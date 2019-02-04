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Самарскую область до четверга оккупируют снегопад и метели
В ближайшие дни, с 4 по 7 февраля, в Самарской области прогнозируют осадки и слабую метель. Дело в том, что в понедельник на Среднюю Волгу из северо-западных районов России перешла ложбина с теплым фронтом. Специалисты «Приволжского УГМС» ожидают снег …
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4 февраля 2019, 01:45
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В Самарской области пьяный водитель улетел в кювет: пострадали двое
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4 февраля 2019, 01:11
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В Самаре продлили маршруты автобусов № 47 и 295
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4 февраля 2019, 11:35
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В Самаре иномарка сбила 79-летнюю старушку-нарушительницу
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4 февраля 2019, 11:07
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Снова «черви»: на Ставропольской в Самаре провалился асфальт
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4 февраля 2019, 07:58
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Варежки на ногах: мужчина с маленьким сыном застряли в «каше» на волжском льду
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4 февраля 2019, 07:32
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В Самаре перекрыли улицу Ставропольскую: на дороге образовался огромный провал
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3 февраля 2019, 04:06
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Три 11-летние самарские школьницы пошли пешком через Волгу
В пятницу, 1 февраля, три 11-летние самарские школьницы решили прогуляться пешком через Волгу. Сейчас на поверхности реки образовалась вода со снегом. Когда любительницы экстремальных развлечений дошли от Речного вокзала до пристани Проран (остров Поджабный), то промокли и порядком замерзли. Девочки …
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1 февраля 2019, 05:27
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В Самаре глыба льда упала на подростков: началась доследственная проверка
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1 февраля 2019, 04:58
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Мэрия: в Самаре осталось подать отопление в 3 дома в Кировском районе
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25 января 2019, 10:52
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16 самарцев получили ожоги из-за прорыва на тепломагистрали
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25 января 2019, 09:52
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В Самаре обещают полностью вернуть отопление в отключенные дома в 17:30
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24 января 2019, 04:36
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Дмитрий Азаров проверил, как отапливается больница имени Середавина
Тепло и горячая вода постепенно возвращаются в жилые дома и социальные объекты трех самарских микрорайонов. Губернатор Дмитрий Азаров посетил областную больницу имени Середавина, чтобы лично проверить, как организована подача тепла в медицинском учреждении. Главный врач больницы доложил, что в период …
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24 января 2019, 02:47
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В Самаре появился провал в асфальте на улице Николая Панова
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6 августа 2018, 11:04
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«Машина уходит под землю»: на Молодогвардейской в Самаре Niva провалилась под асфальт
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3 августа 2018, 01:25
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Огромный провал на Алма-Атинской в Самаре появился из-за коммунальной аварии
Стало известно, почему на асфальте на пересечении улиц Алма-Атинской и Черемшанской в Самаре образовалась огромная яма. Напомним, что вечером 1 августа очевидцы засняли провал в дорожном покрытии длиной в 9-10 метров и шириной 3-4 метра. Оказалось, что виной всему …
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2 августа 2018, 10:50
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В центре Самары у «Калины» провалилось колесо под асфальт
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26 марта 2017, 01:11
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Ученые: Заражение червями может принести пользу здоровью человека
Немецким ученым удалось установить, что черви, которыми заражен организм человека, могут не только ему вредить, но и приносить существенную пользу. Как выяснилось в ходе эксперимента на грызунах, эти паразиты способны облегчить проявления ревматоидного артрита. Как известно, это серьезное аутоиммунное заболевание, …
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8 июня 2016, 03:04
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В Самаре на улице Некрасовской провалился асфальт из-за утечки
Об очередном провале асфальта сообщают очевидцы в социальных сетях - на этот раз под землю ушел участок дороги на Некрасовской недалеко от пересечения с Галактионовской, передает портал ПрогородСамара. Яма действительно большая, но, к счастью, в этот раз в западню …
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12 мая 2016, 11:48
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Ученые научились управлять работой мозга при помощи ультразвука
Американские биологи открыли способ «контроля разума». Ученые вывели новый подвид червей-нематод. Исследователи разработали метод управления мозгом беспозвоночных с помощью ультразвука. Статья об этих экспериментах опубликована в научном журнале «Нэйча Коммьюникейшнз».
По словам ученых, низкочастотный ультразвук при распространении по организму …
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16 сентября 2015, 12:03
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