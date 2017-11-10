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Кабмин одобрил запрет на анонимное снятие наличных

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Как отмечается, в настоящее время анонимные электронные средства платежа широко применяют преступники, в частности 

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Детские театры области получат 17 миллионов рублей

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6 октября 2017, 09:08
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