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Материалы по теме:

В Самарской области госпитализированы пострадавшие при взрыве боеприпаса

В Самарской области госпитализированы пострадавшие при взрыве боеприпаса

Стали известны подробности взрыва боеприпаса в Самарской области, в результате которого пострадали четыре человека. ЧП случилось в пятницу, 9 ноября. Оказалось, что снаряд сдетонировал в 15:00 на улице Мячина в поселке Нагорный в Чапаевске. Именно там находится «Приволжский государственный боеприпасный 
9 ноября 2018, 06:58
В Самаре без отопления остались 161 дом и 6 детсадов

В Самаре без отопления остались 161 дом и 6 детсадов

В пятницу, 9 ноября, в Октябрьском районе Самары произошла коммунальная авария - серьезный порыв на теплотрассе диаметром 700 мм в районе дома № 44 по улице Николая Панова. Прекратилась подача отопления в 161 жилой многоквартирный дом, 6 детских садов, 5 
9 ноября 2018, 05:51
В Самарской области во время взрыва боеприпаса были ранены четыре человека

В Самарской области во время взрыва боеприпаса были ранены четыре человека

В пятницу, 9 ноября, в результате взрыва боеприпаса в Самарской области были ранены четыре человека. По предварительным данным, это случилось во время утилизации снаряда на полигоне. При разгрузке один из боеприпасов внезапно сдетонировал. Пострадали четыре человека. Подробности уточняются.
 
Напомним, что это 
9 ноября 2018, 05:21
В Самаре 10 ноября перекроют дороги около стадиона

В Самаре 10 ноября перекроют дороги около стадиона

В субботу, 10 ноября, будет ограничено движение транспорта около стадиона «Самара Арена». Это будет сделано из-за проведения матча между «Крыльями Советов» и «Ахматом».
10 ноября с 15.00 до 23.00 запрещается движение по улицам Дальней, Арене 2018, 1-ой стадионной, по проездам № 
9 ноября 2018, 04:38
Трамваи поедут в Юнгородок только в следующем году

Трамваи поедут в Юнгородок только в следующем году

Движение трамваев по Заводскому шоссе в Самаре будет закрыто до 31 декабря этого года. Такие сроки обозначили представители ТТУ в ответ на вопрос о том, когда вагоны снова поедут в Юнгородок.

Напомним, летом в областном центре стартовала реконструкция Заводского шоссе на 

5 октября 2018, 10:35
Общественный транспорт изменит работу из-за ремонта Заводского шоссе в Самаре

Общественный транспорт изменит работу из-за ремонта Заводского шоссе в Самаре

С 21 августа стартует капитальный ремонт Заводского шоссе. В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в порядок будут приводить участок дороги от улицы XXII Партсъезда до Земеца. Как сообщает самарская мэрия, в связи с этим изменится схема движения транспорта. 
20 августа 2018, 11:35
В Самаре отказались от досрочного капремонта 9-ти многоквартирных домов

В Самаре отказались от досрочного капремонта 9-ти многоквартирных домов

В Самаре отказались от досрочного капитального ремонта 9-и многоквартирных домов. Причина - низкая собираемость взносов в фонд регионального оператора. Об этом говорится в опубликованном мэрией Самары протоколе комиссии по определению возможности переноса даты восстановительных работ по указанным адресам на более 
19 июля 2018, 12:25
В блогах: Какой же удивительный этот Сбербанк!

В блогах: Какой же удивительный этот Сбербанк!

Михаил Бабкин рассказал в "Фейсбуке", "какой же удивительный этот Сбербанк"! "Пошёл я туда оплатить квитанцию за капремонт, - пишет автор. - Отстоял очередь, подошёл к окошку. А там проблема: с пятого числа и по сию пору деньги за капремонт 
12 июля 2018, 11:23
Стало известно, когда начнется капитальный ремонт Заводского шоссе в Самаре

Стало известно, когда начнется капитальный ремонт Заводского шоссе в Самаре

После 20 июля в областной столице стартует капитальный ремонт Заводского шоссе на отрезке от улицы 22 Партсъезда до улицы Земеца. Привести проезжую часть в порядок решили из-за постоянных жалоб автомобилистов и Госавтоинспекции. Еще одной причиной стала необходимость увеличить пропускную способность 

6 июля 2018, 03:19
Как изменятся тарифы на капремонт в Самарской области?

Как изменятся тарифы на капремонт в Самарской области?

С 1 июля, уже по сложившейся традиции, по всей стране вырастут тарифы на коммунальные услуги. В среднем на инфляционные 4%. Причем коснется это и взносов на капитальный ремонт, которые сейчас в нашем регионе составляют от 5 до 6 с половиной 

28 июня 2018, 09:02
На Заводском шоссе уничтожен ларек с шаурмой

На Заводском шоссе уничтожен ларек с шаурмой

В Самаре на Заводском шоссе утром во вторник, 17 апреля, произошел пожар – загорелся ларек с шаурмой, сообщили очевидцы. В соцсетях появились фотографии и видео с места происшествия. Самарцы гадают, из-за чего мог загореться торговый павильон. Очевидцы отмечают, что во 

17 апреля 2018, 12:36
Капитальный ремонт домов к ЧМ-2018 в Самаре завершится 1 мая

Капитальный ремонт домов к ЧМ-2018 в Самаре завершится 1 мая

В Самаре полным ходом идет капитальный ремонт домов, которые было необходимо привести в порядок к ЧМ-2018. Всего планировалось отремонтировать 354 объекта. Работы на 300 объектах уже закончены. В остальных домах они завершатся к 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации 

27 февраля 2018, 09:13
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