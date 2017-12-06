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ВЦИОМ: Лишать сектантов родительских прав предлагают большинство россиян
Подавляющее большинство наших сограждан согласны с позицией Верховного суда, который рекомендовал лишать родительских прав россиян за привлечение несовершеннолетних в секты и прочие аналогичные организации. Как следует из опроса ВЦИОМ, 79% участников исследования за предлагаемые меры.
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4 декабря 2017, 02:10
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В Самаре накажут виновных за ямы на дорогах по Бубнова и Маркса
В Самаре накажут виновных за ямы на дорогах Промышленного района – на улице Бубнова и проспекте Карла Маркса. Нарушения требования безопасности дорожного движения выявили сотрудники прокуратуры и специалисты ГИБДД. Повреждения дорожного покрытия были зафиксированы около домов номер 274а по проспекту …
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30 ноября 2017, 11:38
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В Самаре прошел гала-концерт юбилейного городского фестиваля "Мир, в котором я живу"
В Самаре прошел гала-концерт юбилейного, 20-го по счету городского фестиваля "Мир, в котором я живу". Талантливые дети с ограниченными возможностями здоровья получили новый шанс раскрыть свои способности.
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30 ноября 2017, 08:51
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В ДТП под Самарой пострадали шесть человек, в том числе дети
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29 ноября 2017, 02:05
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Жуткое ДТП в Самаре: пострадали трое детей 7 - 10 лет
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27 ноября 2017, 09:25
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Самарский областной суд помешал росту тарифов на воду
Самарский областной суд признал повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение для жителей Самары незаконным. Информация об этом опубликована на сайте областной прокуратуры. Предполагалось, что тарифы вырастут с 1 июля 2017 года. Сотрудники надзорного ведомства сочли суммы завышенными и обратились в …
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24 ноября 2017, 11:54
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Самара: насильник обманом получил работу в сфере образования
В Самаре насильник обманом получил работу в сфере образования. Мужчина предъявил работодателю поддельный документ об отсутствии судимости. Инцидент произошел в Красноглинском районе Самары.
«Судом установлено, что 20 июля 2016 года мужчина был принят на работу в одно из образовательных учреждений района. …
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23 ноября 2017, 10:20
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В Самаре прокуратура обжалует бездействие гордумы
Прокуратура Самары намерена обжаловать бездействие местной гордумы в части несвоевременного рассмотрения представления надзорного органа об отстранении Олега Фурсова от исполнения обязанностей сити-менеджера. По неофициальной информации, из-за заинтересованности теперь уже бывшего главы города в работе коммерческих структур, которые осваивали муниципальный бюджет.
Как …
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17 ноября 2017, 12:11