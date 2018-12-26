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Решено не открывать новое кладбище «Самарское» в Кинельском районе
В мэрии Самары решили не организовывать новое кладбище «Самарское» в Кинельском районе. Соответствующее постановление за подписью главы города Елены Лапушкиной опубликовано на официальном портале горадминистрации. Об устройстве нового крупного погоста вне границ областного центра власти заявили еще в 2008 году. …
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26 декабря 2018, 09:10
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Стратегия «АвтоВАЗа»: до 2026 года завод выпустит 8 новых моделей
«АвтоВАЗ» поделился своими производственными планами и отчитался за уже выполненные этапы по формированию обновленного модельного ряда. Как говорится в пресс-релизе тольяттинского автогиганта, до 2026 года компания планирует выпустить 8 новых моделей и провести 9 рестайлингов уже существующих автомобилей. В рамках …
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26 декабря 2018, 08:27
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В Самаре подвели итоги акции «Народное признание»
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25 декабря 2018, 10:23
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Рекордное подорожание яиц в Самарской области - сговор?
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25 декабря 2018, 10:07
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У жителя Самарской области нашли 1,7 кг наркотиков
Жителя Самарской области подозревают в причастности к обороту наркотиков в крупном размере. Мужчину задержали у него дома сотрудники наркополиции и бойцы спецподразделения «Гром». В помещении, расположенном в Железнодорожном районе, нашли наркотики массой более 1700 грамм.
По словам задержанного, он …
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25 декабря 2018, 11:06
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В Сызрани попал в больницу таксист с сотрясением мозга и ушибами
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25 декабря 2018, 09:15
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Требовал обнаженные детские фото: самарца поймали на 73 преступлениях против несовершеннолетних
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24 декабря 2018, 05:20
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Житель Чапаевска довел племянницу до попытки самоубийства
Перед судом предстал житель Чапаевска, который несколько лет систематически унижал свою несовершеннолетнюю племянницу. В конце концов издевательства довели ребенка до попытки самоубийства. В течение трех лет, с января 2015 до апреля 2018, мужчина постоянно избивал девочку, оскорблял ее, всячески унижал. …
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24 декабря 2018, 04:01
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«Кто успел - тот поступил»: проблемы зачисления в самарские школы и лицеи
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19 декабря 2018, 10:12
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Места для первоклассников в лицеях Самары «расхватали» за 10 минут
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18 декабря 2018, 04:43
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В Октябрьске автоледи на «Жигулях» сбила девочку-подростка
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18 декабря 2018, 01:11
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По Самарской области «гуляют» свиной и гонконгский грипп
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13 декабря 2018, 12:52
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Самарская область заняла 25 место в рейтинге вредных привычек в регионах
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13 декабря 2018, 10:20
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В Самаре привили от кори 350 сотрудников торгового центра
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10 декабря 2018, 07:39
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«Это не вспышка, а случай группового заболевания»: врачи о кори в Самаре
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10 декабря 2018, 11:20