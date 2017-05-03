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Дороги перекрывают: в Самаре до 10 мая ограничат движение транспорта
Мэрия Самары сообщила об ограничении движения транспорта в связи с репетициями военно-исторического парада и проведением других мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Все ограничения должны снять в ночь на 10 мая. Список участков, которые …
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3 мая 2017, 09:07
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В Самаре планируют перенести остановки общественного транспорта
В ближайшее время ряд маршрутов общественного транспорта, которые пользуются особым спросом у льготников, могут быть пересмотрены так, чтобы уменьшить число пересадок. Об этом было объявлено на совещании у губернатора Николая Меркушкина. Так же будут изменены некоторые маршруты общественного транспорта.
Напомним, с 1 …
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2 мая 2017, 06:46
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Истребители в небе: в Самарской области пройдут воздушные бои
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2 мая 2017, 03:52
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В Самарской области будут переносить остановки общественного транспорта
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2 мая 2017, 01:35
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Льготников услышали: В Самаре увеличили число поездок по социальной карте
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2 мая 2017, 12:06
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Самарские дороги загрузят дачниками с 1 мая
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28 апреля 2017, 12:26
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Сколько поездок разрешат самарским льготникам?
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21 апреля 2017, 05:40
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22 апреля в Самаре изменятся схемы автобусных маршрутов
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21 апреля 2017, 05:34
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Схема: как будут ходить автобусы во время ремонта Южного моста
Появилась схема движения самарских автобусов на время ремонта Южного моста. Городской департамент транспорта подготовил разъяснения для пассажиров.
Напомним, движение транспорта по мостовому комплексу "Южный" во время проведения ремонтных работ будет ограничено. Пассажиров будут высаживать в поселке Толевый около …
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10 апреля 2017, 02:54
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В центре Самары перекроют дороги
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7 апреля 2017, 05:15
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В Самаре ветерана войны не пустили на парад: полиция проводит проверку (есть видео)
МВД Самарской области проверит размещенную в соцсетях информацию о том, что в Самаре не пустили ветерана войны на парад 9 мая. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы областного главка полиции Сергея Гольдштейна.
"По факту …
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10 мая 2016, 11:18
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В Самаре около 30 тысяч человек прошли в колонне "Бессмертного полка"
В Самаре около 30 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", это почти в два раза больше, чем в прошлом году - тогда в колонне прошли 17 тысяч, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службе регионального правительства.
Перед …
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9 мая 2016, 04:56