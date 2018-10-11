В Самаре разгорается новый скандал вокруг центрального автовокзала Пассажиры, недовольные тем, что им приходится оплачивать междугородний проезд за детей до 7 лет, грозятся подать в суд на руководство предприятия. Между тем, представители перевозчика уверяют - они следуют букве закона и, несмотря на то, что по одним правилам детям, …