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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Самарский рецидивист ездил из города в Кинельский район грабить частные дома

Самарский рецидивист ездил из города в Кинельский район грабить частные дома

Закончено расследование дела в отношении 35-летнего самарца, который обвиняется в совершении 17 краж из частных домов. По данным полиции, гражданин жил в областной столице на съемной квартире и ездил в Кинельский район на электричке либо такси, чтобы обчищать частные дома.

16 мая 2017, 03:11
6 самарцев обвиняют в краже денег с кредиток

6 самарцев обвиняют в краже денег с кредиток

Согласно материалам дела, они рассылали sms-сообщения о блокировке банковских карт.  Дальше действовали двумя способами - под предлогом разблокировки получали согласие граждан на совершение финансовых операций или узнавали номера карт, период их действия, электронные ключи и другие персональные данные.
По версии 

16 мая 2017, 02:06
Хакеры похитили фильм у компании Walt Disney и требуют за него выкуп

Хакеры похитили фильм у компании Walt Disney и требуют за него выкуп

Неизвестные хакеры похитили у Walt Disney Company еще не появившееся на экранах продолжение «Пиратов Карибского моря» и требуют за него большой выкуп. В противном случае злоумышленники намерены размещать в Интернете части новой картины про похождения Джека Воробья.
По информации зарубежных 

16 мая 2017, 11:10
Похитители аккумуляторов атакуют автолюбителей Тольятти

Похитители аккумуляторов атакуют автолюбителей Тольятти

В Автограде становится популярной кража аккумуляторных батарей из легковых автомобилей. Так сотрудники Росгвардии задержали в городе двух молодых людей. Ночью находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны получил ориентировку от дежурного райотдела полиции. Жильцы дома, расположенного на улице Макарова, видели, как 

15 мая 2017, 09:36
В Китае расхитителя гробниц задержали через 23 года после преступления

В Китае расхитителя гробниц задержали через 23 года после преступления

Правоохранители КНР задержали мужчину по подозрению в расхищении гробницы, которое было совершено 23 года назад. Об этом информирует издание Синьхуа.
Задержание китайские стражи порядка провели в провинции Хайнань. По словам силовиков, весной 1994 года гражданин входил в число лиц, участвовавших 

15 мая 2017, 09:34
В Сызрани задержали пенсионерку, воровавшую кошельки у покупателей в магазинах

В Сызрани задержали пенсионерку, воровавшую кошельки у покупателей в магазинах

В Сызрани полиция направила в суд уголовное дело о краже денег у клиентов магазинов.
 
История началось с того, что в феврале этого года в дежурную часть «Сызранское» обратилась местная 58-летняя жительница, которая сообщила, что у нее из сумки пропал 
7 мая 2017, 11:19
Кто угрожает врачам самарской «скорой»?

Кто угрожает врачам самарской «скорой»?

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники скорой медицинской помощи. В Самаре работают 46 бригад врачей, которые каждый день спасают жизни горожан. При этом, нередко они сами рискуют своим здоровьем, сталкиваясь с враждебно настроенными пациентами и их родственниками.
Здесь не знают 

28 апреля 2017, 06:10
Задержание похитивших самарского бизнесмена бандитов сняли на видео

Задержание похитивших самарского бизнесмена бандитов сняли на видео

Полицейские опубликовали видео задержания мужчин, подозреваемых в похищении самарского бизнесмена. Преступление было совершено в Самаре 10 марта.

Как уже сообщала «ТЕРРА», бандиты похитили 51-летнего директора самарской фирмы прямо из кафе на улице Партизанской. В полицию обратился старший брат 
24 марта 2017, 11:56
К чемпионату мира по футболу готовится команда медиков Самарской области

К чемпионату мира по футболу готовится команда медиков Самарской области

К чемпионату мира по футболу, матчи которого пройдут в Самаре в 2018 году, готовится команда медиков Самарской области. 250 специалистов выйдут не только на стадион, но и заступят на дежурство в места массового присутствия гостей мундиаля. Остановка сердца - ЧП, 

23 марта 2017, 05:46
В Тольятти начнут судить обвиняемых в похищении бизнесмена, за которого требовали выкуп 10 млн евро

В Тольятти начнут судить обвиняемых в похищении бизнесмена, за которого требовали выкуп 10 млн евро

Речь идет о похищении Камала Гулуева - бывшего совладельца компаний «Ралес» и «ВС», коммерческом директоре фирмы «Ася». Согласно материалам дела, в декабре 2015 года в Тольятти бизнесмен подъехал на автомобиле к спортивному комплексу "Олимп", чтобы забрать сына с тренировки. Там 

1 марта 2017, 09:26
Видео в блогах: в Самаре ограбили ящик с пожертвованиями

Видео в блогах: в Самаре ограбили ящик с пожертвованиями

В Самаре мужчина попал на видео во время кражи ящика с пожертвованиями для бездомных животных, сообщают в группе "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)". Кража случилась 1 февраля в одной из самарских ветклиник. Интересного клиента сняли установленные в помещении камеры. Мужчина 
3 февраля 2017, 04:55
В Самаре врача-лора призовут к ответу за смерть пациентки в частной клинике

В Самаре врача-лора призовут к ответу за смерть пациентки в частной клинике

В Промышленном районном суде Самары приступили к рассмотрению дела о смерти пациентки в частной клинике. Отоларинголога обвиняют в нарушении методики проведения операции по удалению гланд, что и привело к гибели молодой женщины. На скамье подсудимых - врач-отоларинголог с 30-летним стажем 

2 февраля 2017, 09:01
В блогах: самарский водитель привез в больницу мертвого пассажира

В блогах: самарский водитель привез в больницу мертвого пассажира

В соцсетях обсуждают смерть пассажира самарского автобуса. По словам очевидцев, молодой мужчина потерял сознание прямо в салоне. Водитель решил сойти с маршрута и довез его до ближайшей больницы. Однако там сказали: «Вызывайте скорую», пишет автор поста. По его словам, в 

26 января 2017, 05:13
Россияне скупятся

Россияне скупятся

За 6 лет доля россиян, регулярно занимающихся благотворительностью, сократилась с 11% в 2011 г. до 6% в 2014 г, сообщают "Ведомости". Стало меньше и тех, кто в последнее время делал благотворительные пожертвования несколько раз, – их доля снизилась с 32 

16 июня 2014, 11:04
В Самарской области мужчина похитил пожертвования на лечение ребенка

В Самарской области мужчина похитил пожертвования на лечение ребенка

Как сообщили в областной полиции, преступление было совершено в торговом зале одного из магазинов в посёлке Рассвет на территории Ставропольского района губернии.

Неизвестный мужчина открыто похитил стеклянный ящик с пожертвованиями, предназначенными для лечения малолетнего ребенка. Полицейские провели опрос очевидцев случившегося, собрали 

15 января 2014, 05:05
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