8
18
48
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 05.02.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту запустят в сентябре

Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту запустят в сентябре

Шестиполосное движение транспорта по Фрунзенскому мосту в Самаре планируется пустить уже в сентябре этого года. Как сообщили в мэрии Самары, строительство моста ведется опережающими темпами. 

- Длина моста 667 метров, а вся протяженность строящегося участка - с учетом съездов и 
6 февраля 2019, 05:51
Самарскую область накроет шквальный ветер до 20 м/с

Самарскую область накроет шквальный ветер до 20 м/с

В ближайшие сутки в Самарской области синоптики обещают ухудшение погоды: ожидаются порывы ветра до 20 м/с. С вечера среды, 6 февраля, до 19:00 7 февраля в регионе будет облачно, местами пройдет небольшой и умеренный снег, метель, на дорогах снежные заносы. 
6 февраля 2019, 05:09
В блогах. Пример бесстрашного

В блогах. Пример бесстрашного "раздолбайства": работа без страховки на самарской крыше

Самарец Андрей Соколов показал в "Фейсбуке" пример бесстрашного "раздолбайства" - работу без страховки на крыше. "И это наблюдается не первый раз. Правый пристегнут, левый - нет. И где все эти "хомячки" из Роструда, проверяющие безопасность офисной работы с компьютерами и 
6 февраля 2019, 04:43
В Самарской области пенсионерка заблудилась и провела 17 часов на морозе

В Самарской области пенсионерка заблудилась и провела 17 часов на морозе

В Самарской области почти сутки искали пенсионерку, которая заблудилась. 75-летняя жительница села Новая Орлянка отправилась в соседнее село Нероновка в магазин. Но, когда она возвращалась обратно, по пути ее застала сильная метель и пожилая женщина потеряла ориентиры. Это неудивительно - 
6 февраля 2019, 04:24
Представители НКО помогут самарским полуфиналистам конкурса «Лидеры России» побороться за победу

Представители НКО помогут самарским полуфиналистам конкурса «Лидеры России» побороться за победу

Представители социально ориентированных некоммерческих организаций Самарской области проведут консультации полуфиналистов конкурса «Лидеры России» и помогут им определиться с выбором проекта в рамках задания «Сердце Лидера», выполнение которого является обязательным для допуска в финал конкурса.

В соответствии с конкурсным заданием полуфиналистам конкурса 

22 января 2019, 03:11
Глава департамента физкультуры и спорта Самары покинул свой пост

Глава департамента физкультуры и спорта Самары покинул свой пост

Стало известно, что глава департамента физкультуры и спорта администрации Самары Андрей Вдовин покидает свой пост. Чиновник сообщил об этом в своем микроблоге в Твиттере.
 
«Сегодня был последний мой рабочий день в департаменте физической культуры и спорта Администрации г.о. Самара. Благодарю 
20 января 2019, 11:49
Редактор телерадиокомпании

Редактор телерадиокомпании "ТЕРРА" Евгений Курдов стал победителем областного журналистского конкурса на призы губернатора

В эти минуты в Самаре проходит торжественная церемония награждения победителей двух конкурсов работников средств массовой информации: на призы губернатора и регионального отделения Союза журналистов России - "Золотое перо". В этом году конкурс на призы главы региона был серьёзно переформатирован. На 
17 января 2019, 07:42
У Счетной палаты Самарской области будет новый руководитель

У Счетной палаты Самарской области будет новый руководитель

На рассмотрение депутатов губдумы внесено представление на нового руководителя Счетной палаты региона. Вместо Антонины Зубковой, которая руководила ведомством с 2014 года, предложена кандидатура 47-летней Елены Дубровой. Об этом в своем "Твиттере" сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Известно, что Елена 
9 января 2019, 04:39
Новые вице-губернаторы, и как выглядит в итоге правительство

Новые вице-губернаторы, и как выглядит в итоге правительство

Формирование состава регионального кабинета министров вышло на финишную прямую. В этот вторник были названы фамилии трех вице-губернаторов, причем не обошлось без сюрпризов. При этом с приставкой врио все еще работают три министра.
 
Самарская губернская дума утвердила в должности первого вице-губернатора и 
25 декабря 2018, 09:53
Спикер самарского парламента анонсировал сокращение думского аппарата

Спикер самарского парламента анонсировал сокращение думского аппарата

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников заявил о грядущей реструктуризации думского аппарата. Сегодня в областном парламенте всего 49 депутатов, а в Думе работает при этом 400 человек. У председателя возникает резонный вопрос: чем они все занимаются? «Только в своем окружении 
25 декабря 2018, 02:41
В Самаре подвели итоги чемпионата WorldSkills

В Самаре подвели итоги чемпионата WorldSkills

В Самаре подвели итоги регионального конкурса профмастерства «Молодые профессионалы». В этом году программа соревнований включала в себя 46 дисциплин. 400 участников и 10 тысяч зрителей. Таковы итоги регионального чемпионата профмастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills), который недавно завершился в Самарской области. Он 
30 ноября 2018, 10:58
В Самаре прошел Финальный этап конкурса «ТЭФИ Регион 2018»

В Самаре прошел Финальный этап конкурса «ТЭФИ Регион 2018»

В Самаре прошел Финальный этап Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ Регион 2018». Губернская столица принимала его впервые. Конкурс, организованный фондом «Академии российского телевидения», на этот раз собрал более 150 участников. Из 550 заявок было отобрано 20 лучших. В номинации «Ежедневная информационная 
27 ноября 2018, 11:45
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх