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Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту запустят в сентябре
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6 февраля 2019, 05:51
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Самарскую область накроет шквальный ветер до 20 м/с
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6 февраля 2019, 05:09
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В блогах. Пример бесстрашного "раздолбайства": работа без страховки на самарской крыше
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6 февраля 2019, 04:43
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В Самарской области пенсионерка заблудилась и провела 17 часов на морозе
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6 февраля 2019, 04:24
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Представители НКО помогут самарским полуфиналистам конкурса «Лидеры России» побороться за победу
Представители социально ориентированных некоммерческих организаций Самарской области проведут консультации полуфиналистов конкурса «Лидеры России» и помогут им определиться с выбором проекта в рамках задания «Сердце Лидера», выполнение которого является обязательным для допуска в финал конкурса.
В соответствии с конкурсным заданием полуфиналистам конкурса …
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22 января 2019, 03:11
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Глава департамента физкультуры и спорта Самары покинул свой пост
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20 января 2019, 11:49
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Редактор телерадиокомпании "ТЕРРА" Евгений Курдов стал победителем областного журналистского конкурса на призы губернатора
В эти минуты в Самаре проходит торжественная церемония награждения победителей двух конкурсов работников средств массовой информации: на призы губернатора и регионального отделения Союза журналистов России - "Золотое перо". В этом году конкурс на призы главы региона был серьёзно переформатирован. На …
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17 января 2019, 07:42
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У Счетной палаты Самарской области будет новый руководитель
На рассмотрение депутатов губдумы внесено представление на нового руководителя Счетной палаты региона. Вместо Антонины Зубковой, которая руководила ведомством с 2014 года, предложена кандидатура 47-летней Елены Дубровой. Об этом в своем "Твиттере" сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
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9 января 2019, 04:39
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Новые вице-губернаторы, и как выглядит в итоге правительство
Формирование состава регионального кабинета министров вышло на финишную прямую. В этот вторник были названы фамилии трех вице-губернаторов, причем не обошлось без сюрпризов. При этом с приставкой врио все еще работают три министра.
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25 декабря 2018, 09:53
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Спикер самарского парламента анонсировал сокращение думского аппарата
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25 декабря 2018, 02:41
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В Самаре подвели итоги чемпионата WorldSkills
В Самаре подвели итоги регионального конкурса профмастерства «Молодые профессионалы». В этом году программа соревнований включала в себя 46 дисциплин. 400 участников и 10 тысяч зрителей. Таковы итоги регионального чемпионата профмастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills), который недавно завершился в Самарской области. Он …
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30 ноября 2018, 10:58
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В Самаре прошел Финальный этап конкурса «ТЭФИ Регион 2018»
В Самаре прошел Финальный этап Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ Регион 2018». Губернская столица принимала его впервые. Конкурс, организованный фондом «Академии российского телевидения», на этот раз собрал более 150 участников. Из 550 заявок было отобрано 20 лучших. В номинации «Ежедневная информационная …
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27 ноября 2018, 11:45
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