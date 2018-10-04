В пятницу в России будут отмечать День учителя. Если раньше он не имел фиксированной даты и праздновался в первое воскресенье октября, то теперь он совмещен с межгосударственным Всемирным днем учителя, учрежденным ООН, и привязан к 5 октября. В преддверии этого торжества лучшие педагоги Самарской области получат денежные премии губернатора. Как говорится в соответствующем распоряжении, опубликованном на сайте областного правительства: "Выплаты получат работники образовательных учреждений, наиболее успешно реализующие долгосрочные воспитательные проекты." В этом году премии премии присуждены в пяти номинациях, их получат 10 самарских педагогов и 12 новокуйбышевских. В списке лауреатов также учителя из Жигулевска, Чапаевска, Сызрани, Кинеля и других районов области.
Одна голова хорошо, а много - лучше. Самые насущные проблемы образования в Самаре теперь будут обсуждаться с привлечением широкой общественности, причем, не только педагогов, но и родителей. В городской администрации после перерыва возобновил свою работу тематический Общественный совет. Накануне прошло его первое организационное заседание, которое сразу стало рабочим.
В состав обновлённого образовательного совета, который снова будет функционировать при главе Самары, вошли ветераны педагогической отрасли, заслуженные учителя, представители дошкольных учреждений школ, эксперты сферы дополнительного образования, депутаты и родители. Последние ценны своим взглядом на любую проблему изнутри. Именно поэтому мнению родителей будет уделяться особое внимание.
- Была такая форма, которая на какое-то время была оставлена, но, я думаю, к ней надо вернуться - городское родительское собрание. Традиционно 2 раза в год, а, при необходимости и больше, собиралась родительская общественность. Обсуждались, решались, выслушивались и шли достаточно горячие дискуссии, поэтому эту форму работы нам надо обязательно возродить, потому что обратная связь с родителями - очень важная составляющая, - считает Наталья Толстых, председатель Общественного совета по вопросам образования при главе г.о.Самара, заслуженный учитель РФ.
Изначально Общественный совет по образованию в Самаре был создан в 1999 году. Именно после согласования с его участниками были решены вопросы по поводу открытия дополнительных групп дошкольного образования на базе школ, групп кратковременного пребывания детей в центрах внешкольной работы, вопросы грамотной организации питания в школах и подготовки кадрового резерва педагогов-руководителей. Идею возрождения этой структуры поддержала глава Самары Елена Лапушкина.
- Я понимала, что этот совет должен работать. Вопросы по образованию в любом случае должны быть приоритетными. Совет должен работать, - заявила глава г.о. Самара Елена Лапушкина
Среди новых задач общественного совета решение проблемы несоответствия уровня знаний медалистов полученной награде. Эту тенденция снова фиксируют руководители ведущих вузов региона.
- Вы знаете, у нас многие медалисты сдают экзамены, ЕГЭ гораздо хуже, чем обычные выпускники. Это тоже не секрет и это очень серьезно. Школы при этом никак не реагируют. Поэтому мы должны очень серьезно отнестись, надо ли учитывать работу школ по количеству медалистов, - считает народный учитель СССР, почетный гражданин Самарской области Евгения Аршлутова.
Задача Общественного совета - охранить лидирующие позиции самарского образования в России.