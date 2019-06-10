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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10.06.2019 
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В Самаре начали возводить стены нового Дворца спорта на Молодогвардейской

В Самаре начали возводить стены нового Дворца спорта на Молодогвардейской

В Самаре завершается первый этап строительства Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Монолитный конструктив, проще говоря, фундамент, толщиной более 6 метров практически готов. Напомним, старую Арену, возведенную полвека назад, снесли в 2018 году. Новый спорткомплекс на ее месте планируют открыть в 
10 июня 2019, 08:49
Самарцам запретили выезжать в леса в выходные

Самарцам запретили выезжать в леса в выходные

Со вторника, 11 июня по 14 июня в Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов (5-й класс). Главное управление ГУ МЧС России по региону напоминает самарцам, что не стоит нарушать запрет на посещение лесов,  разводить костры в лесу и на 
10 июня 2019, 05:50
«Ашан» пытается получить 3 млрд рублей с собственника ТРК «Московский»

«Ашан» пытается получить 3 млрд рублей с собственника ТРК «Московский»

ООО «Ашан» подал иск в отношении ООО «Виктор и Ко Московский» - оператора самарского ТРК «Московский». С ответчика требуют взыскать более 3 млрд рублей. Как говорится в сообщении компании, «в ходе действия контракта ООО «Ашан» столкнулось с нарушениями обязательств по 
10 июня 2019, 05:14
В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta

В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta

В понедельник, 10 июня, в Красноглинском районе Самары произошла смертельная авария. В 14:00 на пересечении Волжского шоссе и улицы Сергея Лазо столкнулись Lada Granta и мотоцикл. Молодой человек, который управлял байком, погиб на месте, а водитель легковушки — 37-летняя женщина 
10 июня 2019, 04:38
На Московском шоссе в Самаре снесли автомастерскую

На Московском шоссе в Самаре снесли автомастерскую

Московское шоссе в областной столице снова освобождают от небольших строений и павильонов. На этот раз «под раздачу» попали павильоны около Центрального автовокзала, расположенные в районе улицы Потапова. По словам местных жителей, в них раньше располагались автомастерские, пишет 63.ru. Одну 
10 июня 2019, 02:00
Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем

Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем

Бывший руководитель областного департамента туризма Михаил Мальцев занял новую должность - с субботы, 1 июня, он стал управляющим гостиницы «7 Авеню». По словам экс-чиновника, недостатка в предложениях по работе после ухода из ведомства он не испытывал, но этот пост показался 
3 июня 2019, 04:55
В России могут отменить советские ГОСТы

В России могут отменить советские ГОСТы

В России отменят около десяти тысяч советских ГОСТов. Речь идет о государственных стандартах, принятых до 1991 года. Устаревшие требования мешают бизнесу и развитию экономики, поясняют в Росстандарте. Большинство требующих обновления норм относится к сфере добровольного применения. С 2012 года ведомство 

3 июня 2019, 03:28
В Самаре закрылись все «Пчелки» и «Карамели»

В Самаре закрылись все «Пчелки» и «Карамели»

В Самаре прекратили работу все магазины сетей «Пчелка» и «Карамель». Региональные ритейлеры, подконтрольные компании «Элит» Андрея Котельникова, закрылись в мае. По мнению специалистов, это связано с экспансией федеральных сетей, а также со снижением покупательской способности населения, пишет «Самарское обозрение». 
3 июня 2019, 02:27
В Самарской области компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за использования бренда Lada

В Самарской области компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за использования бренда Lada

Компанию «Лада-Экспорт» оштрафовали на 228 тысяч рублей за незаконное использование товарного знака Lada, владельцем которого является «АвтоВАЗ», сообщает Самарское УФАС. Ведомство признало общество нарушившим «Закон о защите конкуренции». Поводом для возбуждения административного дела послужило обращение тольяттинского автогиганта. В нем заявители 
28 мая 2019, 07:51
В Самаре на Высоковольтной демонтировали незаконную автостоянку

В Самаре на Высоковольтной демонтировали незаконную автостоянку

В Советском районе Самары местная прокуратура демонтировала незаконную автостоянку. Последняя располагалась на пересечении Советской Армии с Высоковольтной.
 
"Мониторинг в сфере соблюдения земельного законодательства и законности нахождения автомобильных стоянок на территории района проводится постоянно, - пояснили в надзорном ведомстве. - 
16 февраля 2019, 04:52
В Самаре снесут четыре аварийных дома

В Самаре снесут четыре аварийных дома

В областной столице для муниципальных нужд собираются изъять участки и несколько квартир в Куйбышевском, Самарском и Кировском районах. Эти территории освободят от многоквартирных домов, которые ранее признали аварийными. Их планируют снести, а местные жители получат другие квартиры.

