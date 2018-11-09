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В Самарской области госпитализированы пострадавшие при взрыве боеприпаса
Стали известны подробности взрыва боеприпаса в Самарской области, в результате которого пострадали четыре человека. ЧП случилось в пятницу, 9 ноября. Оказалось, что снаряд сдетонировал в 15:00 на улице Мячина в поселке Нагорный в Чапаевске. Именно там находится «Приволжский государственный боеприпасный …
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9 ноября 2018, 06:58
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В Самаре без отопления остались 161 дом и 6 детсадов
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9 ноября 2018, 05:51
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В Самарской области во время взрыва боеприпаса были ранены четыре человека
В пятницу, 9 ноября, в результате взрыва боеприпаса в Самарской области были ранены четыре человека. По предварительным данным, это случилось во время утилизации снаряда на полигоне. При разгрузке один из боеприпасов внезапно сдетонировал. Пострадали четыре человека. Подробности уточняются.
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9 ноября 2018, 05:21
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В Самаре 10 ноября перекроют дороги около стадиона
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9 ноября 2018, 04:38
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Трамваи поедут в Юнгородок только в следующем году
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5 октября 2018, 10:35
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Общественный транспорт изменит работу из-за ремонта Заводского шоссе в Самаре
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20 августа 2018, 11:35
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В Самаре отказались от досрочного капремонта 9-ти многоквартирных домов
В Самаре отказались от досрочного капитального ремонта 9-и многоквартирных домов. Причина - низкая собираемость взносов в фонд регионального оператора. Об этом говорится в опубликованном мэрией Самары протоколе комиссии по определению возможности переноса даты восстановительных работ по указанным адресам на более …
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19 июля 2018, 12:25
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В блогах: Какой же удивительный этот Сбербанк!
Михаил Бабкин рассказал в "Фейсбуке", "какой же удивительный этот Сбербанк"! "Пошёл я туда оплатить квитанцию за капремонт, - пишет автор. - Отстоял очередь, подошёл к окошку. А там проблема: с пятого числа и по сию пору деньги за капремонт …
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12 июля 2018, 11:23
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Стало известно, когда начнется капитальный ремонт Заводского шоссе в Самаре
После 20 июля в областной столице стартует капитальный ремонт Заводского шоссе на отрезке от улицы 22 Партсъезда до улицы Земеца. Привести проезжую часть в порядок решили из-за постоянных жалоб автомобилистов и Госавтоинспекции. Еще одной причиной стала необходимость увеличить пропускную способность …
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6 июля 2018, 03:19
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Как изменятся тарифы на капремонт в Самарской области?
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28 июня 2018, 09:02
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На Заводском шоссе уничтожен ларек с шаурмой
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17 апреля 2018, 12:36
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Капитальный ремонт домов к ЧМ-2018 в Самаре завершится 1 мая
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27 февраля 2018, 09:13