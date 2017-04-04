Сотрудники самарского ГИБДД выясняют обстоятельства вечерней аварии на улице Авроры, в районе Дома печати. Как передает ГУ МВД по Самарской области, там примерно в 19:45 столкнулись три автомобиля.
По предварительным данным, участниками аварии стали водители «Субару», «Рено Симбл» и «Фольксваген». В результате травмы получил водитель «Рено». В настоящее время полицейские проводят проверку по факту происшествия.
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