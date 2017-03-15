В Самаре случился скандал на борту самолета бюджетной авиакомпании "Победа". Волейболиста ново-уренгойского клуба "Факел" Александра Кимерова ссадили с рейса после того, как он поменялся местами с одной из пассажирок без разрешения стюардессы. Молодой человек с ростом 2 метра 15 сантиметров не уместился в кресле, прописанном в посадочном талоне, и попросил пересадить его к аварийному выходу, где больше места. Как рассказал сам спортсмен, бортпроводница ответила, что эти места стоят дороже обычных, а когда он предложил оплатить ей всю стоимость прямо там, отказалась. Разговор услышала девушка, сидевшая как раз у аварийного выхода, и согласилась поменяться. Однако стюардесса вернула пассажиров на свои места. А когда Кимеров выставил колени в проход, вызвала полицию.
Александр Кимеров:
"В итоге, действительно, пришли двое полицейских, которые сказали, что я дебошир, и попросили покинуть самолет. Я объяснил ситуацию, и другие пассажиры, которые были со мной в салоне, также подтвердили, что все это время я никоим образом не нарушал общественный порядок. Казалось бы, представителей правоохранительных органов это убедило, и они ушли. Но затем вернулись, причем уже вчетвером. И сообщили, что стюардесса написала на меня заявление. Понимая всю абсурдность ситуации, но будучи законопослушным гражданином, я подчинился и вместе с полицейскими покинул салон самолета. В Москву я улетел на несколько часов позже вместе с командой». Эти словам спортсмена приводит официальный сайт «Факела».
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