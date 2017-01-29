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В Самаре на Нагорной прорвало теплотрассу: 177 домов остались без тепла
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28 января 2017, 04:35
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В Самаре на улице Гастелло прорвало трубу ГВС: пар бил выше «Москвы»
Сегодня, 14 января, специалисты «ПТС» обнаружили прорвы теплосети диаметром 700 мм на улице Гастелло. В настоящее время место аварии ограждено, сотрудники компании начали земляные работы.
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14 января 2017, 05:05
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В блогах: в Самаре больше нет Проезжей части на Воронежской
Блогер Дмитрий Ширяев показал, что в "Самаре больше нет проезжей части на улице Воронежской". "Примерно месяц тому назад в районе "Магнита" случился некий коллапс. "Бомбануло" то ли водопровод, то ли канализацию. В связи с тем, что на дворе зима, …
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13 января 2017, 11:28
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В Самаре на пересечении улиц Стара-Загора и Георгия Димитрова устраняют последствия коммунальной аварии
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22 декабря 2016, 12:37
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В Самаре пьяный водитель перебил 8 машин на парковке, есть фото
В Самаре на Воронежской произошло крупное необычное ДТП. Водитель за рулем неустановленного легкового автомобиля врезался в кучу припаркованных возле жилого дома машин. В результате пострадали сразу 8 транспортных средств.
По словам очевидцев события, находившийся за рулем легковушки мужчина находился …
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17 декабря 2016, 02:56
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В Самаре прорвало теплотрассу на улице Карбышева
В четверг, 15 декабря, в Самаре прорвало теплотрассу. Диаметр трубы 600 миллиметров. Авария случилась по адресу: улица Карбышева, 28. Это в районе пересечения с улицей Сорокина, сообщает портал samru со ссылкой на источник …
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15 декабря 2016, 09:50
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В Самаре из-за прорыва трубы частично перекрыта улица Мориса Тореза
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6 мая 2016, 01:45
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В блогах: Очередной прорыв «СКС» в Самаре
Блогер Дмитрий Ширяев поведал про "очередной прорыв трубы с холодной водой в поселке Мехзавод в 15-м квартале в доме № 1, напротив продовольственного магазина". "Вчера вечером там текла бурная река, а сегодня работает вот этот вот монстр, который режет …
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11 февраля 2016, 05:54
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В Самаре злоумышленник избил своего собутыльника и отобрал у него одежду
Утром 22 сентября в полицию Самары обратился местный 41-летний житель. Мужчина сообщил, что вечером 21 сентября в отношении него было совершено разбойное нападение. Полицейский провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев. Сотрудники ОВД установили, что преступление произошло в квартире дома на …
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27 сентября 2015, 03:27
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Ремонт водовода на Ново-Садовой планируют завершить к началу сентября
Продолжаются работы по ремонту водовода на улице Ново-Садовой между улицами Аминева и XXII Партсъезда. Движение по магистрали затруднено.
Реконструкцию на этом участке обещают завершить в начале сентября. Об этом заявили в компании «Самарские коммунальные системы». Вместо старых железобетонных труб укладывают новые …
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20 августа 2015, 01:17
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В Самаре из-за ремонта водовода перекрыто движение на пересечении улиц Чапаевской и Комсомольской
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11 апреля 2014, 11:55
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В Самаре в связи с ремонтом водовода закрыто движение по улице Печерской
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21 января 2014, 06:07