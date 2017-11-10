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Самарцы стали чаще переводить деньги другим людям через интернет
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23 октября 2017, 01:52
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ЦБ выпустил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
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12 октября 2017, 01:15
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Кабмин одобрил запрет на анонимное снятие наличных
Минфин внес законопроект с предложением запретить россиянам снимать средства с помощью анонимных электронных систем. Основной целью документа является совершенствование контроля за анонимными платежами, сообщает РИА Новости.
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10 октября 2017, 09:13
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Детские театры области получат 17 миллионов рублей
Самарские детские театры получат 17 миллионов рублей на развитие, сообщает областное министерство культуры. Средства поступят в рамках реализации федерального проекта «Театры – детям». Почти 15,5 млн перечислят из Москвы, остальную сумму доплатит область. Деньги распределят между 7 учреждениями: «СамАРТ», «Самарский …
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6 октября 2017, 09:08