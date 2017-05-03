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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Дороги перекрывают: в Самаре до 10 мая ограничат движение транспорта

Дороги перекрывают: в Самаре до 10 мая ограничат движение транспорта

Мэрия Самары сообщила об ограничении движения транспорта в связи с репетициями военно-исторического парада и проведением других мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Все ограничения должны снять в ночь на 10 мая. Список участков, которые 
3 мая 2017, 09:07
В Самаре планируют перенести остановки общественного транспорта

В Самаре планируют перенести остановки общественного транспорта

В ближайшее время ряд маршрутов общественного транспорта, которые пользуются особым спросом у льготников, могут быть пересмотрены так, чтобы уменьшить число пересадок. Об этом было объявлено на совещании у губернатора Николая Меркушкина. Так же будут изменены некоторые маршруты общественного транспорта.

Напомним, с 1 

2 мая 2017, 06:46
Истребители в небе: в Самарской области пройдут воздушные бои

Истребители в небе: в Самарской области пройдут воздушные бои

9 мая в Самарской области пройдут авиационные выступления, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
2 мая 2017, 03:52
В Самарской области будут переносить остановки общественного транспорта

В Самарской области будут переносить остановки общественного транспорта

Чтобы исключить пересадки студентов и льготников, в городах Самарской области остановки будут переносить. Об этом заявили министры правительства Самарской области Иван Пивкин и Марина Антимонова. Лимит для всех льготников - 60 поездок с 1 мая. На билетах будет печататься оставшееся 

2 мая 2017, 01:35
Льготников услышали: В Самаре увеличили число поездок по социальной карте

Льготников услышали: В Самаре увеличили число поездок по социальной карте

С 1 мая льготники могут бесплатно пользоваться общественным транспортом до 60 раз в месяц. Такое решение принято на совещании под председательством губернатора Николая Меркушкина.
Напомним, ограничение по социальной карте ввели с 1 февраля этого года. Лимит был равен 50-ти поездкам 

2 мая 2017, 12:06
Самарские дороги загрузят дачниками с 1 мая

Самарские дороги загрузят дачниками с 1 мая

1 мая в Самаре официально начинаются дачные перевозки, сообщает мэрия. В продажу уже поступили сезонки на 4, 8 и 16 поездок, их можно купить на остановках и автостанциях. В выходные, 29 и 30 апреля, завершатся пробные рейсы, которые транспортники использовали 

28 апреля 2017, 12:26
Сколько поездок разрешат самарским льготникам?

Сколько поездок разрешат самарским льготникам?

Решение по количеству поездок на общественном транспорте для самарских льготников примут на следующей неделе. Сейчас областное правительство анализирует, как граждане укладываются в лимит 50 поездок. В марте это количество превысили около 19 процентов льготников.
44 процента из этого числа ездили 

21 апреля 2017, 05:40
22 апреля в Самаре изменятся схемы автобусных маршрутов

22 апреля в Самаре изменятся схемы автобусных маршрутов

Мэрия Самары дополнила информацию об ограничениях для транспорта в субботу, 22 апреля. С 15 до 23 часов будут перекрыты следующие участки площади Куйбышева:

- по улице Чапаевской (от Вилоновской до Красноармейской);

- по улице Шостаковича (от Чапаевской до Фрунзе);

- по Вилоновской (от 

21 апреля 2017, 05:34
Схема: как будут ходить автобусы во время ремонта Южного моста

Схема: как будут ходить автобусы во время ремонта Южного моста

Появилась схема движения самарских автобусов на время ремонта Южного моста. Городской департамент транспорта подготовил разъяснения для пассажиров.

Напомним, движение транспорта по мостовому комплексу "Южный" во время проведения ремонтных работ будет ограничено. Пассажиров будут высаживать в поселке Толевый около 
10 апреля 2017, 02:54
В центре Самары перекроют дороги

В центре Самары перекроют дороги

В субботу, 8 апреля, в Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением торжественного мероприятия на площади Куйбышева. В связи с этим на время будут скорректированы маршруты общественного транспорта. Автобусы 24 и 92 будут объезжать закрытый участок Чапаевской по Галактионовской. 
7 апреля 2017, 05:15
В Самаре ветерана войны не пустили на парад: полиция проводит проверку (есть видео)

В Самаре ветерана войны не пустили на парад: полиция проводит проверку (есть видео)

МВД Самарской области проверит размещенную в соцсетях информацию о том, что в Самаре не пустили ветерана войны на парад 9 мая. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы областного главка полиции Сергея Гольдштейна.
 
"По факту 
10 мая 2016, 11:18
В Самаре около 30 тысяч человек прошли в колонне

В Самаре около 30 тысяч человек прошли в колонне "Бессмертного полка"

В Самаре около 30 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", это почти в два раза больше, чем в прошлом году - тогда в колонне прошли 17 тысяч, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службе регионального правительства.

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9 мая 2016, 04:56
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