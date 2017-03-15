Сообщается, что инцидент произошел во время этапа Кубка мира по горным лыжам в итальянском Кортина-д'Ампеццо.

Победительницей стала Линдси Вонн – возлюбленная известного гольфиста Тайгера Вудса, который приехал вместе с ней.

Во время церемонии награждения один из журналистов ударил Вудса по лицу фотокамерой. …