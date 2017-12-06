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Материалы по теме:

ВЦИОМ: Лишать сектантов родительских прав предлагают большинство россиян

ВЦИОМ: Лишать сектантов родительских прав предлагают большинство россиян

Подавляющее большинство наших сограждан согласны с позицией Верховного суда, который рекомендовал лишать родительских прав россиян за привлечение несовершеннолетних в секты и прочие аналогичные организации. Как следует из опроса ВЦИОМ, 79% участников исследования за предлагаемые меры.
При этом, по данным социологов, 

4 декабря 2017, 02:10
В Самаре накажут виновных за ямы на дорогах по Бубнова и Маркса

В Самаре накажут виновных за ямы на дорогах по Бубнова и Маркса

В Самаре накажут виновных за ямы на дорогах Промышленного района – на улице Бубнова и проспекте Карла Маркса. Нарушения требования безопасности дорожного движения выявили сотрудники прокуратуры и специалисты ГИБДД.  Повреждения дорожного покрытия были зафиксированы около домов номер 274а по проспекту 

30 ноября 2017, 11:38
В Самаре прошел гала-концерт юбилейного городского фестиваля

В Самаре прошел гала-концерт юбилейного городского фестиваля "Мир, в котором я живу"

В Самаре прошел гала-концерт юбилейного, 20-го по счету городского фестиваля "Мир, в котором я живу". Талантливые дети с ограниченными возможностями здоровья получили новый шанс раскрыть свои способности.
Творить может каждый независимо от физических возможностей. Это твердо знают  участники фестиваля "Мир, 

30 ноября 2017, 08:51
В ДТП под Самарой пострадали шесть человек, в том числе дети

В ДТП под Самарой пострадали шесть человек, в том числе дети

Во вторник, 28 ноября под Самарой произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек, в том числе ДТП. Примерно в 10:30 в Красноярском районе на дороге у поселка Мирный, ведущей от трассы М-5 «Урал» в Ульяновск, столкнулись две иномарки – Volkswagen 

29 ноября 2017, 02:05
Жуткое ДТП в Самаре: пострадали трое детей 7 - 10 лет

Жуткое ДТП в Самаре: пострадали трое детей 7 - 10 лет

В воскресенье, 26 ноября, в Самаре произошло жуткое ДТП на улице Льва Толстого. Пострадали трое детей в возрасте 7 - 10 лет.

По данным полиции, авария случилась в Ленинском районе. 
27 ноября 2017, 09:25
Самарский областной суд помешал росту тарифов на воду

Самарский областной суд помешал росту тарифов на воду

Самарский областной суд признал повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение для жителей Самары незаконным. Информация об этом опубликована на сайте областной прокуратуры. Предполагалось, что тарифы вырастут с 1 июля 2017 года. Сотрудники надзорного ведомства сочли суммы завышенными и обратились в 

24 ноября 2017, 11:54
Самара: насильник обманом получил работу в сфере образования

Самара: насильник обманом получил работу в сфере образования

В Самаре насильник обманом получил работу в сфере образования. Мужчина предъявил работодателю поддельный документ об отсутствии судимости. Инцидент произошел в Красноглинском районе Самары.

«Судом установлено, что 20 июля 2016 года мужчина был принят на работу в одно из образовательных учреждений района. 

23 ноября 2017, 10:20
В Самаре прокуратура обжалует бездействие гордумы

В Самаре прокуратура обжалует бездействие гордумы

Прокуратура Самары намерена обжаловать бездействие местной гордумы в части несвоевременного рассмотрения представления надзорного органа об отстранении Олега Фурсова от исполнения обязанностей сити-менеджера. По неофициальной информации, из-за заинтересованности теперь уже бывшего главы города в работе коммерческих структур, которые осваивали муниципальный бюджет.

Как 

17 ноября 2017, 12:11
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