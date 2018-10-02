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«Бункер S» Эфир передачи от 02.10.2018  
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Материалы по теме:

В блогах: в Тольятти возбуждено дело

В блогах: в Тольятти возбуждено дело "в результате тяжелой и кропотливой работы"

В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, сегодня пайщики ЖСК "Татищев-2" побывали на личном приёме у руководителя управления Следственного комитета по Самарской области Валерия Самодайкина. "В результате тяжелой и кропотливой работы нам удалось добиться возбуждения уголовного дела против председателя ЖСК. 
2 октября 2018, 08:29
В Самаре на один день перекроют улицу Ленинскую

В Самаре на один день перекроют улицу Ленинскую

В субботу, 6 октября, с 12:00 до 16:00 в Самаре будет ограничено движение транспорта на улице Ленинской от дома № 123 до улицы Рабочей. В этот день в историческом центре областной столицы пройдет историко-патриотический фестиваль «Ожившие страницы истории». Конечно, перекрытие 
2 октября 2018, 05:37
Больных все больше: за неделю заразились 8997 жителей Самарской области

Больных все больше: за неделю заразились 8997 жителей Самарской области

За неделю, с 24 по 30 сентября в Самарской области зарегистрировали 8997 случаев ОРВИ и гриппа. Причем, из них 4273 человека заразились в Самаре. На сегодняшний день заболеваемость ОРВИ и гриппом регистрируется в регионе на неэпидемическом уровне, но специалисты отмечают 
2 октября 2018, 05:13
Под Самарой автомобиль с разорванной шиной улетел в кювет: пострадал водитель

Под Самарой автомобиль с разорванной шиной улетел в кювет: пострадал водитель

В понедельник, 1 октября, произошла авария на трассе в Кинельском районе. По информации сотрудников Госавтоинспекции, 26-летний парень ехал на автомобиле ВАЗ 1116930 по трассе  Самара — Бугуруслан. По пути у машины разорвало шину, автомобилист не справился с управлением и скатился 
2 октября 2018, 04:22
В Самаре завели дело из-за гибели пациентки в больнице

В Самаре завели дело из-за гибели пациентки в больнице

В областной столице завели уголовное дело из-за смерти пациентки в больнице. 8 августа в одно из медицинских учреждений города обратилась 65-летняя женщина для прохождения процедуры «фиброколонскопия». Во время нее пенсионерка умерла. Советский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 
17 сентября 2018, 12:47
Среднюю зарплату врачей скоро поднимут до 30 тысяч рублей

Среднюю зарплату врачей скоро поднимут до 30 тысяч рублей

Четверть века на страже здоровья: система обязательного медицинского страхования Самарской области отметит юбилей. 
 
За 25 лет существования системы обязательного медицинского страхования принципы ее работы серьезно изменились. Об этом рассказал директор территориального фонда Виктор Мокшин. Например, если раньше ФОМС просто оплачивал выставленные 
30 августа 2018, 08:46
В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови

В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови

За последние 15 лет в Самаре удалось значительно улучшить состояние или полностью вылечить более двухсот пациентов с ДЦП, циррозом печени и целым рядом других заболеваний. Это стало возможным благодаря лечению с помощью клеток пуповинной крови. 
 
Перспективы лечения с помощью клеток пуповинной 
24 августа 2018, 02:57
Работу поликлиник смогут анонимно оценить жители Самарской области

Работу поликлиник смогут анонимно оценить жители Самарской области

Пациентов поликлиник Самары, Тольятти, Чапаевска и Новокуйбышевска просят оценить качество предоставляемых им медицинских услуг. Для этого они могут заполнить анонимную анкету на сайте регионального Минздрава или же непосредственно в самой больнице.
 
Участники опроса должны высказать свое мнение об открытости и доступности 
20 августа 2018, 04:53
Ученые создали материал из целлюлозы, который прочнее стали

Ученые создали материал из целлюлозы, который прочнее стали

Ученые из Швеции, Германии и США сделали важное открытие: им удалось получить материал из волокон целлюлозы, который превосходит по прочности биополимерные материалы, а также многие сплавы. Они пересобрали волокна древесной целлюлозы в искусственную нить, а затем усилили свойства материала химической 
17 мая 2018, 04:32
Шнобелевскую премию мира получили исследователи храпа

Шнобелевскую премию мира получили исследователи храпа

Церемония вручения Шнобелевских премий за наиболее абсурдные научные достижения и нестандартные идеи — Ig Nobel Prize — состоялась в Гарвардском университете в штате Массачусетс. В частности, один из необычных призов получил коллектив специалистов Цюрихского университета, доказавший, что игра на музыкальном 

15 сентября 2017, 12:01
Дальневосточные ученые обнаружили сотни новых морских организмов

Дальневосточные ученые обнаружили сотни новых морских организмов

Российские ученые открыли 500 прежде неизвестных организмов. Исследования Курило-Камчатского желоба проводили участники интернациональной экспедиции KuramBio II. Об этом сообщили специалисты Дальневосточного отделения РАН.
В подавляющем большинстве речь идет об открытии разнообразных беспозвоночных организмов, которые прежде не изучались официальной наукой. В 

31 января 2017, 05:07
Ученые: Россияне боятся нового оружия и роботов

Ученые: Россияне боятся нового оружия и роботов

Россияне больше всего опасаются нового оружия, искусственного интеллекта, роботов и инопланетян. Об этом со ссылкой на исследование Института современных медиа (MOMRI) и телеканала «Наука» информируют «Известия».
Порядка 19% жителей нашей страны боятся возникновения новых видов вооружения. На второй строке в 

23 января 2017, 01:17
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