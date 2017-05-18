Сегодня об этом сообщает пресс-служба МВД России. По версии следствия, заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением областной клинической больницы сообщал благотворительной организации ложные данные о потребности юных пациентов в дорогостоящем медоборудовании. На основании предоставленных документов, фонд оплатил проведение операций по коррекции сколиотической деформации у детей. Полученные деньги в рамках программы по спасению тяжелобольных детей медик забрал себе.
Преступление совершено в период с 2014-ого по 2016-ый год. За это время врач, по оперативным данным, украл более 1 миллиона рублей пожертвований. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".
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