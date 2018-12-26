«Это не вспышка, а случай группового заболевания»: врачи о кори в Самаре На текущий момент в Самаре корью болеют 5 человек. Заболевание зарегистрировано среди сотрудников гипермаркета «Лента» в ТЦ «Аврора». Всего с начала года в регионе отмечено 18 лабораторно подтверждённых случаев кори. Об этом в понедельник, 10 декабря, на специальном брифинге рассказала …