Кинотеатр IMAX в Самаре откроют весной 2017 года Первый в Самаре кинозал IMAX планируют открыть в апреле-мае 2017 года. Он появится в кинотеатре торгового центра «Аврора», сообщила администрация группы «Киномакс – Самара».



Напомним, изначально запустить новый кинозал обещали еще в 2015 году. Данных о размере экрана и …