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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 января 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре на Нагорной прорвало теплотрассу: 177 домов остались без тепла

В Самаре на Нагорной прорвало теплотрассу: 177 домов остались без тепла

Сегодня, 28 января, в районе пересечения улицы Нагорной с Воронежской прорвало тепломагистраль. В результате 177 жилых домов остались без тепла, передает 63.ru
 
К месту аварии прибыли 3 аварийно-ремонтные бригады с необходимым количеством техники. Рабочие начали земляные работы, чтобы установить 
28 января 2017, 04:35
В Самаре на улице Гастелло прорвало трубу ГВС: пар бил выше «Москвы»

В Самаре на улице Гастелло прорвало трубу ГВС: пар бил выше «Москвы»

Сегодня, 14 января, специалисты «ПТС» обнаружили прорвы теплосети диаметром 700 мм на улице Гастелло. В настоящее время место аварии ограждено, сотрудники компании начали земляные работы.
Для оперативного устранения повреждения к работам привлекли персонал двух аварийно-ремонтных бригад и необходимое количество техники.

14 января 2017, 05:05
В блогах: в Самаре больше нет Проезжей части на Воронежской

В блогах: в Самаре больше нет Проезжей части на Воронежской

Блогер Дмитрий Ширяев показал, что в "Самаре больше нет проезжей части на улице Воронежской". "Примерно месяц тому назад в районе "Магнита" случился некий коллапс. "Бомбануло" то ли водопровод, то ли канализацию. В связи с тем, что на дворе зима, 
13 января 2017, 11:28
В Самаре на пересечении улиц Стара-Загора и Георгия Димитрова устраняют последствия коммунальной аварии

В Самаре на пересечении улиц Стара-Загора и Георгия Димитрова устраняют последствия коммунальной аварии

Там накануне вечером произошел порыв 400-миллиметровой трубы, которая питала теплом 48 жилых домов. В них проживают около 10 тысяч самарцев. Кроме того, ЧП затронуло два детских сада и школу. Потребителей переключили на резервную схему.
Специалисты ОАО "Предприятие тепловых сетей" сейчас 

22 декабря 2016, 12:37
В Самаре пьяный водитель перебил 8 машин на парковке, есть фото

В Самаре пьяный водитель перебил 8 машин на парковке, есть фото

В Самаре на Воронежской произошло крупное необычное ДТП. Водитель за рулем неустановленного легкового автомобиля врезался в кучу припаркованных возле жилого дома машин. В результате пострадали сразу 8 транспортных средств.

По словам очевидцев события, находившийся за рулем легковушки мужчина находился 
17 декабря 2016, 02:56
В Самаре прорвало теплотрассу на улице Карбышева

В Самаре прорвало теплотрассу на улице Карбышева

В четверг, 15 декабря, в Самаре прорвало теплотрассу. Диаметр трубы 600 миллиметров. Авария случилась по адресу: улица Карбышева, 28. Это в районе пересечения с улицей Сорокина, сообщает портал samru со ссылкой на источник 
15 декабря 2016, 09:50
В Самаре из-за прорыва трубы частично перекрыта улица Мориса Тореза

В Самаре из-за прорыва трубы частично перекрыта улица Мориса Тореза

Сегодня, 6 мая, около восьми часов утра в Самаре была обнаружена утечка на водоводе диаметром 900 миллиметров по адресу: ул. Мориса Тореза, 55. Сейчас там работают аварийные службы.

«Благодаря технологическим переключениям жители от водоснабжения не отключались. Однако в течение дня потребители 

6 мая 2016, 01:45
В блогах: Очередной прорыв «СКС» в Самаре

В блогах: Очередной прорыв «СКС» в Самаре

Блогер Дмитрий Ширяев поведал про "очередной прорыв трубы с холодной водой в поселке Мехзавод в 15-м квартале в доме № 1, напротив продовольственного магазина". "Вчера вечером там текла бурная река, а сегодня работает вот этот вот монстр, который режет 
11 февраля 2016, 05:54
В Самаре злоумышленник избил своего собутыльника и отобрал у него одежду

В Самаре злоумышленник избил своего собутыльника и отобрал у него одежду

Утром 22 сентября в полицию Самары обратился местный 41-летний житель. Мужчина сообщил, что вечером 21 сентября в отношении него было совершено разбойное нападение. Полицейский провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев. Сотрудники ОВД установили, что преступление произошло в квартире дома на 
27 сентября 2015, 03:27
Ремонт водовода на Ново-Садовой планируют завершить к началу сентября

Ремонт водовода на Ново-Садовой планируют завершить к началу сентября

Продолжаются работы по ремонту водовода на улице Ново-Садовой между улицами Аминева и XXII Партсъезда. Движение по магистрали затруднено. 

Реконструкцию на этом участке обещают завершить в начале сентября. Об этом заявили в компании «Самарские коммунальные системы». Вместо старых железобетонных труб укладывают новые 
20 августа 2015, 01:17
В Самаре из-за ремонта водовода перекрыто движение на пересечении улиц Чапаевской и Комсомольской

В Самаре из-за ремонта водовода перекрыто движение на пересечении улиц Чапаевской и Комсомольской

11 апреля в областной столице закрыто движение на пересечении улиц Чапаевской и Комсомольской, сообщает в «Твиттер» заместитель начальника технического отдела МП Самары ГАТИ по благоустройству Александр Филатов.
Причиной стал прорыв водовода, который произошел вчера, 10 апреля, в 20:00 около дома 

11 апреля 2014, 11:55
В Самаре в связи с ремонтом водовода закрыто движение по улице Печерской

В Самаре в связи с ремонтом водовода закрыто движение по улице Печерской

В связи с ремонтом водовода по улице Печерской в Самаре закрыто движение автотранспорта между 3-м и 4-м проездами. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал заместитель начальника технического отдела МП г. Самары ГАТИ по благоустройству Александр Филатов.

Как уже сообщала 

21 января 2014, 06:07
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