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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 мая 2017г 
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В Самарскую область приехало более 289 тысяч иностранцев

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31 марта 2017, 07:22
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20 марта 2017, 12:56
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Для таксистов в России введут систему контроля усталости

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17 марта 2017, 09:51
В ДТП под Саратовом погибли семь человек

В ДТП под Саратовом погибли семь человек

В Саратовской области устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза, в результате которого погибли семь человек. По данным СМИ, которые ссылаются на информацию региональной полиции, катастрофа случилась в ночь на воскресенье близ населенного пункта Тарумовка, в Петровском районе, на трассе 

16 января 2017, 01:04
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Из Самарской области за прошлый год депортировали почти 900 мигрантов

598 из них покинули губернию за свой счет. Показатели в сравнении с предыдущим годом выросли. Тогда были депортированы 730 нелегалов, всего половина оплатила дорогу самостоятельно.
9 января 2017, 05:08
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