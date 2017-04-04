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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре мальчик перебегал проспект Ленина и попал под машину

В Самаре мальчик перебегал проспект Ленина и попал под машину

В воскресенье, 2 апреля, в Самаре в результате ДТП пострадал ребенок. На проспекте Ленина, 12-летнего мальчика сбила иномарка Nissan. Инцидент произошел в 19:45. Машиной управлял 69-летний мужчина. По данным полиции, подросток пересекал дорогу в неустановленном месте и без сопровождения взрослых. 

3 апреля 2017, 09:51
Под Самарой «Лада» въехала в стоящую фуру: среди пострадавших – 13-летняя девочка

Под Самарой «Лада» въехала в стоящую фуру: среди пострадавших – 13-летняя девочка

В ночь с субботы на воскресенье, с 1 на 2 апреля, в Самарской области произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний ребенок.

Инцидент зафиксировали на территории Ставропольского района. По предварительной версии полиции, 42-летний водитель на «Лада-Калина» ехал по автотрассе М-5 «Урал» со 

2 апреля 2017, 06:29
Под Самарой столкнулись три фуры: по дороге рассыпались коробки с колбасой

Под Самарой столкнулись три фуры: по дороге рассыпались коробки с колбасой

Вчера, 1 апреля, поздно вечером в Самарской области произошло крупное ДТП. На автотрассе М-5 «Урал» в районе поселка Прибрежный столкнулись 3 фуры, передает 63.ru.
 
Никто не пострадал. Однако сотрудники полиции вынуждены были перекрыть трассу по направлению в Самару. 
2 апреля 2017, 05:11
Трое взрослых и подросток ранены в ДТП под Самарой

Трое взрослых и подросток ранены в ДТП под Самарой

В четверг, 30 марта, на трассе М-5 под Самарой произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. На территории Красноярского района столкнулись две вазовские легковушки – «пятерка» и «Гранта».

По данным Госавтоинспекции, автомобиль Lada Granta ехал от поселка Маршанка. Согласно предварительной 
31 марта 2017, 03:34
Судебное решение о Доме печати в Самаре оставили в силе

Судебное решение о Доме печати в Самаре оставили в силе

Самарский областной арбитраж оставил в силе решение регионального управления Федеральной антимонопольной службы об аннулировании результатов торгов по банкротящемуся «Дому печати». Ранее в ФАС поступила жалоба налоговиков на действия конкурсного управляющего по проведении процедуры. По мнению заявителей, организатором был допущен ряд 

27 октября 2016, 05:42
В Самаре запретили продавать недвижимость Дома печати

В Самаре запретили продавать недвижимость Дома печати

Самарский областной арбитраж запретил назначенные на 1 июня торги по зданиям и земельным участкам, принадлежащим «Самарскому дому печати». Об этом ходатайствовал один из кредиторов - региональное управление налоговой службы (ФНС). Служители Фемиды его удовлетворили. Продать планировалось 11 объектов недвижимости, расположенных 

25 мая 2016, 02:34
Долги самарского Дома печати погасит петербургская компания

Долги самарского Дома печати погасит петербургская компания

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил ходатайство петербургской строительной компании «Мегалит», которая выразила желание погасить долги банкротящегося самарского Дома печати (СДП). В настоящее время общий размер требований кредиторов составляет 78 млн рублей. В случае погашения этой суммы банкротство СДП будет приостановлено. 
12 мая 2016, 12:25
МЧС: Дом печати подожгли в 5 местах

МЧС: Дом печати подожгли в 5 местах

Поджог в пяти местах. Такова причина пожара в пустующем Доме печати, где раньше располагалась крупнейшая в регионе типография. Об этом на пресс-конференции заявил начальник областного управления МЧС Олег Бойко. Напомним, огонь в ночь на 12 октября полыхал на площади в 
14 октября 2015, 03:44
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