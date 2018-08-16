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Новый крытый каток в Чапаевске достроят до конца года

Новый крытый каток в Чапаевске достроят до конца года

На завершающем этапе в Чапаевске находится строительство нового крытого катка. Напомним, что это будет первое подобное сооружение в городе. Ледовая арена рассчитана на 400 зрителей, в зале будут оборудованы 16 мест для инвалидов. Общая площадь здания составляет 50 000 квадратных 
16 августа 2018, 04:39
Самарцев предупредили об усилении ветра

Самарцев предупредили об усилении ветра

Жителей Самарской области предупреждают о возможном усилении ветра с 19:00 четверга 16 августа до вечера пятницы, 17 августа. В эти два дня обещают переменную облачность, местами кратковременный дождь, грозу. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, местами 
16 августа 2018, 04:21
В Тольятти закрыли ТЦ на Транспортной

В Тольятти закрыли ТЦ на Транспортной

Судебные приставы приостановили работу торгового центра, расположенного на улице Транспортной в Тольятти. В этом здании нашли серьезные нарушения правил пожарной безопасности, которые представляли собой угрозу для жизни и здоровья посетителей и сотрудников. Закрытия торговой точки добивались сотрудники прокуратуры, сообщили в 
16 августа 2018, 02:51
В Тольятти «десятка» перевернулась после ДТП с «Приорой»: пострадала 5-летняя девочка

В Тольятти «десятка» перевернулась после ДТП с «Приорой»: пострадала 5-летняя девочка

В среду вечером, 15 августа, 20-летний водитель «Лады Приоры» ехал по Обводному шоссе в Тольятти. В районе световой опоры № 57 по улице Параллельной автомобилист при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество другому транспортному средству, произошло столкновение. От удара 
16 августа 2018, 02:28
В Самаре осыпается свежий фасад с дома Покидышева на Ленинградской

В Самаре осыпается свежий фасад с дома Покидышева на Ленинградской

Не прошло и месяца с завершения ЧМ-2018, как у отрестарированных фасадов зданий в историческом центре Самары снова возникли  проблемы. У здания на улице Ленинградской, 26-28 осыпается благоустроенный фасад, пишет «Самарское обозрение». Один из пользователей рассказал об этом руководителю Управления 
6 августа 2018, 01:54
В Самаре могут поставить памятник легендарному чудаку Пине Гойфману

В Самаре могут поставить памятник легендарному чудаку Пине Гойфману

В Самаре планируют благоустроить сквер на перекрестке Ленинградской и Садовой, а также поставить там скульптуру. Кому она будет посвящена, выберут сами жители города. Единственное условие - персонаж должен иметь отношение к Самарскому району, в котором и находится сквер.
 
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31 марта 2018, 01:35
В польском Щецине пустят на металлолом памятник советским солдатам

В польском Щецине пустят на металлолом памятник советским солдатам

В польском городе Щецин утилизируют мемориал  «Памяти тех, кто воевал за Щецин». Серп, молот и пятиконечные звезды снимут и пустят на металлолом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское радио.

Представитель городского управления Паулина Лондка заявила, 
10 января 2018, 07:28
Мэрия Самары заплатит 2,8 млн рублей за содержание памятников

Мэрия Самары заплатит 2,8 млн рублей за содержание памятников

Мэрия Самары объявила тендер на содержание городских памятников. Цена годового контракта 2 миллиона 800 тысяч рублей. Речь идет о 34 скульптурных композициях в разных частях Самары - это, например, памятник Маяковскому, Ленину, Чапаеву, Кирову, Кузнецову, несовершеннолетним труженикам тыла, православным святым, 

28 декабря 2017, 01:36
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