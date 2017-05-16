25 мая с 14.00 до 16.00 в областной столице пройдет праздничный «Последний звонок». Впервые организуют торжественное шествие выпускников по Ленинградской от Молодогвардейской до 1-ой очереди набережной, по 1-ой очереди набережной до Некрасовской. Планируется, что в мероприятии будут участвовать 3 тысячи старшеклассников.
На 1-ой очереди набережной около Некрасовского спуска организуют праздничную программу с флэш-мобом и вальсом выпускников. Здесь запланировано проведение концерта детских творческих коллективов. Неподалеку разместятся тематические площадки «Город Выпускников», где представят информацию о каждом городском районе, сообщает горадминистрация.
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В блогах: последний звонок в самарской школе №161
Блогер Дмитрий Ширяев побывал на последнем звонке в 161-й школе, что находится в поселке Управленческий Красноглинского района. "Это мероприятие запомнится мне надолго. Ребята выступали с песнями и танцами для своих учителей и гостей мероприятия. Я вспоминаю свой выпускной - …
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