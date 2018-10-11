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До выяснения причин аварии приостановят все пуски ракет «Союз-ФГ»
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11 октября 2018, 10:12
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Кровавое месиво: в Самарской области легковушка сбила телят и улетела в кювет
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11 октября 2018, 08:50
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Тольяттинец принудил к проституции девочку-подростка
В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого подозревают в вовлечении занятием проституцией и принуждением к этому «ремеслу» несовершеннолетней девушки, а также в распространении сведений о частной жизни без согласия этого человека. По версии следствия, в декабре …
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11 октября 2018, 08:27
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В блогах: в Тольятти с диагнозом "воспаление лёгких" отправляют домой
В паблике "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)" пожаловались на "медицинский бардак, хаос и разруху в нашем славном местном медгородке".
"Отец пошёл в поликлинику по месту жительства с плохим самочувствием, - пишет автор. - Там сказали, что есть подозрение на …
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11 октября 2018, 05:53
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В Самаре запретят стоянку автобусов на кольце у Центрального автовокзала
В Самаре собираются запретить стоянку автобусов на кольце у Центрального автовокзала. Уже на следующей неделе по предписанию ГИБДД там установят соответствующие дорожные знаки. Сейчас тысячи самарских водителей на различных интернет-площадках жалуются на огромные пробки у автовокзала. Запрет на парковку …
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3 октября 2018, 10:47
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Дмитрию Азарову пожаловались на ужасное состояние Центрального автовокзала
Жители Самары пожаловались главе региона Дмитрию Азарову на состояние автовокзала «Центральный».
«Грязь, вонь, очереди, хамство и полная профнепригодность всего персонала!» - перечисляет недостатки транспортного узла один из пользователей соцсетей.
Автор обращения добавляет, что не знает ни одного положительного отзыва об автовокзале. И …
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1 октября 2018, 10:34
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Стали известны подробности новой скандальной истории вокруг центрального автовокзала
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20 июня 2017, 03:05
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В Самаре разгорается новый скандал вокруг центрального автовокзала
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19 июня 2017, 06:34