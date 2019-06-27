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В блогах: о фонде капремонта замолвите слово
Блогер Дмитрий Ширяев в ЖЖ-сообществе "Самарский край" пишет: "В последнее время в Интернете часто критикуют фонд капремонта, мол, ничего-то они не делают. Сегодня решил рассказать вам об обратном, положительном примере, который находится от меня буквально в шаговой доступности. Так, …
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27 июня 2019, 05:39
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Ремонт восьми дорог около Крымской площади в Самаре сделан на 40 процентов
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27 июня 2019, 05:28
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Самарец выловил гигантскую щуку на озерах в Рождествено
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27 июня 2019, 05:05
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Самарец спровоцировал ДТП с погибшим и пострадавшими в Краснодарском крае
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27 июня 2019, 04:41
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В Самаре предложили сдавать в аренду старинные здания за смешные деньги
Уже завтра, 27 июня, самарские депутаты рассмотрят идею, которая касается сдачи в аренду старинных зданий в историческом центре. Сейчас в собственности муниципалитета находится 761 объект культурного наследия, среди них множество аварийных.
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26 июня 2019, 01:22
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В Генуе строят новый мост вместо сооружения, рухнувшего в прошлом году
В Генуе стартовало строительство нового моста. Его планируется установить на месте моста Моранди, который обрушился в 2018 году.
Возведение сооружения должно завершиться уже в конце этого года. В эксплуатацию мост сдать планируется ближайшей весной, сообщает «Парламентская газета».
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26 июня 2019, 01:12
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В Самаре собираются реконструировать Пятую просеку
В столице 63-го региона хотят реконструировать Пятую просеку на участке от Солнечной вдоль жилых комплексов «Надежда» и «Акварель» до улицы Советской Армии. Как сообщили представители департамента градостроительства, реализация проекта запланирована на 2021 год при условии софинансирования из вышестоящих бюджетов. …
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26 июня 2019, 11:07
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Власти добиваются сноса постройки, которую начали возводить в парке имени 60-летия Советской власти
На днях появилась информация о том, что в парке имени 60-летия Советской власти началось строительство здания. Об этом сообщили в соцсетях недовольные местные жители. Информация привлекла внимание губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. По его поручению на место отправились представители департамента …
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21 июня 2019, 05:30
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В Южном городе в сентябре откроется школа на 1300 учеников
Всего через пару месяцев, 1 сентября откроется второй корпус школы общеобразовательного центра «Южный город». Как сообщили в региональном Минстрое, сейчас объект готов на 95 %.
- В процессе внутренние отделочные работы, благоустройство прилегающей территории, установка мебели и техническое оснащение …
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20 июня 2019, 11:28
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В мае цены на «вторичку» в Самарской области выросли
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19 июня 2019, 10:16
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Часть объектов в Крутых Ключах передадут на баланс города
Часть объектов в микрорайоне Крутые Ключи, где проживают 70 тысяч человек, планируют передать на баланс Самары. Речь идет о трех улицах. По словам руководителя департамента управления имуществом Андрея Белоклокова, чтобы принять на баланс муниципалитета дороги, ливневки, объекты освещения, коммуникации, нужно, …
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18 июня 2019, 11:33
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Новые высотки построят в районе железнодорожного вокзала в Самаре
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17 июня 2019, 11:41
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В Самарской области недостроены 38 домов обманутых дольщиков
В Самарской области, по официальным данным, почти 3 тысячи обманутых дольщиков. Это те, кому посчастливилось попасть в реестр регионального минстроя, и теперь они могут рассчитывать на какую-то помощь от государства. Неофициально же тех, кто пострадал от действий недобросовестных застройщиков, больше …
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7 февраля 2019, 11:59
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В Самарской области 2964 обманутых дольщика никак не получат купленные квартиры
В настоящий момент в реестре проблемных объектов долевого строительства в Самарской области остаются 38 зданий, а обманутыми дольщиками официально признаны 2964 человека. Однако, по оценке регионального Минстроя, вероятнее, их несколько больше. Сейчас ведется активная работа по удовлетворению их прав на …
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6 февраля 2019, 01:20
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Еще 300 обманутых дольщиков из Самары получили свои квартиры
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24 августа 2018, 09:13
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Еще 12 проблемных долевок будет сдано в 2018 году в Самарской области
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27 февраля 2018, 01:43
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