь человек. По данным СМИ, которые ссылаются на информацию региональной полиции, катастрофа случилась в ночь на воскресенье близ населенного пункта Тарумовка, в Петровском районе, на трассе …
|
16 января 2017, 01:04
|
Из Самарской области за прошлый год депортировали почти 900 мигрантов
|
9 января 2017, 05:08