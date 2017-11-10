Самарцы стали чаще переводить деньги другим людям через интернет Самарцы стали чаще переводить деньги другим людям через интернет — как с компьютеров, так и с мобильных устройств. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Яндекс. Денег». С начала 2017 года число переводов выросло почти на 30% по сравнению с аналогичным …