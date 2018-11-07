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В Самарской области «Газель» сбила 81-летнюю пенсионерку
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7 ноября 2018, 01:32
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В Самаре зимой откроется новый кинотеатр
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7 ноября 2018, 01:10
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В Самаре могут открыться новые льготные муниципальные маршруты
Как усовершенствовать работу общественного транспорта в Самаре и сделать перевозки еще более доступными и безопасными? Этот вопрос регулярно поднимается в городской администрации, причем, в присутствии сразу всех заинтересованных сторон - общественников, перевозчиков, чиновников и сотрудников Госавтоинспекции.
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7 ноября 2018, 10:50
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17-летний самарец «сдал» отца силовикам
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7 ноября 2018, 12:14
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В Самаре пустили дополнительные автобусы на маршруты № 1 и 67
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7 ноября 2018, 11:11
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В Самаре может появиться научно-образовательный центр мирового уровня
В Самаре могут основать научно-образовательный центр мирового уровня. Перспективы этого проекта обсуждались на встрече губернатора Дмитрия Азарова и министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова. В частности, в России планируется создать всего 15 подобных центров. Участников проекта, в основе …
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4 октября 2018, 01:12
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Самарский политех запатентовал свой товарный знак
В Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания России внесли запись о регистрации бренда «Самарский политех». Теперь, по словам начальника управления имущественных отношений Самарского политеха Андрея Чернецова, вуз может потребовать изъятия из оборота и уничтожения товаров, на которых будет нелегально …
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17 сентября 2018, 03:06
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В блогах: "Биотехмед-2018"
Депутат Госдумы от Самарской области, первый вице-президент Союзмаш России Владимир Гутенев принимает участие в ежегодном форуме по биотехнологиям "БИОТЕХМЕД", который в эти дни проходит в Геленджике.
Как сообщает Гутенев в «Фейсбуке», «ключевыми темами форума в этом году являются …
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11 сентября 2018, 06:40
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Ученые из Самары создали двигатель для наноспутников, работающий на водке
Ученые из Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева создали двигатель для наноспутников, который позволит создать надежную и недорогую систему маневрирования на орбите. Как информирует пресс-служба вуза, в качестве рабочего тела установки предложена смесь из дистилированной воды и этилового спирта.
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7 сентября 2018, 12:41