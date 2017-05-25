Сызранцы просят поддержать свою землячку в конкурсе красоты самарского «политеха» СамГТУ сейчас проводит конкурс красоты среди своих студенток Miss SSTU. В нем участвует и представительница Сызрани Анастасия Ерошенкова, которая уже становилась победительницей аналогичного состязания в местном филиале вуза.



В настоящее время Настя напряжённо занимается, готовясь к финалу: девушка обучается …