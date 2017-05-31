В Самарскую область приехало более 289 тысяч иностранцев 40 тысяч мигрантов за минувший год получили патент, разрешающий им работать на территории региона. Еще 2 тысячи 133 человека получили подобные документы в январе и феврале этого года. Такие данные на пресс-конференции озвучил начальник Управления по вопросам миграции Максим Запорожченко. Наибольшее …