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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 марта 2017г 
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Материалы по теме:

132-летний самовар из Самары не выпустили в Финляндию

132-летний самовар из Самары не выпустили в Финляндию

В Самаре на таможне задержали мужчину, который перевозил старинный самовар, предположительно изготовленный 132 года назад – в 1885-м. Попытку незаконного вывоза в Финляндию культурной ценности предотвратили в аэропорту Курумоч. Пассажир самовар не прятал, вез в чемодане. По его словам, он 

22 марта 2017, 04:59
Топ-новости: Ремонт Московского шоссе в Самаре; в Самарской области нефтеврезчики откачали почти 7000 тонн «черного золота»; осужден за экстремизм гражданин Узбекистана

Топ-новости: Ремонт Московского шоссе в Самаре; в Самарской области нефтеврезчики откачали почти 7000 тонн «черного золота»; осужден за экстремизм гражданин Узбекистана

Блогер Евгений Синюков поделился впечатлениями от ремонта Московского шоссе. «Тут все очень масштабно. Однако конца стройки в обозримом будущем лично я так и не увидел.
Подробнее о ремонте читайте здесь.

Незаконная нефтеврезка ликвидирована в выходные  сотрудниками самарского управления ФСБ России. 
21 марта 2017, 06:28
Топ-новости: Машина сгорела на глазах автоледи; Мехзавод и Крутые Ключи остались без воды; в Самаре поддержали продление улицы Стара-Загора

Топ-новости: Машина сгорела на глазах автоледи; Мехзавод и Крутые Ключи остались без воды; в Самаре поддержали продление улицы Стара-Загора

В Самаре машина сгорела на глазах плачущей автоледи. В понедельник, 20 марта, появилось сообщение о пожаре на улице Советской Армии. Детали чрезвычайного происшествия узнаете здесь.
 
В Самаре снова остались без воды Мехзавод и Крутые Ключи. Авария случилась в 
20 марта 2017, 06:43
В субботу по всей стране отметили трехлетнюю годовщину возвращения Крыма в границы России

В субботу по всей стране отметили трехлетнюю годовщину возвращения Крыма в границы России

В Самаре главное торжество прошло на площади Куйбышева. Там собрались почти 10 тысяч горожан.
На один день самая большая площадь Европы превратилась в огромную танцевальную площадку. В честь трехлетия воссоединения Крыма с Россией студенты самарских вузов провели уличный дэнс-батл.
Впервые 

20 марта 2017, 06:18
Самарские школьники будут учиться в одну смену

Самарские школьники будут учиться в одну смену

Вопрос о переводе самарских школ на работу в одну смену рассмотрели в Думе городского округа Самара на заседании комитета по образованию. Всего в городе в настоящее время 160 школ. Примерно в половине учреждений дети учатся в две смены. Причем статистика 

20 марта 2017, 04:13
Ветераны АвтоВАЗа хотят видеть на посту главы города коренного тольяттинца

Ветераны АвтоВАЗа хотят видеть на посту главы города коренного тольяттинца

Ветераны АвтоВАЗа хотят, чтобы главой города стал коренной тольяттинец. Соответствующее требование бывшие сотрудники крупнейшего завода направили в адрес конкурсной комиссии и депутатов гордумы. По мнению ветеранов, сити-менеджером должен быть человек, который хорошо знает нужды автограда, разбирается в его экономике, понимает 

13 марта 2017, 12:53
В Самаре работает пилотный проект

В Самаре работает пилотный проект "Социальное такси"

Практически каждый десятый житель Самары имеет инвалидность. В этом году для таких людей запустили пилотный проект "Социальное такси".
Граждане с ограниченными возможностями могут пользоваться им бесплатно. Действует гибкая система скидок. В больницу, к месту учебы или в учреждение соцподдержки на 

8 декабря 2016, 05:20
Самарские депутаты изменили «Правила застройки и землепользования» столицы губернии

Самарские депутаты изменили «Правила застройки и землепользования» столицы губернии

Депутаты Думы городского округа Самара внесли изменения в местные правила застройки и землепользования, утвержденные еще в апреле 2001 года.
Отныне на территории индивидуальной жилой застройки городского типа с участками в так называемой зоне «Ж-2» можно официально получить разрешение на создание 

28 октября 2016, 12:01
В Самаре стартовал уголовный процесс над бывшим депутатом гордумы

В Самаре стартовал уголовный процесс над бывшим депутатом гордумы

Сегодня в Кировском районном суде Самары началось рассмотрение уголовного дела бывшего депутата гордумы Владимира Сюсина. Как уже сообщала ТЕРРА, по версии следствия, в июле прошлого года хозяин автомойки Валерий Аникин передал ему 1 миллион 250 тысяч рублей якобы за общее 

18 июля 2016, 05:29
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