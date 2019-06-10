|
В Самаре начали возводить стены нового Дворца спорта на Молодогвардейской
В Самаре завершается первый этап строительства Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Монолитный конструктив, проще говоря, фундамент, толщиной более 6 метров практически готов. Напомним, старую Арену, возведенную полвека назад, снесли в 2018 году. Новый спорткомплекс на ее месте планируют открыть в …
|
10 июня 2019, 08:49
|
Самарцам запретили выезжать в леса в выходные
|
10 июня 2019, 05:50
|
«Ашан» пытается получить 3 млрд рублей с собственника ТРК «Московский»
|
10 июня 2019, 05:14
|
В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta
|
10 июня 2019, 04:38
|
На Московском шоссе в Самаре снесли автомастерскую
Московское шоссе в областной столице снова освобождают от небольших строений и павильонов. На этот раз «под раздачу» попали павильоны около Центрального автовокзала, расположенные в районе улицы Потапова. По словам местных жителей, в них раньше располагались автомастерские, пишет 63.ru. Одну …
|
10 июня 2019, 02:00
|
Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем
|
3 июня 2019, 04:55
|
В России могут отменить советские ГОСТы
В России отменят около десяти тысяч советских ГОСТов. Речь идет о государственных стандартах, принятых до 1991 года. Устаревшие требования мешают бизнесу и развитию экономики, поясняют в Росстандарте. Большинство требующих обновления норм относится к сфере добровольного применения. С 2012 года ведомство …
|
3 июня 2019, 03:28
|
В Самаре закрылись все «Пчелки» и «Карамели»
В Самаре прекратили работу все магазины сетей «Пчелка» и «Карамель». Региональные ритейлеры, подконтрольные компании «Элит» Андрея Котельникова, закрылись в мае. По мнению специалистов, это связано с экспансией федеральных сетей, а также со снижением покупательской способности населения, пишет «Самарское обозрение». …
|
3 июня 2019, 02:27
|
В Самарской области компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за использования бренда Lada
Компанию «Лада-Экспорт» оштрафовали на 228 тысяч рублей за незаконное использование товарного знака Lada, владельцем которого является «АвтоВАЗ», сообщает Самарское УФАС. Ведомство признало общество нарушившим «Закон о защите конкуренции». Поводом для возбуждения административного дела послужило обращение тольяттинского автогиганта. В нем заявители …
|
28 мая 2019, 07:51
|
В Самаре на Высоковольтной демонтировали незаконную автостоянку
В Советском районе Самары местная прокуратура демонтировала незаконную автостоянку. Последняя располагалась на пересечении Советской Армии с Высоковольтной.
"Мониторинг в сфере соблюдения земельного законодательства и законности нахождения автомобильных стоянок на территории района проводится постоянно, - пояснили в надзорном ведомстве. - …
|
16 февраля 2019, 04:52
|
В Самаре снесут четыре аварийных дома
В областной столице для муниципальных нужд собираются изъять участки и несколько квартир в Куйбышевском, Самарском и Кировском районах. Эти территории освободят от многоквартирных домов, которые ранее признали аварийными. Их планируют снести, а местные жители получат другие квартиры.
В …
|
26 ноября 2018, 03:31
|
В Самаре снесли незаконный магазин на Управленческом
В областной столице снесли незаконный торговый павильон в Красноглинском районе. В отделе судебных приставов возбудили исполнительное производство об освобождении самовольно занятого земельного участка площадью 19,5 квадратных метров. Магазин находился на улице Сергея Лазо. Суд обязал собственника демонтировать конструкцию за свой …
|
8 ноября 2018, 02:35
|
Что будет с рынками и ярмарками в Самарской области?
Большинство уличных рынков в Самарской области, которые сейчас принято называть ярмарками, работают с грубыми нарушениями санитарных правил и требований по благоустройству. Все упирается в то, что действующее законодательство не регламентирует порядок и график проведения проверок. Как навести порядок в этой …
|
3 октября 2018, 09:57
|
«Капает с потолка»: в ТРК «Аврора» в Самаре произошел потоп
|
27 сентября 2018, 03:39
|
В блогах: Рынки. Любимая Самара
Блогеру Сергею Зотову не понравился новый рынок на Кряжском шоссе. «Раньше здесь был пустырь, и решение организовать рынок я считаю верным, - утверждает автор. - Вот только внешний вид таких жутких ларьков и всего с ними сопутствующего вызывает отвращение …
|
23 августа 2018, 10:00
|
В блогах: секрет от блогера - как лучше выбирать у бабулек фрукты-овощи
Тольяттинец Антон Белокорытов поделился в "Фейсбуке", как лучше выбирать у бабулек фрукты-овощи на городском рынке.
"Что характерно, на вопрос, откуда товар, говорят - Узюково, Ягодное, Подстепки. Но никто не говорит, что с дач за ПТО (рядом с чадящими …
|
20 июля 2018, 05:14
|
Два корпуса ТРК «Аврора Молл» закрыли в Самаре
|
3 апреля 2018, 01:00
|
Ждать недолго: рынок в 15-м микрорайоне Самары снесут до 2018 года
|
7 сентября 2017, 04:30
|
Очевидцы: в Самаре трамваи встали у «Авроры» из-за обрыва контактного провода
|
7 февраля 2017, 09:16
|
Кинотеатр IMAX в Самаре откроют весной 2017 года
|
25 января 2017, 03:18
Мы Вам перезвоним!