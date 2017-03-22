В Самаре выделят 2 млн рублей на «Социальное такси». Конкурс на право оказания услуг по перевозке льготной категории граждан объявил муниципальный «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения». Как уже сообщала «ТЕРРА», порядок предоставления соцтакси был утвержден в феврале 2016 года Самарской гордумой. Согласно документу, возить спецконтингент будут от дома и до зданий органов госвласти и МСУ, в суды и прокуратуру, отделения ПФР, банки, учреждения культуры, спорта и соцзащиты, школы и вузы, службы занятости, бани и парикмахерские. Вызвать машину можно неограниченное количество раз, в том числе в течение одного дня, но в порядке очередности. Услугой смогут воспользоваться участники Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 группы вместе с сопровождающими их гражданами. Подрядчика выберут 3 апреля. Срок действия контракта - до 31 декабря.
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