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В блогах: в Тольятти возбуждено дело "в результате тяжелой и кропотливой работы"
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, сегодня пайщики ЖСК "Татищев-2" побывали на личном приёме у руководителя управления Следственного комитета по Самарской области Валерия Самодайкина. "В результате тяжелой и кропотливой работы нам удалось добиться возбуждения уголовного дела против председателя ЖСК. …
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2 октября 2018, 08:29
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В Самаре на один день перекроют улицу Ленинскую
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2 октября 2018, 05:37
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Больных все больше: за неделю заразились 8997 жителей Самарской области
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2 октября 2018, 05:13
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Под Самарой автомобиль с разорванной шиной улетел в кювет: пострадал водитель
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2 октября 2018, 04:22
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В Самаре завели дело из-за гибели пациентки в больнице
В областной столице завели уголовное дело из-за смерти пациентки в больнице. 8 августа в одно из медицинских учреждений города обратилась 65-летняя женщина для прохождения процедуры «фиброколонскопия». Во время нее пенсионерка умерла. Советский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье …
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17 сентября 2018, 12:47
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Среднюю зарплату врачей скоро поднимут до 30 тысяч рублей
Четверть века на страже здоровья: система обязательного медицинского страхования Самарской области отметит юбилей.
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30 августа 2018, 08:46
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В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови
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24 августа 2018, 02:57
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Работу поликлиник смогут анонимно оценить жители Самарской области
Пациентов поликлиник Самары, Тольятти, Чапаевска и Новокуйбышевска просят оценить качество предоставляемых им медицинских услуг. Для этого они могут заполнить анонимную анкету на сайте регионального Минздрава или же непосредственно в самой больнице.
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20 августа 2018, 04:53
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Ученые создали материал из целлюлозы, который прочнее стали
Ученые из Швеции, Германии и США сделали важное открытие: им удалось получить материал из волокон целлюлозы, который превосходит по прочности биополимерные материалы, а также многие сплавы. Они пересобрали волокна древесной целлюлозы в искусственную нить, а затем усилили свойства материала химической …
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17 мая 2018, 04:32
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Шнобелевскую премию мира получили исследователи храпа
Церемония вручения Шнобелевских премий за наиболее абсурдные научные достижения и нестандартные идеи — Ig Nobel Prize — состоялась в Гарвардском университете в штате Массачусетс. В частности, один из необычных призов получил коллектив специалистов Цюрихского университета, доказавший, что игра на музыкальном …
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15 сентября 2017, 12:01
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Дальневосточные ученые обнаружили сотни новых морских организмов
Российские ученые открыли 500 прежде неизвестных организмов. Исследования Курило-Камчатского желоба проводили участники интернациональной экспедиции KuramBio II. Об этом сообщили специалисты Дальневосточного отделения РАН.
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31 января 2017, 05:07
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Ученые: Россияне боятся нового оружия и роботов
Россияне больше всего опасаются нового оружия, искусственного интеллекта, роботов и инопланетян. Об этом со ссылкой на исследование Института современных медиа (MOMRI) и телеканала «Наука» информируют «Известия».
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23 января 2017, 01:17