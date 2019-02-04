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Материалы по теме:

Самарскую область до четверга оккупируют снегопад и метели

Самарскую область до четверга оккупируют снегопад и метели

В ближайшие дни, с 4 по 7 февраля, в Самарской области прогнозируют осадки и слабую метель. Дело в том, что в понедельник на Среднюю Волгу из северо-западных районов России перешла ложбина с теплым фронтом. Специалисты «Приволжского УГМС» ожидают снег 
4 февраля 2019, 01:45
В Самарской области пьяный водитель улетел в кювет: пострадали двое

В Самарской области пьяный водитель улетел в кювет: пострадали двое

В воскресенье, 3 февраля, произошла крупная авария с пострадавшими на первом километре трассы «Самара - Оренбург» в Нефтегорском районе. 44-летний автомобилист ехал на своей иномарке Renault Logan в сторону Самары из Утевки. В какой-то момент он нарушил правила расположения на 
4 февраля 2019, 01:11
В Самаре продлили маршруты автобусов № 47 и 295

В Самаре продлили маршруты автобусов № 47 и 295

В Самаре продлили автобусные маршруты № 47 и 295, соответствующее постановление уже опубликовали на сайте городской администрации. Теперь конечная остановка автобуса №47 будет располагаться не на Кировском рынке, а в Юнгородке, а маршрутный автобус № 295 будет курсировать до стадиона 
4 февраля 2019, 11:35
В Самаре иномарка сбила 79-летнюю старушку-нарушительницу

В Самаре иномарка сбила 79-летнюю старушку-нарушительницу

В воскресенье, 3 февраля, в областной столице произошла авария, в которой серьезные травмы получил пешеход. 45-летний водитель иномарки Skoda ехал в 12:05 по Советской Армии в сторону улицы Блюхера. По пути, около дома № 167 по Советской Армии он сбил 
4 февраля 2019, 11:07
Снова «черви»: на Ставропольской в Самаре провалился асфальт

Снова «черви»: на Ставропольской в Самаре провалился асфальт

В ближайшие дни Сеть снова «атакуют» мемы о дорожных червях, которые виноваты в проблемах с самарскими дорогами: 3 февраля на участке улицы Ставропольской от Ново-Вокзальной до улицы Александра Матросова возник провал на проезжей части. Как сообщили в ГУ МВД по 
4 февраля 2019, 07:58
Варежки на ногах: мужчина с маленьким сыном застряли в «каше» на волжском льду

Варежки на ногах: мужчина с маленьким сыном застряли в «каше» на волжском льду

В воскресенье, 3 февраля, спасатели из Сызрани пришли на помощь мужчине с ребенком. Глава семейства сам обратился к сотрудникам оперативной службы и поведал свою печальную историю. Вместе с шестилетним сыном он отправился покататься по Волге на снегоходе, но между островами 
4 февраля 2019, 07:32
В Самаре перекрыли улицу Ставропольскую: на дороге образовался огромный провал

В Самаре перекрыли улицу Ставропольскую: на дороге образовался огромный провал

Провал проезжей части случился на участке улицы Ставропольской от Ново-Вокзальной до Матросова. К счастью, температурные ожоги горожанам на этот раз не грозят. На месте аварии льется не горячий кипяток, а холодная вода. По информации мэрии Самары, произошла утечка из колодцев 

3 февраля 2019, 04:06
Три 11-летние самарские школьницы пошли пешком через Волгу

Три 11-летние самарские школьницы пошли пешком через Волгу

В пятницу, 1 февраля, три 11-летние самарские школьницы решили прогуляться пешком через Волгу. Сейчас на поверхности реки образовалась вода со снегом. Когда любительницы экстремальных развлечений дошли от Речного вокзала до пристани Проран (остров Поджабный), то промокли и порядком замерзли. Девочки 
1 февраля 2019, 05:27
В Самаре глыба льда упала на подростков: началась доследственная проверка

В Самаре глыба льда упала на подростков: началась доследственная проверка

В Самаре проведут доследственную проверку инцидента с пострадавшими в Промышленном районе. В пятницу, 1 февраля, в Сети появилась информация о том, что 31 января на детской площадке на двух несовершеннолетних девочек упала глыба льда и они получили травмы. Сотрудники полиции 
1 февраля 2019, 04:58
Мэрия: в Самаре осталось подать отопление в 3 дома в Кировском районе

Мэрия: в Самаре осталось подать отопление в 3 дома в Кировском районе

В Самаре продолжается подключение жилых домов, попавших в зону отключения из-за порыва на Ташкентской. Как рассказали в мэрии, на утро 25 января осталось наладить систему теплоснабжения в трех домах в Кировском районе, сегодня это должны сделать. 

