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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

Решено не открывать новое кладбище «Самарское» в Кинельском районе

Решено не открывать новое кладбище «Самарское» в Кинельском районе

В мэрии Самары решили не организовывать новое кладбище «Самарское» в Кинельском районе. Соответствующее постановление за подписью главы города Елены Лапушкиной опубликовано на официальном портале горадминистрации. Об устройстве нового крупного погоста вне границ областного центра власти заявили еще в 2008 году. 
26 декабря 2018, 09:10
Стратегия «АвтоВАЗа»: до 2026 года завод выпустит 8 новых моделей

Стратегия «АвтоВАЗа»: до 2026 года завод выпустит 8 новых моделей

«АвтоВАЗ» поделился своими производственными планами и отчитался за уже выполненные этапы по формированию обновленного модельного ряда. Как говорится в пресс-релизе тольяттинского автогиганта, до 2026 года компания планирует выпустить 8 новых моделей и провести 9 рестайлингов уже существующих автомобилей. В рамках 
26 декабря 2018, 08:27
В Самаре подвели итоги акции «Народное признание»

В Самаре подвели итоги акции «Народное признание»

В Самарском театре оперы и балета прошла церемония награждения акции «Народное признание». В этом году она проводится уже в 11-й раз. За это время десятки жителей области отмечены в различных номинациях. Это люди самых разных профессий и областей деятельности. Своими 
25 декабря 2018, 10:23
Рекордное подорожание яиц в Самарской области - сговор?

Рекордное подорожание яиц в Самарской области - сговор?

В Самарской области зафиксирован рекордный рост цен на куриные яйца. По данным Самарастата, за неделю, с 17 по 24 декабря, они подорожали почти на 4,5 процента, на предыдущей семидневке - на 5,5, а в первую неделю декабря - сразу на 
25 декабря 2018, 10:07
У жителя Самарской области нашли 1,7 кг наркотиков

У жителя Самарской области нашли 1,7 кг наркотиков

Жителя Самарской области подозревают в причастности к обороту наркотиков в крупном размере. Мужчину задержали у него дома сотрудники наркополиции и бойцы спецподразделения «Гром». В помещении, расположенном в Железнодорожном районе, нашли наркотики массой более 1700 грамм.

По словам задержанного, он 
25 декабря 2018, 11:06
В Сызрани попал в больницу таксист с сотрясением мозга и ушибами

В Сызрани попал в больницу таксист с сотрясением мозга и ушибами

В Сызрани госпитализирован 56-летний водитель такси. Врачи Центральной городской больницы диагностировали у него сотрясение мозга и ушибы грудной клетки. По данным источника, шофера избили на работе, в офисе предприятия. По словам пострадавшего, его около 2:00 вызвали в сауну, где находился 
25 декабря 2018, 09:15
Требовал обнаженные детские фото: самарца поймали на 73 преступлениях против несовершеннолетних

Требовал обнаженные детские фото: самарца поймали на 73 преступлениях против несовершеннолетних

Жителя областной столицы признали виновным в 73 случаях развратных и сексуальных действий в отношении несовершеннолетних и маленьких детей с помощью интернета. Полицейским рассказали, что 34-летний мужчина переписывается с детьми в возрасте от 10 до 15 лет в соцсетях. Притворяясь сверстником, 
24 декабря 2018, 05:20
Житель Чапаевска довел племянницу до попытки самоубийства

Житель Чапаевска довел племянницу до попытки самоубийства

Перед судом предстал житель Чапаевска, который несколько лет систематически унижал свою несовершеннолетнюю племянницу. В конце концов издевательства довели ребенка до попытки самоубийства. В течение трех лет, с января 2015 до апреля 2018, мужчина постоянно избивал девочку, оскорблял ее, всячески унижал. 
24 декабря 2018, 04:01
«Кто успел - тот поступил»: проблемы зачисления в самарские школы и лицеи

«Кто успел - тот поступил»: проблемы зачисления в самарские школы и лицеи

В Самаре начался прием заявлений для записи детей в первые классы. Традиционно сделать это можно только через интернет. Первыми заявки на поступление приняли лицеи, гимназии и специализированные школы. В остальные образовательные учреждения запись откроется в январе. Однако в Самаре до 
19 декабря 2018, 10:12
Места для первоклассников в лицеях Самары «расхватали» за 10 минут

Места для первоклассников в лицеях Самары «расхватали» за 10 минут

Во вторник, 18 декабря, в Самаре стартовал прием обращений о зачислении детей в первые классы гимназий и лицеев. Электронный сервис начал работу, система функционировала без сбоев, в штатном режиме.

- На 9:04 было зарегистрировано 1135 заявлений, - сообщили в 
18 декабря 2018, 04:43
В Октябрьске автоледи на «Жигулях» сбила девочку-подростка

В Октябрьске автоледи на «Жигулях» сбила девочку-подростка

В понедельник, 17 декабря, произошла авария с пешеходом в Октябрьске. Примерно в 08:00 29-летняя женщина ехала на ВАЗ-2105 по улице Мира со стороны улицы 3-го Октября. Она направлялась к улице Зеленовской, когда сбила несовершеннолетнюю девочку, которая пересекала проезжую часть неподалеку, 
18 декабря 2018, 01:11
По Самарской области «гуляют» свиной и гонконгский грипп

По Самарской области «гуляют» свиной и гонконгский грипп

За прошлую неделю, с 3 по 9 декабря, в Самарской обрасти ОРВИ и гриппом заразились более 9,7 тысяч человек. Причем, 4,7 тысяч пациентов насчитали только в губернской столице. Показатели выросли по сравнению с результатами предыдущей недели, но специалисты считают - 
13 декабря 2018, 12:52
Самарская область заняла 25 место в рейтинге вредных привычек в регионах

Самарская область заняла 25 место в рейтинге вредных привычек в регионах

Табакокурение, алкоголизм и наркомания - самые распространенные вредные привычки. Они негативно отражаются как на жизни каждого конкретного человека и его семьи, так и на обществе в целом. И даже несмотря на то, что здоровый образ жизни становится все более 
13 декабря 2018, 10:20
В Самаре привили от кори 350 сотрудников торгового центра

В Самаре привили от кори 350 сотрудников торгового центра

Информация о том, что в Самаре вспышка кори сначала появилась в социальных сетях. Об этом писали родители со ссылкой на врачей-педиатров, которые якобы призывали горожан воздержаться от посещения торговых центров, так как недуг распространяется именно там. С 27 ноября по 
10 декабря 2018, 07:39
«Это не вспышка, а случай группового заболевания»: врачи о кори в Самаре

«Это не вспышка, а случай группового заболевания»: врачи о кори в Самаре

На текущий момент в Самаре корью болеют 5 человек. Заболевание зарегистрировано среди сотрудников гипермаркета «Лента» в ТЦ «Аврора». Всего с начала года в регионе отмечено 18 лабораторно подтверждённых случаев кори. Об этом в понедельник, 10 декабря, на специальном брифинге рассказала 
10 декабря 2018, 11:20
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