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Визит главы Минкульта России в Самару перенесен из-за болезни

Визит главы Минкульта России в Самару перенесен из-за болезни

Визит министра культуры России Владимира Мединского в Самару откладывается из-за болезни. Об этом сообщил в своем микроблоге в Твиттере советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.  
 
Напомним, что  сановник должен был приехать в Самару 4 сентября, чтобы решить судьбу памятника эпохи конструктивизма, Фабрики-кухни. 
4 сентября 2018, 03:07
День города Самары-2018: полная программа мероприятий

День города Самары-2018: полная программа мероприятий

В этом году День города в Самаре будет праздноваться целых три дня – с 7 по 9 сентября. Организаторы обещают, что в рамках торжеств будут опробованы новые форматы мероприятий.

7 сентября главной праздничной площадкой станет амфитеатр у площади Славы. 
4 сентября 2018, 02:58
В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»

В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»

В понедельник, 3 сентября, в Сызрани произошла дорожной авария, в которой был ранен пешеход.  
 
В 18:50 31-летний водитель ехал на своей иномарке KIA по улице Декабристов в сторону Ульяновской. По пути автомобилист сбил  пешехода - 10-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по 
4 сентября 2018, 02:40
Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти

Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти

В Автограде возбуждено уголовное дело по статье  «Грабеж с применением насилия», подозреваемых пока нет. Нападение произошло еще 30 августа на улице Мира в Центральном районе Тольятти.

Трое неизвестных подошли к мужчине, ударили его и отобрали рюкзак, внутри которого лежали 
4 сентября 2018, 02:22
За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей

За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей

Объявлен тендер на ремонт и восстановление кровли международного пассажирского терминала в самарском «Курумоче». Подрядчика ищет АО УК «Аэропорты  регионов». Стоимость работ оценивается в 35,7 млн рублей, крышу должны успеть привести в порядок до 1 ноября этого года.

Напомним, что 
4 сентября 2018, 01:51
Водителя КАМАЗа придавило насмерть кузовом самосвала в Самарской области

Водителя КАМАЗа придавило насмерть кузовом самосвала в Самарской области

22 августа в Самарской области произошел несчастный случай при разгрузочных работах около асфальтобетонного завода в поселке Преображенка. Во время разгрузки кузов самосвала завалился набок прямо на кабину стоящего рядом с ним КАМАЗа. В этот момент на водительском месте в грузовике 
23 августа 2018, 09:33
Самарца поймали при получении 250 тысяч рублей для следователей

Самарца поймали при получении 250 тысяч рублей для следователей

Советский межрайонный следственный отдел выясняет подробности уголовного дела, которое завели на жителя Самары. Мужчину подозревают в том, что он предложил стать посредником при передаче взятки.

По версии следствия, 18 августа примерно с 15:20 до 15:40 мужчина пообещал выступить посредником 
20 августа 2018, 12:56
В убийстве 23-летнего парня, утонувшего на озере Костыли, обвиняют жителя Самарской области

В убийстве 23-летнего парня, утонувшего на озере Костыли, обвиняют жителя Самарской области

В Самарской области раскрыто убийство 23-летнего парня на озере Костыли. Тело молодого человека нашли водолазы. Следователям 63-го региона помогали коллеги из Москвы, их привлекли к делу после анонимной жалобы в центральный аппарат СК России. Уголовное дело тут же было взято 
10 августа 2018, 09:30
В Самаре нашли скелет в бывшей теплице на Кряжу

В Самаре нашли скелет в бывшей теплице на Кряжу

В Самаре расследуют обстоятельства гибели человека, скелет которого нашли на территории бывшего тепличного комплекса в совхозе Кряж в Куйбышевском районе. Страшную находку обнаружили в сгоревшем строении 3 августа. Следователи назначили проведение судебно-медицинской и пожаро-технической экспертиз, сообщает 63.ru. Сначала необходимо 
7 августа 2018, 05:47
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