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Материалы по теме:

Бизнесмены из Узбекистана хотят наладить сотрудничество с самарскими предприятиями

Бизнесмены из Узбекистана хотят наладить сотрудничество с самарскими предприятиями

В Самару прибыла делегация из Кашкадарьинского района Республики Узбекистан. Представители этого региона хотят наладить сотрудничество с компаниями и предприятиями Самарской области в самых разных областях. 
 
За первое полугодие 2018 года объем торговли Самарской области и Узбекистана превысил 90 миллионов долларов, что 
4 октября 2018, 09:48
Холдинг «Кристалл-Лефортово» обвинил владельца самарского завода «Родник» в выводе активов

Холдинг «Кристалл-Лефортово» обвинил владельца самарского завода «Родник» в выводе активов

Холдинг «Кристалл-Лефортово» официально обвинил основного владельца самарского завода «Родник» в выводе активов с целью его дальнейшего преднамеренного банкротства. Речь идет об акционерном обществе «Актив», которое, по утверждению холдинга, контролируется депутатом самарской губдумы Александром Милеевым.

По версии заявителя, остановка самарского 
4 октября 2018, 09:17
С начала года самарцы более 500 раз пожаловались на коллекторов

С начала года самарцы более 500 раз пожаловались на коллекторов

Только за первые 9 месяцев этого года в региональное управление службы судебных приставов поступило поступило 650 жалоб на действия коллекторов, в то время как за весь прошлый год их было 790. Об этом ТЕРРЕ в программе "Первые лица" рассказала начальник 
4 октября 2018, 08:38
В Самарской области обещают до +18 градусов в выходные

В Самарской области обещают до +18 градусов в выходные

Погода в предстоящий уик-энд в Самарской области будет переменчивой. Если в пятницу и субботу синоптики обещают максимум + 14 градусов, то уже в воскресенье столбик термометра поднимется до 18 градусов тепла.

В ночные часы в пятницу, 5 октября, местами 
4 октября 2018, 05:46
В Самаре может появиться научно-образовательный центр мирового уровня

В Самаре может появиться научно-образовательный центр мирового уровня

В Самаре могут основать научно-образовательный центр мирового уровня. Перспективы этого проекта обсуждались на встрече губернатора Дмитрия Азарова и министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова. В частности, в России планируется создать всего 15 подобных центров. Участников проекта, в основе 
4 октября 2018, 01:12
В Самаре построят образовательный центр для одаренных детей

В Самаре построят образовательный центр для одаренных детей

Самарский институт «ТеррНИИгражданпроект» разработает за 26,5 млн рублей проект строительства в Самаре образовательного центра для одаренных детей на 600 мест, говорится в сообщении на портале госзакупок. Итоги аукциона на проектирование объекта подвело областное «Управление капитального строительства». Согласно материалам торгов, центр расположится 
28 сентября 2018, 01:27
В Самаре предложили создать «Цифровую деревню»

В Самаре предложили создать «Цифровую деревню»

В нашей области не хватает специалистов в сфере цифровой экономики. По словам врио председателя правительства Самарской области Станислава Казарина, если регион хочет получить 10-15 % средств, которые образуются в экономике России в результате перехода на «цифровые рельсы», необходимо ежегодно к 
8 августа 2018, 03:34
Сколько учителей не хватает в Самарской области

Сколько учителей не хватает в Самарской области

Почти в половине росийских школ не хватает учителей. К таким выводам пришли активисты Общероссийского народного фронта после мониторинга этих учебных учреждений. Самарская область в исследовании не участвовала, но в региональном штабе организации отмечают, что ситуация от общероссийской кардинально не отличается. 
4 августа 2018, 05:01
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