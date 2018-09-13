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33 пожарных тушили крышу в Куйбышевском районе
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13 сентября 2018, 03:25
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В Самарской области полиция и волонтеры ищут 11-летнего мальчика
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13 сентября 2018, 03:19
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В Самарской области отца будут судить за гибель 2-летнего мальчика и двух младенцев
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13 сентября 2018, 02:35
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Вратарь Гиорги Лория тепло попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»
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13 сентября 2018, 02:08
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Дмитрия Сазонова уволили из Росгвардии по «отрицательным мотивам»
Заместитель руководителя областного управления Росгвардии, начальник центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрий Сазонов был уволен 12 сентября по «отрицательным мотивам».
- Сам он пытался уйти «по-хорошему», за что активно ратовали его друзья-покровители, - написал в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по …
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13 сентября 2018, 12:28
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В Тольятти девушка ранила ножом возлюбленного и сбежала к подруге
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11 сентября 2018, 12:43
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«Украли все, кроме отвертки»: в Самаре вандалы «обнесли» станции ТО для велосипедистов
В Самаре неизвестные вандалы обокрали бесплатные станции техобслуживания для велосипедистов. Злоумышленники обрезали металлические тросы, на которых висели инструменты и утащили все, кроме отвертки.
Напомним,что совсем недавно у входов в парк имени Гагарина и Струковский сад в областной столице появились …
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11 сентября 2018, 12:07
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Самарский СОФЖИ ищет покупателей на землю и «вторичку»
Самарский областной Фонд жилья и ипотеки возобновил реализацию непрофильных и неликвидных активов. Речь идет, прежде всего, о квартирах, домах, в том числе и с земельными участками, а также коммерческих помещениях, находящихся на территории различных муниципалитетов региона. Список "неликвида" был сформирован …
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24 августа 2018, 02:29
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В Самаре возбудили дело о хищении 1 млн рублей у СОФЖИ
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3 августа 2018, 01:48
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В Самаре подорожало вторичное жилье
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15 июня 2018, 08:01
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Снизилась цена на вторичное жилье в Самаре
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23 мая 2018, 02:52