В 
26 ноября 2018, 03:31
В Самаре снесли незаконный магазин на Управленческом

В Самаре снесли незаконный магазин на Управленческом

В областной столице снесли незаконный торговый павильон в Красноглинском районе. В отделе судебных приставов возбудили исполнительное производство об освобождении самовольно занятого земельного участка площадью 19,5 квадратных метров. Магазин находился на улице Сергея Лазо. Суд обязал собственника демонтировать конструкцию за свой 
8 ноября 2018, 02:35
Что будет с рынками и ярмарками в Самарской области?

Что будет с рынками и ярмарками в Самарской области?

Большинство уличных рынков в Самарской области, которые сейчас принято называть ярмарками, работают с грубыми нарушениями санитарных правил и требований по благоустройству. Все упирается в то, что действующее законодательство не регламентирует порядок и график проведения проверок. Как навести порядок в этой 

3 октября 2018, 09:57
«Капает с потолка»: в ТРК «Аврора» в Самаре произошел потоп

«Капает с потолка»: в ТРК «Аврора» в Самаре произошел потоп

В четверг днем, 27 сентября, в торгово-развлекательном центре «Аврора» на улице Аэродромной в Самаре случилось ЧП: из-за порыва коммуникаций вода затопила второй этаж в районе ирландского паба Pub47. Очевидцы опубликовали в соцсетях видеоролик с места событий: вода залила пол на 
27 сентября 2018, 03:39
В блогах: Рынки. Любимая Самара

В блогах: Рынки. Любимая Самара

Блогеру Сергею Зотову не понравился новый рынок на Кряжском шоссе. «Раньше здесь был пустырь, и решение организовать рынок я считаю верным, - утверждает автор. - Вот только внешний вид таких жутких ларьков и всего с ними сопутствующего вызывает отвращение 
23 августа 2018, 10:00
В блогах: секрет от блогера - как лучше выбирать у бабулек фрукты-овощи

В блогах: секрет от блогера - как лучше выбирать у бабулек фрукты-овощи

Тольяттинец Антон Белокорытов поделился в "Фейсбуке", как лучше выбирать у бабулек фрукты-овощи на городском рынке.

"Что характерно, на вопрос, откуда товар, говорят - Узюково, Ягодное, Подстепки. Но никто не говорит, что с дач за ПТО (рядом с чадящими 
20 июля 2018, 05:14
Два корпуса ТРК «Аврора Молл» закрыли в Самаре

Два корпуса ТРК «Аврора Молл» закрыли в Самаре

В Самаре закрыли два из трех корпусов ТРК «Аврора Молл». Эту информацию подтвердили в администрации торгового центра. Первый и второй корпуса не будут работать с 3 по 6 апреля в связи с проверкой пожарной безопасности. На объект выехала съемочная группа 

3 апреля 2018, 01:00
Ждать недолго: рынок в 15-м микрорайоне Самары снесут до 2018 года

Ждать недолго: рынок в 15-м микрорайоне Самары снесут до 2018 года

Власти планируют успеть снести торговые павильоны в 15-м микрорайоне еще до старта матчей ЧМ-2018 в Самаре. На освободившемся месте планируется разбить парк по аналогии с территорией на пересечении улиц Аэродромной и Авроры. Там после ликвидации незаконных торговых точек также планируют 

7 сентября 2017, 04:30
Очевидцы: в Самаре трамваи встали у «Авроры» из-за обрыва контактного провода

Очевидцы: в Самаре трамваи встали у «Авроры» из-за обрыва контактного провода

Самарцы сообщают о происшествии на трамвайных путях в районе торгового центра «Аврора».

«Около ТЦ «Аврора» обрыв контактного провода трамвайной линии. Трамваи со стороны Промышленности стоят», - сообщил очевидец утром во вторник, 7 февраля. Он опубликовал фото.

Напомним, вечером 
7 февраля 2017, 09:16
Кинотеатр IMAX в Самаре откроют весной 2017 года

Кинотеатр IMAX в Самаре откроют весной 2017 года

Первый в Самаре кинозал IMAX планируют открыть в апреле-мае 2017 года. Он появится в кинотеатре торгового центра «Аврора», сообщила администрация группы «Киномакс – Самара».

Напомним, изначально запустить новый кинозал обещали еще в 2015 году. Данных о размере экрана и 
25 января 2017, 03:18
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