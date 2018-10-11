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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

До выяснения причин аварии приостановят все пуски ракет «Союз-ФГ»

До выяснения причин аварии приостановят все пуски ракет «Союз-ФГ»

ЧП в космической отрасли. На этот раз оно напрямую касается Самары. В четверг в 11 часов 40 минут московского времени с космодрома Байконур был совершен запуск космического корабля "Союз МС-10", на борту которого находились члены очередной экспедиции на МКС. На 
11 октября 2018, 10:12
Кровавое месиво: в Самарской области легковушка сбила телят и улетела в кювет

Кровавое месиво: в Самарской области легковушка сбила телят и улетела в кювет

В четверг вечером, 11 октября, на выезде из поселка Варламово в Сызранском районе произошла авария. Примерно в 18:30 «Лада Приора» ехала со стороны трассы М-5 «Урал» и сбила двух телят. По словам очевидцев, легковушка улетела в кювет, а животные погибли 
11 октября 2018, 08:50
Тольяттинец принудил к проституции девочку-подростка

Тольяттинец принудил к проституции девочку-подростка

В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого подозревают в вовлечении занятием проституцией и принуждением к этому «ремеслу» несовершеннолетней девушки, а также в распространении сведений о частной жизни без согласия этого человека. По версии следствия, в декабре 
11 октября 2018, 08:27
В блогах: в Тольятти с диагнозом

В блогах: в Тольятти с диагнозом "воспаление лёгких" отправляют домой

В паблике "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)" пожаловались на "медицинский бардак, хаос и разруху в нашем славном местном медгородке".

"Отец пошёл в поликлинику по месту жительства с плохим самочувствием, - пишет автор. - Там сказали, что есть подозрение на 
11 октября 2018, 05:53
В Самаре запретят стоянку автобусов на кольце у Центрального автовокзала

В Самаре запретят стоянку автобусов на кольце у Центрального автовокзала

В Самаре собираются запретить стоянку автобусов на кольце у Центрального автовокзала. Уже на следующей неделе по предписанию ГИБДД там установят соответствующие дорожные знаки. Сейчас тысячи самарских водителей на различных интернет-площадках жалуются на огромные пробки у автовокзала. Запрет на парковку 
3 октября 2018, 10:47
Дмитрию Азарову пожаловались на ужасное состояние Центрального автовокзала

Дмитрию Азарову пожаловались на ужасное состояние Центрального автовокзала

Жители Самары пожаловались главе региона Дмитрию Азарову на состояние автовокзала «Центральный».

«Грязь, вонь, очереди, хамство и полная профнепригодность всего персонала!» - перечисляет недостатки транспортного узла один из пользователей соцсетей.

Автор обращения добавляет, что не знает ни одного положительного отзыва об автовокзале. И 

1 октября 2018, 10:34
Стали известны подробности новой скандальной истории вокруг центрального автовокзала

Стали известны подробности новой скандальной истории вокруг центрального автовокзала

Пассажиры, недовольные тем, что им приходится оплачивать междугородний проезд даже за детей до 7 лет, грозятся подать в суд на руководство предприятия. Самарец Дмитрий Савчук собирался отправить жену с двухлетним ребенком в Ульяновск к родне. Билет на автобус для взрослого 

20 июня 2017, 03:05
В Самаре разгорается новый скандал вокруг центрального автовокзала

В Самаре разгорается новый скандал вокруг центрального автовокзала

Пассажиры, недовольные тем, что им приходится оплачивать междугородний проезд за детей до 7 лет, грозятся подать в суд на руководство предприятия. Между тем, представители перевозчика уверяют - они следуют букве закона и, несмотря на то, что по одним правилам детям, 

19 июня 2017, 06:34
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