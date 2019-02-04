В Самаре на улице Некрасовской провалился асфальт из-за утечки передает портал ПрогородСамара. Яма действительно большая, но, к счастью, в этот раз в западню … Об очередном провале асфальта сообщают очевидцы в социальных сетях - на этот раз под землю ушел участок дороги на Некрасовской недалеко от пересечения с Галактионовской,. Яма действительно большая, но, к счастью, в этот раз в западню