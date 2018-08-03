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Руководителя Фонда капремонта Самарской области отправили под стражу на 2 месяца
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2 августа 2018, 05:37
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В Самаре сотрудника колонии поймали на взятке
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2 августа 2018, 05:07
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Руководитель Фонда капремонта Самарской области не признает свою вину и настаивает на домашнем аресте
В эти минуты в Самарском районном суде областной столицы продолжается заседание по избранию меры пресечения для и.о. генерального директора некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта Самарской области»» Михаила Архипова. Громкий скандал разгорелся в среду, 1 августа. Господина …
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2 августа 2018, 04:27
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Видео: в Самаре избирают меру пресечения для руководителя Фонда капремонта Михаила Архипова
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2 августа 2018, 03:32
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Трудоспособное население Самарской области сократилось на 71 тысячу человек
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31 июля 2018, 04:33
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В Самаре изменился график работ на Красноглинском шоссе
В Самаре изменился график ремонта Краноглинского шоссе. На сегодняшний день подрядчику осталось уложить около 3 километров асфальта.
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31 июля 2018, 02:44
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Ремонт улицы Стара-Загора в Самаре завершат на следующей неделе
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27 июля 2018, 12:15
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После дождей на 4-й очереди набережной в Самаре обвалилась плитка и «поплыли» газоны
Во вторник, 24 июля, представители самарской мэрии оценили состояние 4-й очереди набережной Волги после недавних дождей. Напомним,что каждый ливень заканчивается для свежеотремонтированного места отдыха одинаково - реки грязи стекают со склонов на благоустроенную территорию и новую плитку около «Ладьи». Реконструкция …
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25 июля 2018, 09:45
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В Самаре подорожало вторичное жилье
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15 июня 2018, 08:01
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Снизилась цена на вторичное жилье в Самаре
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23 мая 2018, 02:52
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Средняя стоимость жилья упала на 8% на вторичном рынке Самары
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11 апреля 2018, 12:57
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СОФЖИ придется заплатить
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитража, согласно которому после взаимозачета всех требований самарская стройкомпания «Евроальянс» должна перечислить Самарскому областному фонду жилья и ипотеки 48 миллионов рублей.
Согласно материалам ВАС, СОФЖИ сначала потребовал взыскать со строителей штрафы по договору подряда в …
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30 марта 2018, 05:33