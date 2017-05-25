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Финал Конкурса "Мисс "Русское радио" в Самаре
Буквально В эти минуты в ресторане Mr. Hadson начинается гала-представление одного из самых престижных конкурсов красоты"Мисс Русское радио в Самаре". Организатор- телерадиокомпания "Терра". Гостей встречают очаровательные мимы, зал замер в ожидании грандиозного шоу. 10 финалисток несколько месяцев проходили тщательную подготовку …
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25 мая 2017, 07:46
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Дворец спорта ЦСК ВВС в Самаре снесут за 75,8 млн рублей
9 июня власти Самарской области собираются по итогам торгов определить подрядчика, который демонтирует здание Дворца спорта в Ленинском районе губернской столицы, на улице Молодогвардейской, 222.
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22 мая 2017, 07:19
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Сызранцы просят поддержать свою землячку в конкурсе красоты самарского «политеха»
СамГТУ сейчас проводит конкурс красоты среди своих студенток Miss SSTU. В нем участвует и представительница Сызрани Анастасия Ерошенкова, которая уже становилась победительницей аналогичного состязания в местном филиале вуза.
В настоящее время Настя напряжённо занимается, готовясь к финалу: девушка обучается …
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18 мая 2017, 07:20
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Проект реставрации Иверского монастыря разработают за 8 млн 300 тысяч рублей
В Самаре проект ремонта Иверского женского монастыря подготовит компания "Парекс", говорится в сообщении на портале госзакупок. Федеральное ГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» подвело итоги конкурса по определению проектировщика, который разработает документацию по проведению реставрации на данном объекте культурного …
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17 мая 2017, 03:33
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Самарский арбитраж опять ищет подрядчика на капремонт
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16 мая 2017, 06:59
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Задай вопрос финалисткам конкурса «Мисс Русское Радио в Самаре»
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4 мая 2017, 03:16