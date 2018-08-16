В Самаре могут поставить памятник легендарному чудаку Пине Гойфману В Самаре планируют благоустроить сквер на перекрестке Ленинградской и Садовой, а также поставить там скульптуру. Кому она будет посвящена, выберут сами жители города. Единственное условие - персонаж должен иметь отношение к Самарскому району, в котором и находится сквер.



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