- Остаются точечные обращения 
25 января 2019, 10:52
16 самарцев получили ожоги из-за прорыва на тепломагистрали

16 самарцев получили ожоги из-за прорыва на тепломагистрали

На этой неделе из-за коммунальных аварий на пересечении Ташкентской и Стара-Загора пострадали 16 человек, в том числе трое детей. Медики диагностировали у них ожоги 1 и 2 степени, 10 пациентов остались в больнице, а остальных отпустили лечиться домой. 

- На 
25 января 2019, 09:52
В Самаре обещают полностью вернуть отопление в отключенные дома в 17:30

В Самаре обещают полностью вернуть отопление в отключенные дома в 17:30

В эти минуты губернатор Дмитрий Азаров проводит комиссию ЧС в штабе по ликвидации порыва на теплотрассе в Самаре. Здесь же организован пункт выдачи обогревателей жителям домов, которые попали под отключение. 
- На 15:00 на телефоны «горячей линии» поступили 1082 звонка, все 
24 января 2019, 04:36
Дмитрий Азаров проверил, как отапливается больница имени Середавина

Дмитрий Азаров проверил, как отапливается больница имени Середавина

Тепло и горячая вода постепенно возвращаются в жилые дома и социальные объекты трех самарских микрорайонов. Губернатор Дмитрий Азаров посетил областную больницу имени Середавина, чтобы лично проверить, как организована подача тепла в медицинском учреждении. Главный врач больницы доложил, что в период 
24 января 2019, 02:47
В Самаре появился провал в асфальте на улице Николая Панова

В Самаре появился провал в асфальте на улице Николая Панова

В воскресенье, 5 августа, жители областной столицы возмутились очередным провалом асфальта в городе. На этот раз дыра на проезжей части появилась напротив дома № 31 по улице Николая Панова. Яма не глубокая, но довольно большая. Пользователи соцсетей выдвигают различные версии, 
6 августа 2018, 11:04
«Машина уходит под землю»: на Молодогвардейской в Самаре Niva провалилась под асфальт

«Машина уходит под землю»: на Молодогвардейской в Самаре Niva провалилась под асфальт

В четверг, 2 августа, в центре Самары произошло ЧП - во время движения иномарка Chevrolet Niva начала проваливаться под асфальт. Это случилось около дома № 225 по улице Молодогвардейской. На фотографиях видно, что сначала под землей оказалось левое переднее колесо, 
3 августа 2018, 01:25
Огромный провал на Алма-Атинской в Самаре появился из-за коммунальной аварии

Огромный провал на Алма-Атинской в Самаре появился из-за коммунальной аварии

Стало известно, почему на асфальте на пересечении улиц Алма-Атинской и Черемшанской в Самаре образовалась огромная яма. Напомним, что вечером 1 августа очевидцы засняли провал в дорожном покрытии длиной в 9-10 метров и шириной 3-4 метра. Оказалось, что виной всему 
2 августа 2018, 10:50
В центре Самары у «Калины» провалилось колесо под асфальт

В центре Самары у «Калины» провалилось колесо под асфальт

Вчера, 25 марта, в центре Самары произошел дорожный инцидент. Автомобиль «Калина» провалился колесом под слой асфальтового покрытия. Происшествие зафиксировали на улице Садовой в районе дома №191. Судя по фото, причиной провала стал прорыв подземной теплотрассы. Рядом с дорогой образовались две 
26 марта 2017, 01:11
Ученые: Заражение червями может принести пользу здоровью человека

Ученые: Заражение червями может принести пользу здоровью человека

Немецким ученым удалось установить, что черви, которыми заражен организм человека, могут не только ему вредить, но и приносить существенную пользу. Как выяснилось в ходе эксперимента на грызунах, эти паразиты способны облегчить проявления ревматоидного артрита. Как известно, это серьезное аутоиммунное заболевание, 

8 июня 2016, 03:04
В Самаре на улице Некрасовской провалился асфальт из-за утечки

В Самаре на улице Некрасовской провалился асфальт из-за утечки

Об очередном провале асфальта сообщают очевидцы в социальных сетях - на этот раз под землю ушел участок дороги на Некрасовской недалеко от пересечения с Галактионовской, передает портал ПрогородСамара. Яма действительно большая, но, к счастью, в этот раз в западню 
12 мая 2016, 11:48
Ученые научились управлять работой мозга при помощи ультразвука

Ученые научились управлять работой мозга при помощи ультразвука

Американские биологи открыли способ «контроля разума». Ученые вывели новый подвид червей-нематод. Исследователи разработали метод управления мозгом беспозвоночных с помощью ультразвука. Статья об этих экспериментах опубликована в научном журнале «Нэйча Коммьюникейшнз».

По словам ученых, низкочастотный ультразвук при распространении по организму 
16 сентября 2015, 12:03
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